U potrazi je za ženom: 'Imam njemačku mirovinu i volio bih naći ženu, zdravu i da sluša'

Ismet Imamović, 73-godišnji umirovljenik iz Tareva u općini Kladanj u BiH, u potrazi je za partnericom. Ismet ima visoku njemačku mirovinu koja iznosi oko 14 tisuća kuna i zadovoljan je svojim penzionerskim danima u svom rodnom mjestu, ali ono što teže podnosi jeste samoća pa je u potrazi za srodnom dušom. Zahvaljujući YouTube videu, Ismetova priča privukla je pažnju mnogih.

Mjesto iz kojeg dolazi nije veliko, ali bez obzira na tu činjenicu, u njemu ne može naći ženu. Ismetov problem najčešće su potomci njegove odabranice.

- Koja god se meni sviđa, djeca joj se ljute, ona mi viče da pitam djecu. Koja god spomene da pitam djecu, od tog nema ništa, znam ja to. Ja ako pitam djecu, ne bih nikad vidio žene. Ja tražim ženu za sebe, mene ne interesira godi li to njenoj djeci ili ne - žali se Ismet. I dok priča kako je našao neke, uvijek mu kažu da moraju vidjeti sa sinom.

No, i Ismet je izbirljiv, ne želi baš svaku. Ne bi mlađe, boji se kako će to ispasti, jer se jednom već opekao. On stoga cilja na one ne mlađe od 55 godina pa do 60 i više. Želi i da mu odabranica bude slobodna, da, kako kaže, ne mora vodit je po sudu i plaćati odvjetnike. On samo traži srodnu dušu, s kojom bi podijelio svoje penzionerske dane.

- Radio sam u Njemačkoj 37 godina u rudniku. Volio bih naći solidnu ženu, bez svađe. Moja supruga je umrla prije tri godine, a bili smo u braku 50 i nešto godina - kazao je Ismet.

Imamoviću nije bitna ni vjera, ni nacija. Bitno mu je da je žena dobra, zdrava i da sluša. Ni djeca odabranice mu ne bi smetala, kako kaže.

- Niti pijem, niti pušim. Imam i ja djecu i unučad, ali nažalost, unučad dođe samo kad zafali para - dodaje.

