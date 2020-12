Kiseljenje je drevna metoda očuvanja hrane koja se prenosi generacijama i u mnogim je kulturama ostala prisutna još iz doba kad se pokušavao konzervirati višak namirnica za kasniju konzumaciju kad im nije sezona ili ih nije lako nabaviti, piše News18.

POGLEDAJTE VIDEO: Prehrana za oboljele od raka

Zbog kiseljenja hrane također se smanjuje bacanje hrane, a to je nešto što svijet sada treba. U svijetu ljudi jedu različite vrste ukiseljenih namirnica, od manga do limete, mesa ili ribe. Osim što je ukusna, mnogi se pitaju donosi li takva hrana određene zdravstvene benefite ako se konzumira svakodnevno.

Za zdravlje probavnog sustava

Studija objavljena u Journal of Food Science and Technology 2018. kaže da, iako je glavni cilj kiseljenja odgoditi kvarenje i onečišćenje hrane prirodnom mikroflorom, uz dodavanje začina te soli, octa, ulja i drugih vrsta kiseline pojačavamo ne samo okus nego i hranjivu vrijednost ukiseljene hrane.

Studija spominje kako tradicionalna praksa kiseljenja uključuje fermentaciju voća, povrća i mesa, a to pospješuje rast mliječne kiseline, limunske kiseline i octene kiseline u ukiseljenoj hrani. Poznato je da ove kiseline obogaćuju i jačaju zdrave mikrobe u probavnom sustavu. To znači da jedenje tradicionalno fermentiranih kiselih namirnica može osnažiti probavu, pomoći metabolizmu, pa čak i kontrolirati razinu kolesterola u krvi.

Štoviše, dodatak začina također pojačava hranjivost i antioksidativna svojstva hrane, čineći je bogatom nutrijentima i pogodnom za zdravlje čak i u malim količinama. Studije ne samo da ukazuju na to da jedenje kisele hrane potiče rad imunološkog sustava, već također pomaže u borbi protiv oštećenja uzrokovanih slobodnim radikalima. Zbog svega toga jedenje ukiseljene hrane iznimno je zdravo.

'Ukiseljena hrana zna potaknuti apetit za nezdravom hranom'

Međutim, studije također pokazuju da jedenje kisele hrane može imati brojne nuspojave koje su štetne zdravlje. Studija objavljena 2018. godine u časopisu Clinical Nutrition Research sugerira da iako tradicionalno ukiseljeno povrće i voće imaju malo kalorija, oni mogu poticati nezdrave prehrambene navike.

Studija je pokazala da je 'konzumacije ukiseljenih namirnica kod ljudi koji su ih jeli svakodnevno, potaknula apetit za nezdravom hranom i hranom drugih okusa'. To ne samo da je povećalo njihovu ukupnu potrošnju hrane, već je omogućilo povećanu konzumaciju namirnica koje se sastoje od nezdravih kombinacija ugljikohidrata, proteina i masti. To je dovelo do debljanja i pretilosti među sudionicima i povisilo im rizik od hipertenzije, jer postupak kiseljenja povećava sadržaj natrija, a to je ključni faktor rizika za povišen krvni tlak.

Stoga postoji prilično nezdrav obrat u suvremenoj priči o kiseloj hrani te ograničavanje njezine konzumacije može biti puno bolje za vaše zdravlje, pogotovo ako imate i druge čimbenike rizika za hipertenziju i bolesti srca.

Također je važno napomenuti da su mnoge komercijalno proizvedene marke kisele hrane previše začinjene i masne te sadrže umjetne konzervanse, što u potpunosti negira gastrointestinalne blagodati te ne pomaže ni imunološkom sustavu.

Dakle, ako morate jesti ukiseljenu hranu, odlučite se za domaću, pripremljenu na prirodan način uz razumne količine soli i začina. Čak i tada, ne pretjerujte i jedite umjerene količine.