U pluća ulazi više zraka tijekom vježbanja, pa pazite da je čist

Tjelovježba je nužna za zdravlje duha i tijela, a pogotovo sad u vrijeme pandemije. Važno je podizati imunitet i baviti se fizičkom aktivnošću, no nije nevažno gdje to radite

<p>Ljudi načelno razumiju važnost tjelovježbe, no rijetki razmišljaju o kakvoći zraka ukoliko se bave fizičkom aktivnošću na otvorenome. Svjež zrak u mnogim je gradovima zamijenio onaj slabije kvalitete, piše<a href="https://www.news18.com/news/lifestyle/going-out-for-exercise-think-twice-if-your-city-has-poor-air-quality-3084431.html"> News18</a>. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Trener Tomislav Lubenjak vježba s bakom</p><p>U pojedinim gradovima, čak i ako nosite najkvalitetniju masku za lice, možete udahnuti čestice zagađivača. Tijekom tjelovježbe naša pluća udišu još više zraka, a prilikom aerobnih aktivnosti zrak ulazi dublje u tkivo.</p><p>To može rezultirati iritacijom pluća i često se kao posljedica može javiti astma. Znakovi poput glavobolje, iritacije očiju i nosa i slične smetnje također su moguće ako ste duži vremenski period izloženi zagađenom zraku. Kod ljudi koji već imaju zdravstvene tegobe, povisit će se rizik od srčanog i moždanog udara.</p><p>Tijekom tjelovježbe udišemo više zraka nego kod normalnih aktivnosti, a izdišemo i kroz nos i kroz usta. No umjesto da udahnemo zrak, udišemo sitne čestice prašine. To je opasno za ljude s dijabetesom, astmom, bolestima pluća i bolestima srca. Kod ljudi s već postojećim dijagnozama to može udvostručiti rizik.</p><p>Stoga je preporučljivo pratiti izvješća mjernih postaja, a ukoliko je zrak slabije kvalitete, bolje je vježbati kod kuće. Preskakanje užeta ili joga, pa čak i trčanje u mjestu u dnevnom boravku u toj su situaciji bolji izbor koji će vam pomoći da zadržite zdravlje.</p>