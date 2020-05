Uz pomoć 3D printera stvorio lijepu čokoladu s efektom duge

Zanima vas ova tema? pročitajte onda i ovaj članak: Čokoladarnica Bagolo: Naše fine praline izvozimo i u Japan

Osnivač tvrtke za sigurnost na Internetu, koji je još 2005. godine osvojio pažnju internetske zajednice, jer je pomogao u rješavanju virusa na društvenoj mreži MySpace, Samy Kamkar, nedavno je na Twitteru je podijelio svoju najnoviju kreaciju: čokoladu koja svjetluca poput duge!

Naime, Kamkar ima 3-D pisač i sklon je eksperimentiranju s hranom. Prije nekoliko godina vidio je kako je proizvođač plastike iz Los Angelesa na plastičnim proizvodima dobio sličan efekt i to ga je inspiriralo da isto pokuša i s hranom.

- Pitao sam se što bih mogao učiniti - kaže. Prvo je razmatrao mogućnost da napravi tvrde bombone s efektom duge, ali zaključio je da je to prejednostavno. Topljiva čokolada činila se kao veći izazov. Nakon dva mjeseca igranja, stvorio je tehniku ​kojom na čokoladi može dobiti efekt prelijevanja u duginim bojama, koji se može ponoviti.

I’m finally getting some decent results producing 100%-edible iridescent tempered chocolate. The colors are from the chocolate (not any ingredient or coating) diffracting light after being forcefully molded onto a diffraction grating in vacuum. pic.twitter.com/6wpbsIKh5C — Samy Kamkar (@samykamkar) May 9, 2020

- Svatko to može učiniti kod kuće. Nema nikakvog premaza ili posebnog sastojka, to je samo površinska tekstura čokolade koja proizvodi takav efekt - pojašnjava. Da bi uspio u tome morao je dizajnirati trodimenzionalni model za lijevanje čokolade, koji u osnovi sadrži valoviti uzorak nazubljene pile. Svaki utor širok je nekoliko mikrometara. Kad u taj kalup izlijete čokoladu, njena se površina prilagođava tom obrascu.

Da bi pripremio čokoladu za izlijevanje u kalup, gospodin Kamkar ju je morao temperirati topljenjem i hlađenjem, i to kalibriranim redoslijedom, pri čemu je svaki korak omogućio formiranje određenih kristalnih struktura i zapravo omogućio da čokolada dobije optimalna svojstva. Zatim je stisnuo čokoladu u vakuumskoj komori, da spriječi stvaranje mjehurića zraka, iako kaže da taj korak možda i nije potreban. Odlučio je stvoriti kalup u obliku gljive jer su gljive, kako kaže, čarobne.

Princip po kojem je nastala ova magična čokolada je difrakcija, odnosno svjetlost koja dolazi do površine se povlači ili razdvaja. To je slično refrakciji, koja se događa kad se bijela svjetlost kroz prizmu probije u dugu.

Shimmering #chocolate in rainbow colours – without the addition of colourants: ETH researchers found a way to imprint a special structure on the surface of the chocolate to create a targeted colour effect. #structuralcolours https://t.co/RkIO6yctP5 pic.twitter.com/idMEw9RVHS — ETH Zurich (@ETH_en) December 19, 2019

Na komadu čokolade s mnogim jednoličnim linijama difrirana svjetlost postaje dominantno svjetlo koje vidite, stvarajući iridescenciju (prelijevanje). Isti taj postupak stvara duge na površini kompaktnog diska. Znanstvenici su primijetili da mnogi insekti i leptiri koriste sličan fenomen usko raspoređenih paralelnih linija, kako bi im se krila ili tijela prelijevala u različitim bojama.

- To je najbolja difrakcijska rešetka za degustaciju koju ste ikad vidjeli - kaže stručno dr. David A. Weitz, profesor primijenjene fizike na Harvardu, dodavši kako je to zapravo bila jednostavna ideja, što je ujedno i najbolji kompliment koji se izumitelju može dati.

Dr. Weitz, koji, među ostalim, proučava strukturnu boju, dodao je da uzorak nazubljene pile koji je koristio gospodin Kamkar nije čak ni najvažniji detalj. Sve dok su linije ujednačene, paralelne i udaljene u blizini valne duljine svjetlosti, bilo koji obrazac će se kretati, od pravih linija do krivulja, pojašnjava. Stvar je o osnovama fizike - bilo koji takav oblik dao bi isti rezultat, kaže.

I’m sure it can - this is black PLA I FDM test printed onto the same (roll of) grating pic.twitter.com/xlM8mclz8u — Samy Kamkar (@samykamkar) May 9, 2020

No, treba reći da Kamkar nije jedini koji je došao na ovu ideju. Švicarski istraživači već dvije i pol godine surađuju u stvaranju čokolade koja se prelijeva u bojama, koju bi mogli ponuditi tržištu. Koristeći istu tehniku ​​kao i on, sada mogu proizvesti male serije šarenih čokolada. Sljedeći je cilj znanstvenika osnovati tvrtku, napraviti više čokolade i prodati je, naravno.

Pitanje je, međutim, kako će čokoladu u duginim bojama prihvatiti tržište. Naime, potrošačima je nerijetko teško prihvatiti da takva čokolada ne sadržava aditive.

- Čini se da je malo previše sjajna - kaže dr. Patrick Rühs, znanstvenik Sveučilišta ETH u Zurichu, koje je uključeno u ta istraživanja. Ljudi često misle da se na površini čokolade nalazi plastična folija, a nije tako, kaže.

No, za Kamkara pokretanje biznisa s čokoladom uopće nije prioritet, on radi na videozapisu putem kojega će svoju ideju i upute za to kako ju primijeniti podijeliti s ljudima, kako bi sami mogli napraviti takvu čokoladu kod kuće. Za njega je to jednostavno dio zabave i uživanja u kuhinji, piše The New York Times.

