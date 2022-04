10 super savjeta za selidbu u novi dom s puno manje otpada

Tijekom selidbe bacimo mnoge stvari bez razmišljanja, a kada se uselimo u novi dom kutije i vrećice u kojima smo prenosili određene stvari bacamo na otpad. Kako biste se ekološki prihvatljivije preselile u novi dom pratite savjete stručnjaka u nastavku.

1. Višak stvari poklonite ili donirajte

- Budite vrlo promišljeni o tome što ćete donijeti u svoj novi dom. Odvojite vrijeme da vidite koji namještaj selite, a koji više ne želite. Tako nećete nositi namještaj koji vam nije više potreban. Umjesto toga, možete ga prodati ili donirati. Na ovaj način više nećete gubiti vrijeme, novac ili energiju na premještanje predmeta koji vam nisu potrebni - kaže Lauren Saltman, profesionalna organizatorica.

2. Manje stvari stavite u torbe

Ako imate hrpu torbi, ukrasnih kutija ili manjih kofera, upotrijebite ih da u njih stavite manje predmete ili odjeću poput čarapa, ručnika, donjeg rublja i slično. Sve manje predmete možete staviti u torbice i onda ih sve zajedno možete staviti u jedan kofer - tako ćete uštedjeti na prostoru.

3. Ne bacajte stare kutije za selidbu

- Ako znate da u domu u kojem ste sad nećete biti zauvijek i da ćete se uskoro seliti, obavezno sačuvajte kutije od prošle selidbe. Tako ćete uštedjeti vrijeme i novac. Možete ih držati na posebnom mjestu kako biste znali da vas uvijek čekaju i da kad dođe selidba ne morate lutati trgovinama tražeći kutije - kaže Lisa Sharp koja radi u tvrtki za selidbu Greenok.

4. Zatražite stara novinska izdanja

- Ako trebate staklo ili neke osjetljive predmete omotati u nešto u čemu se neće ošteti uvijek birajte novine. Uvijek možete zatražiti od lokalnih novina primjerke starih izdanja, umjesto da kupujete papir ili foliju za pakiranje - kaže Brendan Hogan, vlasnik Asheville Area Moversa, profesionalne tvrtke za selidbe.

5. Pravilno zaštitite svoje stvari

Kako bi vaše stvari u novi dom stigle sigurno osigurajte ih, odnosno pazite da ih pažljivo zamotate. Što bolje vodite računa o svojim stvarima, duže će trajati. Ako ne morate kupovati nove stvari, nemojte.

6. Donirajte ostatke hrane

- Jedna stvar na koju ljudi koji se često sele zaboravljaju je njihova hrana. Puno toga završi u smeću ili ostavljeno - kaže Jeff Constantino, direktor komunikacija u tvrtki za selidbe te nadodaje kako bi bilo najbolje naći lokalnu organizaciju koja će znati kome je potrebna hrana.

Osim toga, ako znate nekog susjeda ili osobu kojoj je to potrebno još bolje. Nikako nemojte baciti hranu kojoj nije istekao rok trajanja, a koja vama više neće trebati.

7. Odaberite ekološki prihvatljive selidbe

- Potražite ekološki prihvatljivu tvrtku za selidbe koja nudi električne kamione ili kombi vozila kako biste smanjili utjecaj emisija na okoliš - savjetuje Natalie Lennick, osnivačica Green Ablutions.

8. Reciklirajte što možete

Ne morate potpuno mijenjati način pakiranja kako biste pozitivno utjecali na planetu, ali ako nešto možete reciklirati reciklirajte. To će puno pomoći okolišu.

9. Prenamijenite kartonske kutije u svom novom domu

Nemojte bacati kartonske kutije već ih sačuvajte za sljedeću selidbu ili ih prenamijenite - mogu poslužiti kao kutije za pakiranje poklona, možete ju izrezati i od nje napraviti mnoge oblike koje će uveseliti djecu ili može biti od koristi kod skladištenja starih stvari ili za organizaciju.

10. Pokušajte iznajmiti sanduke i čvršće kutije

- Ponekad vam treba nešto čvršće od kartonskih kutija. Umjesto da kupujete plastične kutije, iznajmite ih od selidbene tvrtke ako je to moguće. To je plus jer se nećete morati brinuti o njihovom spremanju ili odlaganju kada završite - kaže Natalie, piše Apartment Therapy.

