Ako ste među onima koje je uhvatila panika nakon što su navršili 30 godina, jer su im nametnute društvene norme stvorile pritisak, ne paničarite. Ponekad ti isti pojedinci zbog straha sabotiraju sami sebe u vlastitom napretku. U 20-im godinama života bili ste bezbrižni, puni energije, i činilo se da vam je cijeli svijet na dohvatu ruke. Međutim, nakon prelaska imaginarne 'granice' i ulaska u tridesetu, sve vam se počelo mijenjati i počeli ste osjećati određeni pritisak koji samo raste kako se približavate 40-oj.

Ovo se ne preporučuje raditi u tridesetima, kako kasnije ne biste zažalili:

1. Trudite se uklopiti u društvene norme

Ako do sada niste, mogli biste početi osjećati pritisak okoline oko stvari koje bi po njima trebali napraviti, ako još niste, a to je biti u braku, imati svoj dom, djecu i posao. Nemojte dopustiti da okolina utječe na vas i vaše odluke, nego samo nastavite s vašim životom onako kako vam najviše odgovara, bez obzira na sve. Nismo svi isti i ne postoji pravo vrijeme za određene stvari u životu.

2. Ne posvećujete više vremena roditeljima

Ono što se često javlja kod ljudi nakon navršenih 30 godina je osjećaj žaljenja što nisu provodili dovoljno vremena sa svojim roditeljima, dok su oni još u snazi pa još uvijek mogu zajedno raditi mnoge stvari. Najčešće žale za neproživljenim sitnicama, poput zajedničkih šetnji, putovanja ili jednostavnih razgovora s njima.

3. Posao stavljate na prvo mjesto

U tridesetim godinama treba osvijestiti činjenicu da nije posao sve na svijetu, iako je bitan za budućnost i egzistenciju. Ne smijete dozvoliti da vam posao i karijera budu na prvom mjestu, ispred obitelji i prijatelja. Dragi ljudi i vrijeme koje provodite s njima dragocjenije je od novca.

4. Mislite da ste prestari

Ako se pronalazite u situacijama u kojima sami sebi sugerirate kako ste prestari za neke stvari, morate shvatiti da se radi samo o kočnici koja sputava čovjeka da bude slobodan i živi kako želi. A, što ćete onda tek o sebi misliti u 50-im godinama? Vodite računa o sljedećem - ako se osjećate staro, vjerojatno ćete tako i izgledati, zato ne dopustite djetetu u vama da ikad nestane.

5. Drugi su važniji

Možda ste skloni svakoga staviti ispred sebe i svojih potreba, ali to nije dobro jer ćete se na kraju osjećati loše i požalit ćete zbog toga. Malo sebičnosti dobro je za vas, jer ako se osjećate dobro, bit ćete pozitivniji te samim time ćete tako djelovati i na druge i ostvarivati s njima bolje odnose. Okrenite se vlastitim snovima i ne dopustite da drugima da vam ih unište. Kasnije bi mogli zbog toga žaliti.

6. Ne brinete o tijelu

Osobe u tridesetima znaju ponekad zapeti u paradoksu, naime s jedne strane vjeruju da su prestari, a s druge se ne žele potruditi i odreći se loših navika poput konzumiranja brze hrane, a ne žele ni vrijeme posvetiti vježbanju. Umjesto da sami sebe sabotirate razmišljanjem o godinama, pokušajte se potruditi, odvojite vrijeme i prigrlite neke od zdravih navika i zauzvrat ćete manje razmišljati o besmislenim stvarima.

7. Ne riskirate

U ovoj dobi možete postati previše oprezni, što će vas kočiti da isprobate nešto novo jer se ustvari bojite promjena. Neki stoga radije biraju dobro poznatu svakodnevicu, čak i ako se u njoj ne osjećaju dobro, umjesto da se malo opuste, prepuste riziku i pokušaju nešto novo u životu, a što im može donijeti osjećaj sreće i zadovoljstva. Previše straha i opreza najčešća su kočnica u napretku u životu.

8. Niste uštedjeli

Osjećaj godina koje prolaze, a stanje na bankovnom računu je bez ikakve zalihe, mnogima predstavlja ogromno opterećenje koje s godinama postaje sve više frustrirajuće. Lijek za to je početi razmišljati na vrijeme. Pokušajte štedjeti koliko možete i kad možete, jednog dana bit ćete sretni zbog te odluke.

9. Malo ste putovali

Iako imate osjećaj da vam svijet leži na dohvatu ruke, samo trebate biti odlučni i otputovati. Iako jeste tako, manji broj njih se odvaži i krene u avanturu. Kako vam se ne bi dogodilo da sjedite i žalite što niste ništa proživjeli, poduzmite sve da to ostvarite. Pokušajte jednom godišnje otići na neko dalje putovanje i otplatite ga na rate, ako ne možete drugačije. Bankovni račun će biti tanji, ali uspomene će ostati trajne, nosit ćete ih cijeli život.

10. Previše vas brine tuđe mišljenje

Pod hitno treba prestati trošiti vrijeme i energiju na to što ljudi misle o vama, jer bez obzira na to što vi uradili, oni će i dalje misliti što žele. Oni kojima je stalo do vas vole vas i prihvaćaju takvima kakvi jeste, a drugi u konačnici nisu važni.