U svađi ste s vatrenim znakom? Nemojte sumnjati, izgubit ćete

Prema podjeli po elementima, postoje zračni, vodeni, zemljani i vatreni znakovi. Ovi posljednji su posebno zanimljivi - za njih je život potrebno pobijediti i savladati, a u tome ih vodi strast te energija

<p>Astrološki znakovi definirani su svojim polaritetom, kvalitetom i elementom. Riječ je o klanovima Zodijaka u koje se znakovi svrstavaju po sličnosti karaktera, načinu djelovanja i potrebama.</p><h2>Element vatre</h2><p><strong>Pozitivne strane:</strong> ekstrovertirani, energični, entuzijastični, direktni, fizički aktivni, hrabri, dramatični, strastveni, odlučni.</p><p><strong>Negativne strane:</strong> nemirni, sebični, nestrpljivi, manjak perspektive, nepromišljeni, ekstravagantni, egocentrični, neukrotivi. </p><p>Svi su vatreni znakovi, Ovan, Lav i Strijelac po temperamentu kolerici. Oni su vrlo aktivni i energični ekstroverti koji vole uzbuđenja i promjene. Traže projekt u koji će uložiti svoju energiju, liderske pozicije jer žele dominirati i voditi druge. Osobe ovoga tipa svijet promatraju kao crn ili bijel, isključujući mogućnost srednjih vrijednosti. Budući da su puni samopouzdanja, od njih ćete rijetko čuti kako nešto ne mogu ili da je nešto nemoguće napraviti, pa je njihova osobna mantra ‘ja mogu’.</p><p>Kad su u svojoj dobroj fazi, puni su energije i samouvjerenosti, no kad ih uhvati loše raspoloženje, postaju nestrpljivi i nemaju suosjećanja za druge. Često imaju povišenu tjelesnu temperaturu. Skloniji su infekcijama i upalnim procesima.</p><h2>Dominantni, neustrašivi i po potrebi vrlo agresivni</h2><p>Sva tri vatrena znaka su po svojoj prirodi dominantni, strastveni i agresivni. Nemaju obrazac pokajničkog ponašanja, a vjeruju kako su rođeni za velike stvari, a to doista i je tako jer imaju veliku pokretačku energiju u sebi. No, može im se dogoditi da im neki projekt dosadi, pa mogu usred njega odustati te neće žaliti. Vatru se ne može obuzdati, a to upamtite prije nego s njima uđete u sukob. Neće planuti na prvu, no ako se to dogodi - bolje im se maknite s puta.</p><p>Prirodni su vođe, a kako su velikodušni i pažljivi mogu biti dobri prijatelji i partneri, sve dok znate kako udovoljiti njihovoj potrebi za pažnjom i regulirati njihovu strastvenu prirodu te ih prihvatiti kakve jesu.</p><h2>Ovan</h2><p>Ovaj dominantni kardinalni znak očarat će vas svojim riječima, a budite sigurni da će preuzeti kontrolu u svemu što rade, na takav način da će svi oko njih biti impresionirani. Ne prezaju ni pred čim pri ostvarenju svojih ciljeva, a što je najbolje za tim ni ne žale.</p><h2>Lav</h2><p>Ovaj je neustrašivi fiksni znak nevjerojatno tvrdoglav, no vrlo lojalan i posvećen obitelji. Istovremeno, on je netko s kim se ne želite naći u zavadi - od svojih uvjerenja ne odstupaju ni milimetra, ne preispituju se i vođeni su sebičnim ciljevima.</p><h2>Strijelac</h2><p>Strijelac je promjenjiv znak, zbog čega može biti fleksibilan i promišljen, filozofski nastrojen. Koriste svoju strastvenu energiju u potrazi za životnim istinama te su svojevrsni borci protiv nepravde. Imaju manu što će prvo djelovati, pa tek onda promisliti, zbog čega se pouzdaju u sreću da ih izvuče iz situacija u kojima su se nepromišljeno našli.</p><p> </p>