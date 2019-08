Uputa nutricionistice: Uz celer, brokule i jabuke brzo mršavite

Niskokalorična hrana pomaže u gubitku neželjene tjelesne mase, no svakako nije preporučljivo jesti samo takve namirnice.

Foto: Konstantin Postumitenko

- Kalorija je mjerna jedinica za energetsku vrijednost hrane, odnosno energija koja se oslobađa iz hrane prilikom njene razgradnje u našem organizmu. U svakodnevnom govoru koristi se izraz kalorija, ali se zapravo radi o kilokalorijama (1 kcal = 1000 kalorija). Različite komponente hrane nam daju različite količine energije, tako iz 1 grama proteina dobivamo 4 kcal, 1 grama ugljikohidrata 4 kcal, a iz 1 grama masti 9 kcal. Npr. 100 g jabuka sadrži 52 kcal, dok 100 g napolitanki sadrži 550 kcal, pojašnjava mag.nutr. Ena Hrastovčak.

Foto: Dreamstime

Iz ideje da postoje namirnice čija je kalorijska vrijednost toliko niska da nam za njihovu razgradnju treba više energije nego što dobijemo unosom, razvila se tzv. Dijeta negativnim kalorijama.

Foto: Dreamstime

- To znači ako pojedemo komad torte od 350 kalorija, organizam će utrošiti 100 kalorija za razgradnju tog komada torte, a u tijelu se pohranjuje preostalih 250 kalorija. S druge strane, ako pojedemo jabuku od 52 kalorije, organizam također troši 100 kalorija za njenu razgradnju, što znači da mora još iz zaliha tijela povući 48 kalorija. Računica je jednostavna, jedemo li negativne kalorije, lako mršavimo. Na našu žalost, ne postoje namirnice sa negativnim kalorijama i teško je povjerovati da bi na taj način mogli kontrolirati našu tjelesnu masu i potrošnju energije, ali postoje namirnice koje sadrže vrlo malo kalorija, pojasnila je Hrastovčak.



- Ističu ih kao čudotvorne namirnice zbog kojih se lako mršavi, a prava je istina da su navedene namirnice sa niskim glikemijskim indeksom vrlo zdrave za cijelo tijelo i mogu donijeti mnoge dobrobiti. Ipak, prehrana bazirana samo na njima kroz duži vremenski period bila bi vrlo teška, ako ne i nemoguća. Njihova je najveća prednost primjena za grickanje u ublažavanju napadaja gladi, koji su popratna pojava mnogih drugih dijeta. Uvođenjem ove hrane mogu se ispuniti dnevne potrebe organizma za voćem i povrćem, tj. antioksidansima, koji mogu pomoći u borbi s bolestima i osnaženju organizma. Također se unosi mnogo vlakana, a voće i povrće je bogati rudnik nutrijenata koji se dobiju uz malo kalorija, kaže prof.dr.spec. gastroenterologije Miroslava Katičić.

Foto: Dreamstime

Prehrana svakog čovjeka bi stoga trebala biti raznovrsna i uravnotežena, a to znači da u jelovnik treba uvrstiti sve grupe namirnica, pazeći pritom na količine.

Foto: Dreamstime

- Vrlo je poželjno koristiti namirnice koje su uključene u ovu dijetu jer na taj način zadovoljavamo dnevne potrebe organizma za vitaminima i mineralnim tvarima, ali i unosimo više vlakana (koja nam pomažu da dulje osjećamo sitost nakon obroka). Bogate su vitaminima, mineralnim tvarima i raznim fitokemikalijama (fenolni spojevi, tanini, terpeni, organske kiseline itd.), a siromašne bjelančevinama, mastima i ugljikohidratima. Ako se konzumira samo te namirnice, dugoročno se može naštetiti organizmu jer se ne unose gradivne komponente potrebne organizmu (za usporedbu – imamo beton, ali fali cigla!), pojasnila je mag.nutr. Kristina Božac.

Foto: Dreamstime

Konzumacija svježeg voća i povrća ima mnoge prednosti.

- To su nizak glikemijski indeks, visok udio vode, vitamina, mineralnih tvari, antioksidansa te dijetalnih vlakana. Voće i povrće su važna komponenta u pravilnoj i uravnoteženoj prehrani kojom se ujedno i održava idealna tjelesna masa. Među namirnicama koje se preporučuju u dijeti negativnih kalorija su jabuke, celer, šparoge, cikla, brokula, kupus, mrkva, cvjetača, krastavac, češnjak, grejp, limun, mango, zelena salata, luk, špinat, repa i tikvice. Smjernice dijete su jednostavne, konzumira se što više voća i povrća, kazala je Ena Hrastovčak.

Foto: Dreamstime

TOP 5 NAMIRNICA

Celer - 100 g celera sadrži 14 kcal, odličan je izvor vitamina K i C te vlakana .

Jabuke – 100 g jabuka ima 59 kcal, obiluju antioksidansima (flavonoidi i fenoli) te vitaminom C i dostupne su tijekom cijele godine .

Brokula – kupusnjača koja u 100 g pruža 28 kcal, odličan je izvor vitamina A, C i K, vlakana te folne kiseline, najbolje ju je konzumirati blanširanu jer tako zadržava najviše svojih hranjivih tvari.

Zelena salata – niskokalorična namirnica koja je dio skoro svakog obroka, 100 g salate ima samo 14 kcal. Bogata je vitaminom A i C te kalcijem i kalijem.

Krastavci – 100 g sadrži samo 14 kcal, odličan su izvor kalija, magnezija, folne kiseline, vitamina C i vlakana. Sadrže visok udio vode pa su odličan diuretik.

Foto: Fotolia

PREDNOSTI



Konzumacija ovih namirnica potiče promjene prehrambenih navika i unos niskokalorične hrane koja pomaže u gubitku tjelesne mase, ističe Ena Hrastovčak dodajući kako voće i povrće ima niski glikemijski indeks što znači da ne uzrokuju naglo podizanje razine šećera u krvi. Praktična je strana i to, nastavlja nutricionistica, što je voće i povrće odlično je za grickanje u trenucima napadaja gladi čime se sprječava konzumacija slatkiša i grickalica koje pružaju samo prazne kalorije.

- Antioksidansi iz voća i povrća štite naš organizam od bolesti, zadovoljavaju se dnevne potrebe za vitaminima i mineralnim tvarima, a dijetalna vlakna nam pružaju osjećaj sitosti i samim time se smanjuje unos hrane u organizam, objasnila je ona.

Foto: Dreamstime

NEDOSTACI

Za zdrav gubitak kilograma i održavanje vitkosti nije važna samo prehrana, nego i redovita tjelesna aktivnost. - Kada bismo se dugoročno držali ove dijete i konzumirali isključivo voće i povrće bili bismo u velikom riziku od deficita drugih nutrijenata, a to su ponajprije proteini i masti koji su važni za pravilno funkcioniranje organizma. Umjesto da se fokusirate na „negativne“ kalorije, preporuka je konzumirati raznolike namirnice (žitarice, meso, mlijeko i mliječne proizvode, voće i povrće) prateći tri osnovna postulata pravilne i zdrave prehrane – raznoliko, umjereno i uravnoteženo, upozorila je Hrastovčak.