Ulog za budućnost: 'Mama mi je kupila nove velike grudi da mogu nastaviti zarađivati'

Sofia Sunshine, 32-godišnjakinja iz Britanske Kolumbije u Kanadi, prije se prehranjivala kuponima za hranu koje je dobivala na socijalnoj, a onda je počela zarađivati preko društvenih mreža.

Dok je odrastala, njezina mama Samantha (63) naporno je radila kako bi uzdržavala obitelj, ali zbog artritisa ponekad je bila nesposobna za rad.

Živjeli su na rubu siromaštva, a Sofia je isprobala više poslova, od konobarice do prodaje automobila, u želji da zaradi novac i pomogne svojoj obitelji. Ipak, nikako nije mogla pronaći posao s kojim može dovoljno zaraditi.

Tada je 2017. počela raditi kao model, ali nakon što je dobila pankreatitis, izgubila je dosta kilograma, a s njima i bujne grudi, dok su joj zarada i samopouzdanje naglo pali. Tada je uskočila njezina mama i platila povećanje grudi, kako bi Sofia mogla nastaviti raditi ono što voli.

- Oduvijek sam voljela imati velike grudi, jer sam voljela pažnju i zbog njih sam se osjećala seksi - rekla je Sofia.

- Kad sam se razboljela i smršavjela, kao da je nestao veliki dio moje osobnosti. Tad sam i potrošila veliki dio svoje ušteđevine i osjećala sam se depresivno, jer nisam izgledala kao prije - objasnila je.

- Nakon osam mjeseci, moja mama je uskočila i predložila mi plastičnu operaciju koju bi ona platila - rekla je za Daily Star.

Prije nego što se razboljela od pankreatitisa, Sofia se hvalila brojem košarice 32D, koje su se tijekom njezine bolesti smanjile na 32B.

Sada, nakon što je potrošila više od 72 tisuće kuna (10.300 dolara) na operaciju, ima broj grudi 36E i kaže da se 'napokon opet osjeća svojom'.

- Plakala sam od sreće kad sam dobila implantate - rekla Sofia.

- Moja mama je odlučila platiti plastičnu operaciju jer me voli i željela me je ponovno vidjeti sretnu. Ona podržava to što radim - dodala je.

Sofia Sunshine otkrila da sada zarađuje 352 tisuće kuna (50.000 dolara) mjesečno.

- Mojim pratiteljima se jako sviđa što dobivam toliku podršku od svoje mame i čini se da im se sviđa veza između nas dvije - objasnila je.

Kad su morali u izolaciju, 2020. godine, Sofia je odlučila učiniti mamu svojim službenim osobnom asistenticom, a danas manekenka zarađuje preko 350 tisuća kuna (50.000 dolara) mjesečno.

- Ne zanima me kako zarađuje u životu. Volim svoju kćer najviše na svijetu i jedino što joj želim su zdravlje i sreća - rekla je mama za Daily Star.

- Gledati njezinu borbu sa samopouzdanjem i tjelesnim problemima bilo je srceparajuće - dodala je.

- Jednom sam ju pitala mogu li nešto učiniti da joj pomognem s problemima koje je imala, a ona je u šali odgovorila s 'da, molim jedne sise'. Ionako je rođena s velikim grudima, pa sam na to gledala samo kao na popravak - objasnila je.

- Sretna sam što će joj implantati u grudima vratiti samopouzdanje - dodaje.

Sofia sada zarađuje dovoljno da se pobrine da ona i njezina majka više nikad neće gladovati. U želji da pomogne drugima, dio svoje zarade i donira, za što kaže da joj je 'jako važno'.

- Kupujem velike kutije hrane u trgovinama koje onda dajem bankama hrane ili napunim kutije za donacije u trgovini za kućne ljubimce - dodala je.

- Lijepo je kad možeš pomoći ljudima koji se bore kako smo se i mi borile - zaključila je.

