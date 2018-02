U jednoj porciji žitarica možete pojesti čak i tri žličice šećera

Žitarice za doručak generalno smatramo zdravim odabirom za doručak, no trebali bismo pažljivo čitati deklaracije jer neki od proizvoda koje smo analizirali sadrže veće količine šećera i sastojke poput biljnih masti koji, ako ih puno jedemo, mogu biti štetni za zdravlje.

Žitarice u proizvodima koje smo analizirali su većinom pšenica, riža i zob. Sve su zdrave žitarice koje obiluju vitaminima, mineralima i prehrambenim vlaknima.

Kad govorimo o vitaminima, to su u prvom redu vitamini B skupine koji sudjeluju u procesu probave hrane, čuvaju kožu i živčani sustav. Prehrambena vlakna su tu također za zdravlje probavnog sustava te čuvaju od razvoja debljine i dijabetesa tipa 2. Zob se inače smatra žitaricom najbogatijom vitaminima i mineralima te uz spomenute sadrži magnezij, fosfor, cink, željezo i druge minerale.

Većina proizvoda koje smo analizirali sadrži cjelovita zrna žitarica, a to znači da im je sačuvana ljuska u kojoj je zapravo najviše ovih blagotvornih tvari, u prvom redu vlakana. Uklonimo li ljusku, žitarice gube na nutritivnoj vrijednosti. Rafinirane žitarice, poput pšenice kojoj je uklonjena ljuska, brzo će podići razinu šećera u krvi, a to na duge staze može dovesti do razvoja dijabetesa.

Istu reakciju izazvat će šećer kojeg ne manjka u nekima od naših proizvoda. Ima ga od jedne do tri žličice po obroku od 30 do 40 grama žitarica. Preporučena dnevna količina šećera je oko sedam žličica.

Neke od žitarica sadrže biljne hidrogenirane masti. Hidrogenacija je postupak kojim se tekuća ulja pretvaraju u krute masti kako bi im se produljila trajnost. Ovakve masti obiluju transmasnim kiselinama koje u prekomjernim količinama mogu znatno naštetiti zdravlju srca i dovesti do razvoja srčanih bolesti. Preporuka bi ih bila izbjegavati.

Žitarice mogu biti dobar izbor za doručak, no deklaraciju moramo pažljivo čitati te birati one koje sadrže cjelovito zrno, manje šećera i izbjegavati ako imaju biljne masti. Nema ograničenja tko ih može jesti.

Iako je uvriježeno mišljenje da ih je bolje jesti ujutro zbog regulacije šećera u krvi, neka novija istraživanja pokazuju da doba dana kad jedemo obroke bogate ugljikohidratima nije bitno.

Ako sami želimo obrok na bazi žitarica, možemo kupiti zobene pahuljice pa ih kombinirati sa svježim voćem te mlijekom ili jogurtom.