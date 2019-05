Trogir: Tjedan dana za dvoje u hotelu platit ćete 2758 kuna

Osim nekoliko bajkera, ove godine od Uskrsa nemam nikakve rezervacije. To mi govore i prijatelji koji iznajmljuju smještaj. Jako smo slabo popunjeni za ovo doba godine i bukira samo poneki stari gost.

Rekla nam je to iznajmljivačica iz Novog Vinodolskog, a i njezini kolege iz Senja i Crikvenice govore da smještaj rezervira puno manje gostiju nego lani.

- Lošije je vrijeme nego što smo se naviknuli, ali i vjerski praznici su se posložili tako da nam nisu išli na ruku. Zbog neizvjesnosti oko Brexita i Engleza je manje. Mnogo mlađih turista ‘otela’ nam je Bugarska, koja je jako jeftina. Pivo je kod njih pet kuna. Nedostaju nam i Talijani jer poznati feragosto, odnosno kolektivni odmori u kolovozu, kao da je nestao. Austrija i Njemačka daju beneficije svojim turistima da ostanu u vlastitoj zemlji. Vratili su se na tržište jeftiniji Grčka i Turska - nizala je razloge za manji broj rezervacija Katica Hauptfeld, direktorica opatijske turističke agencije Katarina line.

Zbog svega toga nastala je “turistička rupa” u srpnju i kolovozu pa hotelijeri i iznajmljivači već nude smještaj u pola cijene. Brojni hoteli na internetskim stranicama oglašavaju popuste između 10 i 35 posto što potvrđuje da će njima ova sezona biti teža od prijašnjih. Ali to će ići na ruku potrošačima zbog nižih cijena. Valamar hoteli nude popust od 10 posto u špici sezone, Plava laguna snizila je cijene 15 posto, Liburnia Riviera Hoteli za last minute rezervacije daju također 10 posto popusta...

I turističke agencije su počele nuditi pakete po sniženim cijenama.

U prva četiri mjeseca imali smo deset posto više gostiju, a do kraja godine očekuje se tri posto više nego prošle godine. Ministar turizma Gari Capelli rekao je za Večernji kako je teško predvidjeti što će biti te da su od fizičkih pokazatelja, odnosno broja gostiju, važniji financijski, odnosno zarada. Dodaje kako hoteli visoke kategorije imaju dobru popunjenost i da su rezervacije u posljednji trenutak postale trend u svijetu pa je teško predviđati kakva će biti sezona.

Dugi otok

Foto: 24sata/24sata

U srijedu se na stranici Bookinga šest noćenja s doručkom za dvoje u hotelu Lavanda početkom srpnja nudilo za 719,20 eura. Isti aranžman u Božavi prije tjedan dana bio je 844 eura.

Trogir

Na stranici ponudadana.hr u srijedu su nudili 51 posto popusta u Aparthotelu Astoria s tri zvjezdice. Sedam noćenja s doručkom za dvoje u srpnju nudili su za 2758 kuna umjesto za 4725 kuna.

Turska

Turska se vratila na velika vrata i na stranici elisa.hr nudi se ljetovanje od 6070 kuna za osam dana po osobi u mjestu Alanya. Hotel je s četiri zvjezdice i cijena vrijedi za početak srpnja. Leti se iz Ljubljane.

Grčka

Foto: DPA/Pixsell

Krstarenje grčkim otocima i posjet Ateni na chilitours.hr nude za 5690 kuna po osobi, a puna cijena je 6190 kuna. To se nudi kao first minute putovanje za sedam dana s letom iz Zagreba i ponuda vrijedi do rujna.

Biograd

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Do 5. srpnja u hotelu Bolero s tri zvjezdice u Biogradu nude ljetovanje po akciji 7 za 6. Cijena sedam polupansiona po osobi snižena je sa 2730 na 2340 kuna. Akciju nude na stranici azurtours.hr.