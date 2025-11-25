Obavijesti

News

Komentari 0
OPREZ!

HUB upozorava uoči 'Crnog petka': Pazite se prevara

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
HUB upozorava uoči 'Crnog petka': Pazite se prevara
Zagreb: Crni petak obara rekorde, očekuje se promet od 137 milijuna eura | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Kako bi građani bili sigurni prilikom internetske kupovine, HUB je objavio i deset savjeta za sigurnu kupnju putem interneta

Uoči "Crnog petka", razdoblja kada tradicionalno raste broj internetskih kupovina, ali i pokušaja online prijevara, Hrvatska udruga banaka (HUB) upozorava građane na sve sofisticiranije oblike krađe osobnih i kartičnih podataka, a pokreće  i kampanju "Budimo realni" te daje savjete kako se zaštititi od prijevara. Prevaranti upravo u danima najvećih sniženja pojačavaju aktivnosti, ciljajući korisnike lažnim ponudama, oglasima i internetskim trgovinama koje izgledaju uvjerljivo, ali služe isključivo prikupljanju i zlouporabi osobnih podataka, navode u svom priopćenju objavljenom u utorak.

Svake godine uoči najvećeg globalnog shopping vikenda bilježi se znatan porast lažnih internetskih oglasa i na društvenim mrežama, posebno onih koji nude "nevjerojatne popuste" – HOT SALE, 80% OFF, Discount Sale i slično. Sve češće prevaranti kreiraju i lažne trgovine hrvatskih brendova u kojima oglašavaju totalnu rasprodaju zbog zatvaranja ili promjene asortimana. Takvi oglasi često vode na lažne web stranice čija je svrha isključivo krađa podataka. Kupci najčešće ne dobiju proizvod, a ukradeni podaci kasnije se koriste za neovlaštena terećenja na drugim internetskim trgovinama.

Zbog porasta pokušaja prijevara i znatno većeg broja lažnih internetskih oglasa i web trgovina koji se svake godine pojavljuju uoči svjetskog shop vikenda važno je provjeriti vjerodostojnost oglasa koji privlače na iznimno povoljnu online kupovinu, ali i istovremeno izlažu zloupotrebi i neovlaštenom uzimanju osobnih podataka, napominju.

PRIJAVITE SE 'Ne nasjedaj!' Kako prepoznati financijsku prijevaru? Otvorene prijave za konferenciju HANFE
'Ne nasjedaj!' Kako prepoznati financijsku prijevaru? Otvorene prijave za konferenciju HANFE

 Građanima se savjetuje da prije kupnje dobro provjere internetsku trgovinu, uključujući i iskustva drugih korisnika, te da podatke o kartici unose samo na sigurnim i pouzdanim stranicama. Ako postoji i najmanja sumnja, vjerodostojnost trgovine mogu provjeriti putem servisa: https://iffy.cert.hr/

Kampanja "Budimo realni"

Kako bi građanima pružila konkretne informacije i smanjila broj žrtava prijevara, HUB je uz podršku MUP-a i CARNET-ovog Nacionalnog CERT-a pokrenuo kampanju "Budimo realni", posvećenu odgovornom ponašanju na internetu.

Kroz TV spotove i edukativnu internetsku stranicu www.budimorealni.hr, kampanja prikazuje stvarne primjere najčešćih oblika prijevara – od lažnih stranica banaka i phishing poziva do romantičnih i investicijskih prijevara. Glavno lice kampanje je glumac Hrvoje Kečkeš, koji u ulozi "susjeda heroja", uz prepoznatljivu frazu "Budimo realni", upozorava na situacije u kojima prevaranti koriste povjerenje i brzopletost građana.

NOVA PRIJEVARA PAZITE! Ako dobijete poruku od 'Carine' o paketu, ne otvarajte! Skinut će vam novce s računa
PAZITE! Ako dobijete poruku od 'Carine' o paketu, ne otvarajte! Skinut će vam novce s računa

"Digitalno okruženje donosi brojne prednosti, ali i nove oblike rizika. Želimo građanima pokazati da oprez ne znači nepovjerenje, nego svijest o tome kako prepoznati sumnjive situacije i reagirati na vrijeme. Budimo realni, prijevara se može dogoditi svakome, ali se uz dozu pažnje može i spriječiti", izjavila je Tamara Perko, direktorica Hrvatske udruge banaka.

Savjeti za sigurnu kupovinu

Kako bi građani bili sigurni prilikom internetske kupovine, HUB je objavio i deset savjeta za sigurnu kupnju putem interneta.

Tako građanima savjetuje da budu sumnjičavi, jer veliki popusti i nisu realni. Nadalje, savjetuju da kupuju od pouzdanih izvora, odnosno koriste marke i trgovine koje su im poznate, kao i da provjeravaju recenzije prodavatelja.

Građanima također preporučuju da provjere web adresu, odnosno da se prilikom pregledavanja interneta koriste HTTPS i SSL protokoli. "Upamtite, sam simbol lokota ne znači da je internetska stranica "zakonita/legitimna", upozorili su. 

Također, građani bi trebali provjeriti ponavljajuća i trajna plaćanja, a iz HUB-a navode i da ne šalju novac nepoznatih osobama te da ne šalju podatke o kartici e-poštom ili drugim komunikacijskim servisima.

Građanima savjetuju i da sačuvaju sve dokumente vezane za online kupovinu jer bi ih mogli trebati da utvrde uvjete prodaje ili dokažu da su platili robu, da pažljivo provjere što i koliko plaćaju, te da se educiraju o trendovima u online sigurnosti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'Mladići kažu da nisu zapalili Vjesnik. Tvrde da je tamo nešto grunulo, ima još čudnih stvari...'
IZVOR BLIZAK OBITELJI:

'Mladići kažu da nisu zapalili Vjesnik. Tvrde da je tamo nešto grunulo, ima još čudnih stvari...'

Izvor blizak obitelji mladića: 'Roditelji su u potpunom šoku, oni kažu da nisu krivi' • U kompleks već šest mjeseci dolaze maloljetnici • Struka: Neboder se mora hitno srušiti
Vlasnici automobila će plaćati 60 posto više naknadu za ceste! Imamo izračun za svaki tip auta
NOVO POSKUPLJENJE

Vlasnici automobila će plaćati 60 posto više naknadu za ceste! Imamo izračun za svaki tip auta

Naknada je jedna od onih koje se ne mogu izbjeći i plaća se svake godine pri tehničkom pregledu automobila koji je već ranije poskupio. Prosječno je poskupljenje 47 eura za osobna vozila: Moramo održavati naše ceste
Na Rebru napola porodili bebu zbog teške operacije. Majka Anita za 24sata: Sinčić sam diše
UKLONILI VELIKI TUMOR

Na Rebru napola porodili bebu zbog teške operacije. Majka Anita za 24sata: Sinčić sam diše

Tijekom carskog reza liječnici su izvadili glavu, vrat i dio prsnoga koša bebe • Ostatak tijela ostao je u maternici tijekom zahvata

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025