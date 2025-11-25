HUB upozorava uoči 'Crnog petka': Pazite se prevara

Uoči "Crnog petka", razdoblja kada tradicionalno raste broj internetskih kupovina, ali i pokušaja online prijevara, Hrvatska udruga banaka (HUB) upozorava građane na sve sofisticiranije oblike krađe osobnih i kartičnih podataka, a pokreće i kampanju "Budimo realni" te daje savjete kako se zaštititi od prijevara. Prevaranti upravo u danima najvećih sniženja pojačavaju aktivnosti, ciljajući korisnike lažnim ponudama, oglasima i internetskim trgovinama koje izgledaju uvjerljivo, ali služe isključivo prikupljanju i zlouporabi osobnih podataka, navode u svom priopćenju objavljenom u utorak.

Svake godine uoči najvećeg globalnog shopping vikenda bilježi se znatan porast lažnih internetskih oglasa i na društvenim mrežama, posebno onih koji nude "nevjerojatne popuste" – HOT SALE, 80% OFF, Discount Sale i slično. Sve češće prevaranti kreiraju i lažne trgovine hrvatskih brendova u kojima oglašavaju totalnu rasprodaju zbog zatvaranja ili promjene asortimana. Takvi oglasi često vode na lažne web stranice čija je svrha isključivo krađa podataka. Kupci najčešće ne dobiju proizvod, a ukradeni podaci kasnije se koriste za neovlaštena terećenja na drugim internetskim trgovinama.

Zbog porasta pokušaja prijevara i znatno većeg broja lažnih internetskih oglasa i web trgovina koji se svake godine pojavljuju uoči svjetskog shop vikenda važno je provjeriti vjerodostojnost oglasa koji privlače na iznimno povoljnu online kupovinu, ali i istovremeno izlažu zloupotrebi i neovlaštenom uzimanju osobnih podataka, napominju.

Građanima se savjetuje da prije kupnje dobro provjere internetsku trgovinu, uključujući i iskustva drugih korisnika, te da podatke o kartici unose samo na sigurnim i pouzdanim stranicama. Ako postoji i najmanja sumnja, vjerodostojnost trgovine mogu provjeriti putem servisa: https://iffy.cert.hr/

Kampanja "Budimo realni"

Kako bi građanima pružila konkretne informacije i smanjila broj žrtava prijevara, HUB je uz podršku MUP-a i CARNET-ovog Nacionalnog CERT-a pokrenuo kampanju "Budimo realni", posvećenu odgovornom ponašanju na internetu.

Kroz TV spotove i edukativnu internetsku stranicu www.budimorealni.hr, kampanja prikazuje stvarne primjere najčešćih oblika prijevara – od lažnih stranica banaka i phishing poziva do romantičnih i investicijskih prijevara. Glavno lice kampanje je glumac Hrvoje Kečkeš, koji u ulozi "susjeda heroja", uz prepoznatljivu frazu "Budimo realni", upozorava na situacije u kojima prevaranti koriste povjerenje i brzopletost građana.

"Digitalno okruženje donosi brojne prednosti, ali i nove oblike rizika. Želimo građanima pokazati da oprez ne znači nepovjerenje, nego svijest o tome kako prepoznati sumnjive situacije i reagirati na vrijeme. Budimo realni, prijevara se može dogoditi svakome, ali se uz dozu pažnje može i spriječiti", izjavila je Tamara Perko, direktorica Hrvatske udruge banaka.

Savjeti za sigurnu kupovinu

Kako bi građani bili sigurni prilikom internetske kupovine, HUB je objavio i deset savjeta za sigurnu kupnju putem interneta.

Tako građanima savjetuje da budu sumnjičavi, jer veliki popusti i nisu realni. Nadalje, savjetuju da kupuju od pouzdanih izvora, odnosno koriste marke i trgovine koje su im poznate, kao i da provjeravaju recenzije prodavatelja.

Građanima također preporučuju da provjere web adresu, odnosno da se prilikom pregledavanja interneta koriste HTTPS i SSL protokoli. "Upamtite, sam simbol lokota ne znači da je internetska stranica "zakonita/legitimna", upozorili su.

Također, građani bi trebali provjeriti ponavljajuća i trajna plaćanja, a iz HUB-a navode i da ne šalju novac nepoznatih osobama te da ne šalju podatke o kartici e-poštom ili drugim komunikacijskim servisima.

Građanima savjetuju i da sačuvaju sve dokumente vezane za online kupovinu jer bi ih mogli trebati da utvrde uvjete prodaje ili dokažu da su platili robu, da pažljivo provjere što i koliko plaćaju, te da se educiraju o trendovima u online sigurnosti.