'Umrla sam pri porodu sina i susrela oca u zagrobnom životu'

Škotska medij-posrednica Jane Dawson, danas 63-godišnjakinja, godinama živi s pričom koja mijenja pogled na život i smrt. Prije 24 godine, tijekom poroda svoga sina Archieja, doživjela je iskustvo koje opisuje kao „privremenu smrt“. Nakon gubitka velike količine krvi i naglog slabljenja, kaže da je osjetila kako napušta tijelo i ulazi u „drugi svijet“ – svijet mira, tišine i bezuvjetne ljubavi.

U tom prostoru, koji nije mogao biti fizičan, Jane tvrdi da je susrela svoga oca Jamesa, koji je preminuo svega tri mjeseca ranije.

- Nije bilo svjetla kakvo poznajemo, ali sve je zračilo toplinom i spokojem - prisjeća se. Njezin otac, kaže, tada joj je rekao da još nije njezino vrijeme i da se mora vratiti. Pokazao joj je, tvrdi, prizore iz njezine budućnosti – događaje koje će još doživjeti i ljude koje će susresti – prije nego što ju je „vratio“ u tijelo.

Susret koji mijenja pogled na smrt

Nakon buđenja, Jane je znala da je doživjela nešto što ne može objasniti samo medicinskim pojmovima. Od tog dana njezin odnos prema životu, smrti i vjeri potpuno se promijenio.

- Nebo nije mjesto, nego stanje, prelazak iz jednog oblika energije u drugi - kaže. Smrt više ne doživljava kao kraj, nego kao promjenu oblika postojanja.

Tijekom odrastanja sina, Jane je primijetila brojne sličnosti između Archieja i svoga pokojnog oca – u načinu govora, izrazu lica i sitnim gestama. Vremenom je postala uvjerena da njezin sin nosi očevu energiju, pa čak i da je riječ o njegovoj reinkarnaciji.

- Ne vjerujem da je to slučajnost. Osjećam da je tata ponovno ovdje, kroz mog sina - govori.

Život između dvaju svjetova

Iskustvo bliske smrti Jane je potaknulo da dublje istraži duhovnost. Postala je medij, osoba koja, kako kaže, prenosi poruke s druge strane, i tvrdi da joj je upravo to iskustvo otvorilo sposobnost da „osjeti“ ono što većina ljudi ne vidi.

- Nikada više nisam imala strah od smrti. Kad dođe moj trenutak, bit ću spremna. Znam da ništa ne nestaje – samo prelazimo u drugo stanje postojanja.

Njezina priča izaziva različite reakcije – dok jedni u njoj vide potvrdu postojanja života nakon smrti, drugi smatraju da je riječ o snažnom psihološkom i fiziološkom doživljaju koji mozak stvara u ekstremnim uvjetima. Znanstvenici objašnjavaju da pri teškim traumama ili nedostatku kisika može doći do vizualnih i emocionalnih iskustava koja djeluju izuzetno stvarno. Ipak, za one koji su ih doživjeli, poput Jane, to je mnogo više od biokemijske reakcije.

Poruka nade

Bez obzira na objašnjenje, Janeina priča nosi snažnu poruku o nadi, ljubavi i povezanosti generacija. Vjeruje da se sve duše susreću više puta, u različitim oblicima, i da ljubav između roditelja i djece nikada ne prestaje.

- Smrt nije kraj, nego povratak - kaže ona.

Za Jane Dawson, granica između života i smrti više nije neprobojna. Ona ju je, makar na trenutak, prešla – i vratila se s uvjerenjem da se ništa nikada doista ne gubi.