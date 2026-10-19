Umjetnost se ne mora vidjeti da bi se doživjela: MSU predstavlja projekt 'MSU na dodir'

Muzej suvremene umjetnosti (MSU) u Zagrebu predstavlja projekt „MSU na dodir”, kojim želi približiti umjetnost slijepim i slabovidnim osobama. Posjetitelji će umjetnička djela moći upoznati kroz dodir, zvuk i kreativne radionice, a predstavljanje projekta održat će se u utorak, 20. listopada.

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Projekt „MSU na dodir” donosi prilagodbu dijela muzejskog postava kako bi i osobe oštećena vida mogle ravnopravno sudjelovati u kulturnom životu. U sklopu projekta izrađuju se taktilne replike i modeli umjetničkih djela, audiovodič, zvučna navigacija, legende na Brailleovu pismu te taktilna maketa muzeja.

Foto: PROMO

Za razliku od uobičajene muzejske prakse, u kojoj dodirivanje umjetnina nije dopušteno, ovdje upravo dodir postaje važan dio doživljaja umjetnosti.

- Muzej nije samo čuvar baštine, već aktivan sudionik društva koji svoje resurse usmjerava na dobrobit zajednice. Posebnu pozornost posvećujemo djeci i mladima, koje želimo potaknuti na sudjelovanje u kulturnom životu, te osobama s invaliditetom, osobito slijepima i slabovidnima, kojima nastojimo omogućiti ravnopravan pristup umjetnosti, rekla je Renata Filčić, viša kustosica pedagoginja.

Projekt uključuje i 12 besplatnih kulturno-umjetničkih radionica namijenjenih djeci, mladima, starijim osobama te slijepim i slabovidnim osobama. Sudionici će kroz kreativne programe izrađivati vlastite umjetničke interpretacije, u edukativnim radionicama učiti o pristupačnosti, a kroz dramske programe istraživati ulogu muzeja i važnost inkluzije. Prve radionice počinju krajem listopada.

Foto: PROMO

Cilj je povezati osobe oštećena vida s drugim skupinama posjetitelja te potaknuti razumijevanje, dijalog i zajedničko stvaranje.

- Dostupnost muzeja podrazumijeva mnogo više od fizičkog pristupa. Ona znači da svatko može ravnopravno sudjelovati u kulturnom životu, razumjeti umjetnost i doživjeti je na vlastiti način. Projektom „MSU na dodir” uklanjamo prepreke i stvaramo prostor za susret, razmjenu iskustava i zajedničko stvaranje, u kojem različitost postaje vrijednost, istaknula je Daniela Bilopavlović Bedenik, muzejska savjetnica.

MSU na sličnim prilagodbama radi od 2019. godine, a dosad je u suradnji sa slijepim i slabovidnim osobama, stručnjacima i umjetnicima prilagođeno 15 umjetničkih radova. Završetkom projekta u muzejskom postavu bit će ih više od 30. Planirana su i stručna usavršavanja kustosa kako bi stekli znanja i praktične vještine potrebne za provedbu inkluzivnih projekata.

Foto: PROMO

Predstavljanje projekta održat će se u utorak, 20. listopada 2026. godine u 11 sati u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu. Tom će prilikom posjetitelji moći upoznati i isprobati prve prilagodbe umjetničkih djela, a više informacija dostupno je na službenoj stranici MSU-a.

Projekt je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda plus u sklopu javnog poziva „Inkluzivne usluge ustanova u kulturi”.