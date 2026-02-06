'Udana sam mjesec dana i već znam da sam pogriješila' - Evo što učiniti ako se tako osjećate

Prvi mjesec braka trebao bi biti faza medenog mjeseca, ali što ako, samo nekoliko tjedana kasnije, umjesto da zaljubljeno gledate u partnera, vi pretražujete odvjetnike za razvod?

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:12 Meri Goldašić otkrila je kakav ju muškarac danas može osvojiti | Video: Meri Goldašić/Instagram

To se događa češće nego što mislite. Osjećaj da ste napravili golemu pogrešku odmah nakon sudbonosnog "da" nije rijetkost, već problem s kojim se suočavaju mnogi mladenci, uhvaćeni između društvenih očekivanja i teške stvarnosti.

Prvo što trebate znati jest da niste sami. Istraživanja pokazuju da se otprilike svaka deseta osoba kaje ili ima ozbiljne sumnje već na dan vjenčanja. Taj nagli emocionalni pad nakon mjeseci planiranja poznat je kao "postsvadbeni blues". Kad prođe uzbuđenje, svakodnevica može djelovati prazno, a neki taj osjećaj pogrešno protumače kao znak da je brak bio greška.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Ipak, ključno je razlikovati prolaznu tugu od spoznaje da ste se vezali za pogrešnu osobu. Stručnjakinja za veze Tracey Cox savjetuje da si date vremena. Možda ste se vjenčali zbog usamljenosti, pritiska ili ste vjerovali u bajku. Priznati sebi da nešto nije u redu zahtijeva hrabrost, a ne slabost.

Fokus na vjenčanju, a ne na braku

Jedan od glavnih uzroka brzog kajanja je krivi fokus. Mnogi parovi ulože gotovo svu energiju u planiranje vjenčanja, a vrlo malo u planiranje zajedničkog života. Vjenčanje je zabava, ali brak je posao koji zahtijeva komunikaciju, empatiju i zrelost.

Foto: Dreamstime

Brak rijetko popravlja postojeće probleme; puno češće ih pojačava. Problemi poput partnerove naravi ili financijske neodgovornosti, koji su se mogli tolerirati tijekom veze, u braku postaju "trajni".

Prema Institutu Gottman, vodećem autoritetu za veze, oko 69% bračnih sukoba je "vječno" jer se temelje na fundamentalnim razlikama u osobnosti. Te razlike ne nestaju, a njihova stvarna težina često postane jasna tek u prvim tjednima braka.

Foto: Rommel Canlas

Ponekad kajanje nije samo prolazni osjećaj, već jasan signal da ste ignorirali ozbiljne probleme. Je li partner lagao o nečemu bitnom? Postoji li fizičko ili emocionalno zlostavljanje? Je li se pojavio prijezir, jedan od znakova koji, prema Gottmanu, najavljuje kraj veze?

Priča čitateljice Stelle to dobro ilustrira. Udala se za muškarca čiju je ljubomoru isprva doživljavala kao znak ljubavi.

- Rano u vezi postao je ljubomoran, ali rekao je da je to znak koliko me voli. To mi je laskalo, ispričala je.

Na dan vjenčanja, gledajući zabrinuta lica svoje obitelji, shvatila je da čini pogrešku. Mjesec dana kasnije, suprug ju je već pokušavao izolirati od prijatelja i obitelji. Njezin slučaj nije bio "postsvadbeni blues", već spoznaja da je u vezi s duboko posesivnom osobom.

Što kad shvatite da ste pogriješili?

Ako su razlozi za kajanje stvarni i veliki, oni su valjani. Prije nego što donesete konačnu odluku, važno je razgovarati. Odaberite miran trenutak i iskreno recite partneru kako se osjećate, fokusirajući se na vlastite osjećaje, a ne na optužbe. Njegova reakcija bit će presudna. Sluša li vas? Pokušava li razumjeti? Ili odbacuje vaše osjećaje? Njegov odgovor razjasnit će mnoge nedoumice.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA