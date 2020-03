Ukusne steakove dobit ćete tek kada oni 'odstoje' šest tjedana

U restoranu RougeMarin, održana je prva u nizu PIK Vrbovec 'Steak me out' večeri, gdje je chef Marin Medak za brojne goste pripremao odreske od najkvalitetnijeg junećeg mesa s hrvatskih farmi - Rib eye, T-bone i Tomahawk, koje je pripremao prema metodi suhog zrenja. Marin je pred gostima pripremao i tatarski biftek, a održan je i edukativni dio ove večeri na temu mesnih rasjeka i pozicija mesa.

Chef Marin Medak je detaljnije objasnio karakteristike ovih odrezaka.

- Dry age steakovi dobiveni su od najkvalitetnijeg junećeg mesa s hrvatskih farmi. Ovi odresci pripremljeni su u kontroliranim uvjetima prema složenoj metodi suhog dozrijevanja koje traje najmanje šest tjedana. Zahvaljujući tom procesu, postiže se specifična crvena boja te iznimna sočnost, karakteristična aroma i mekoća mesa - rekao je Medak.

Ovi vrhunski komadi junetine dolaze s domaćih farmi s kojima PIK surađuje već dugi niz godina, a njihova je kvaliteta prepoznata i u svijetu.

Foto: Promo

Proces uzgoja, prerade, obrade i posluživanja odležanog mesa od izuzetne je važnosti. Dry age steakovi prolaze proces dozrijevanja od 21 do 60 dana. U tom procesu 30% mesa kalira zbog gubitka vode.

Dozrijevanje se odvija u kontroliranim uvjetima (bez mogućnosti razvoja bakterija), na temperaturi do +4⁰C, prirodnim putem bez posebnih dodataka, u vlastitim enzimima mesa. Poseban proces meso čini izrazito mekanim uz punoću okusa, a prepoznat ćete ga po specifičnoj crvenoj boji.

Temperatura pečenja varira od 49 stupnjeva (rare / 6 min) do 70 stupnjeva (well done / 12 minuta). Medium (8 minuta) je najčešći način pečenja, a ako se ohrabrite rare će vam omogućiti puni okus domaćeg, visokokvalitetnog mesa. Naravno, steakove nikad ne solite prije pečenja.

Savjeti chefa Medaka za pripremu odreska:

Odreske možete narezati s ili bez kosti, ako ih režete s kosti, odrezak bi trebao biti iste debljine kao i kost

Ako uklanjate kosti, odreske narežite na debljinu od 2 do 2,5 centimetra

Nemojte uklanjati masnoću s odreska jer mu ona daje sočnost

Odreske premažite maslinovim uljem pa ih pecite na toploj (ne vrućoj) tavi oko pet minuta sa svake strane

Tijekom pečenja, meso okrećite hvataljkom, a ne vilicom

Pred kraj pečenja, meso zalijte maslinovim uljem i na njega stavite začinski maslac i prekrijte ga aluminijskom folijom.

Umjesto prekrivanja folijom, odrezak možete do kraja ispeći u pećnici zagrijanoj na 140 stupnjeva na 5 minuta, zajedno s tavom (pazite da tava nema dijelove koji mogu izgorjeti u pećnici)

Kako bi sačuvali sokove u mesu, ispečeni odrezak režite ukoso

Najavljena su još dva datuma 'Steak me out' večeri u RougeMarinu -19.03. i 23.04., kako bi svi ljubitelji imali priliku kušati ovu premium poslasticu koja se nalazi na rijetkim jelovnicima hrvatskih restorana.

