Upitna budućnost hrvatskih skijališta: snijega je sve manje, sezone su prekratke

U Hrvatskoj snijega je sve manje, a skijaške sezone postaju kraće zbog ranijeg topljenja i manjeg broja snježnih dana. Klimatske projekcije predviđaju daljnje zatopljenje, što će zimske sportove sve više činiti ovisnima o umjetnom snijegu

Pod utjecajem globalnog zatopljenja, snijega u Hrvatskoj je sve manje, a sezone skijanja i sanjkanja postaju kraće i neizvjesnije, pokazuje analiza Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Za skijališta poput Platka, Bjelolasice i Sljemena, omiljena među građanima za zimske izlete, DHMZ predviđa nesigurnu budućnost. Analiza višedesetljetnih mjerenja snijega na hrvatskim planinama jasno pokazuje trend – broj dana sa snježnim pokrivačem kontinuirano opada, a sezone zimskih sportova postaju kraće.

Sve manje snijega i ranije topljenje

Podaci s meteoroloških postaja Puntijarka na Medvednici, Parg u Gorskom kotaru i Zavižan na Velebitu, obrađeni za razdoblje od 1961. do 2025. godine, ukazuju na pad broja dana sa snijegom većim ili jednakim jednom centimetru.

Foto: Dreamstime

Najizraženiji je pad na Puntijarci, gdje svake dekade prosječno ima 10 dana manje snijega. U Pargu i na Zavižanu trend je nešto blaži – osam, odnosno sedam dana manje po desetljeću.

Broj dana sa snijegom višim od pet centimetara također opada: na Puntijarci za 12 dana po desetljeću, a na Zavižanu za osam. Usporedba s prosjekom iz razdoblja 1991. – 2020. pokazuje da su posljednja dva desetljeća uglavnom obilježena negativnim odstupanjima, a “prava zima” sve više postaje rijetkost, ističu iz DHMZ-a.

Sezone skijanja skraćuju se i zbog ranijeg topljenja snijega. Iako prvi snijeg još uvijek dolazi varijabilno, posljednji dani sa snježnim pokrivačem nastupaju sve ranije. Na Puntijarci i u Pargu snijeg u prosjeku nestaje tri dana ranije svakih deset godina, dok na Zavižanu taj broj iznosi četiri dana.

Klimatske projekcije i europski kontekst

Klimatske projekcije ne nude mnogo optimizma. Svi scenariji ukazuju na daljnji porast temperature zraka i nepovoljne uvjete za nastanak i zadržavanje snijega. Prema Strategiji prilagodbe klimatskim promjenama Republike Hrvatske, očekuje se daljnje smanjenje snijega do 2040., s pogledom prema 2070. godini, osobito u planinskim područjima poput Gorskog kotara, Dinare i Velebita.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

To ne znači da će snijeg u potpunosti nestati, ali skijanje i sanjkanje u Hrvatskoj sve više će ovisiti o kratkim vremenskim “prozorima”, višim nadmorskim visinama i umjetnom zasnježivanju. Za budućnost hrvatskog zimskog turizma to znači prilagodbu – kraće sezone, veće oslanjanje na više planinske zone i preispitivanje isplativosti ulaganja u infrastrukturu.

Slični trendovi prisutni su i u ostatku Europe. Klimatski modeli europskog programa Copernicus pokazuju da su Alpe među najugroženijim skijaškim regijama, s padom prosječne količine snijega tijekom zime. Smanjenje se očekuje i uz norvešku obalu, dok su projekcije za unutrašnjost Skandinavije neujednačene.

Foto: Dreamstime

Posebno alarmantni su podaci o Alpama: u sjevernim Alpama, na visinama od oko 1800 metara, razdoblje s dovoljno snijega za skijanje moglo bi se skratiti za mjesec dana pri globalnom zatopljenju od 2,7 °C, odnosno za dva mjeseca pri zatopljenju od 4 °C. Bez umjetnog snijega, gotovo sva skijališta tada bi se našla u kategoriji vrlo visokog rizika, upozorava DHMZ.

