Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
RAZMJENA ISKUSTVA

U Dugom Selu prva konferencija o održivom turizmu: Gostovali stručnjaci iz regije i svijeta

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Foto: PROMO

Dugo Selo postalo centar svjetskog turizma. Prva međunarodna konferencija o održivom turizmu okupila je stručnjake iz regije, a fokus je bio na regeneraciji i inovacijama u turizmu

Admiral

Dugo Selo domaćin je prve Međunarodne konferencije o regeneraciji destinacija i održivom turizmu 'Tourism for the future' koja je svečano otvorena u vijećnici ustanove Kulturno informativnog centra Dugog Sela. Tijekom tri dana konferencija okuplja turističke djelatnike, stručnjake za održivost i sve zainteresirane za razvoj turizma iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Italije, koji će imati priliku upoznati se s primjerima koji pokazuju kako se uspješno razvija održivi turizam u Svetom Ivanu Zelini i Dugom Selu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Dva mjeseca mira za Motovunce su gotova: 'Samo da nam mladi ostanu, stranci tu kupuju kuće' 01:15
Dva mjeseca mira za Motovunce su gotova: 'Samo da nam mladi ostanu, stranci tu kupuju kuće' | Video: 24sata/pixsell

Konferenciju su otvorile direktorice turističkih zajednica Grada Dugog Sela Karmela Vukov Colić i Svetog Ivana Zeline Marinka Zubčić Mubrin.

- Turističke zajednice Dugog Sela i Svetog Ivana Zeline organizatori su ove prve takve međunarodne konferencije u Hrvatskoj. Tema regeneracije destinacija i održivog turizma danas je jedna od ključnih u svjetskim turističkim trendovima, a željeli smo kroz ovu konferenciju predstaviti primjere dobre prakse i potaknuti razmjenu znanja - istaknula je direktorica Turističke zajednice Grada Dugog Sela Karmela Vukov Colić.

Foto: PROMO

- Drago nam je vidjeti tako veliko odaziv kolega i ljudi iz struke, a to nam govori da su teme naše konferencije istinski zanimljive i važne - rekla je Marinka Zubčić Mubrin, direktorica TZG Sv. Ivana Zeline.

Konferenciju je podržao i gradonačelnik Dugog Sela Nenad Panian koji je istaknuo kako pozdravlja lokalnu i međunarodnu razmjenu iskustava, dobre prakse i rješenja u području turizma za vrijeme koje je danas i koje je pred nama.

'Ova konferencija upravo služi tome: biti prostor i vrijeme za razmjenu iskustava i dobre prakse. Zbog toga zahvaljujemo Turističkim zajednicama Grada Dugog Sela i Grada Sveti Ivan Zelina što su, uz potporu Ministarstva turizma i sporta, okupile u našim gradovima sudionike iz područja turizma i znanosti. Promjena se treba dogoditi upravo na lokalnoj razini, kako su na otvorenju konferencije rekle Anna Pollock i Irena Ateljević, i zato sam zahvalan da dajemo mogućnost učiti i naučiti te razmijeniti iskustva o promjeni, održivosti i regeneraciji u području turizma. Njegova se budućnost stvara - sada'. 

Foto: PROMO

Posebna gošća večeri bila je jedna od najpoznatijih svjetskih stručnjakinja za održivi i regenerativni turizam Anna Pollock. Cijelu svoju karijeru zalaže se za odmak od masovnog turizma prema kvalitetnijim, održivijim i dugoročno otpornim destinacijama te naglašava da turizam mora biti usmjeren na dobrobit stanovnika, a ne isključivo na profit i broj turista.

Foto: PROMO

Sudionicima konferencije, obratila se i Irena Ateljević, međunarodno priznata znanstvenica koja se bavi povezivanjem regeneracije prirode i razvoja lokalnih zajednica. Uz bogatu akademsku karijeru, pokrenula je Terra Meera Centar u rodnom Bribiru, gdje se posvećuje očuvanju autohtonih sorti, promicanju tradicionalne poljoprivrede te razvoju tržišta za domaće proizvode.

Foto: PROMO

Konferencija se nastavlja i iduća dva dana, gdje će gosti i stručnjaci kroz terenski rad imati priliku upoznati konkretne primjere razvoja održivog turizma, uz niz stručnih izlaganja i neformalnih aktivnosti na terenu. Naglasak je na povezivanju teorije i prakse te upoznavanju lokalnih inicijativa.

Završni dan, u petak u Dugom Selu, donosi dodatna predavanja, radionice i obilazak lokalnih sadržaja, uz fokus na razmjenu iskustava i primjenjiva rješenja u turizmu. Konferencija će biti zaključena završnim predavanjem Anna Pollock. Konferenciju organiziraju Turistička zajednica Grada Dugog Sela i Turistička zajednica Grada Svetog Ivana Zeline, uz pokroviteljstvo Ministarstva turizma i sporta.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
