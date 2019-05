Uz zdrave masti, voće i povrće duginih boja štiti od raka dojke

Znanstvenici su pratili više od 50.000 žena tijekom dva desetljeća te su oko pola njih zamolili da smanje unos masnoća za 20 posto. Umjesto toga žene su trebale jesti više voća, povrća i cjelovitih žitarica.

Ostale ispitanice nisu mijenjale prehrambene navike. Rezultati su pokazali da je kod žena koje su jele voće i povrće rizik smrtnosti zbog raka dojke manji za petinu u odnosu na one koje nisu mijenjale prehranu, prenosi Daily Mail. Udruge su poduprle istraživanje koje će ubrzo procjenjivati i onkolozi u Chicagu.

Foto: 123RF

Istraživanje je obuhvatilo 48,835 žena u dobi od 50 do 79 godina koje nisu imale karcinom dojke 1990. godine. Unatoč obećavajućim rezultatima, promjena prehrane nije smanjila broj oboljelih od karcinoma, čemu su se znanstvenici ipak nadali. Ipak, navode da kvalitetna prehrana može povećati šanse za preživljenje ove opake bolesti. Statistike pokazuju kako samo u Ujedinjenom Kraljevstvu i u SAD-u svaka osma žena oboli od karcinoma dojke. Statistike pokazuju da u Hrvatskoj obolijeva 2748 žena, a umire njih 853.

- Pacijenti su skloni promjenama kojima sami mogu utjecati na zdravlje. Ovim istraživanjem dokazali smo da promjena prehrane, gubitak viška tjelesne težine i redovita tjelovježba mogu poslužiti kao terapija - kazala je dr. Jennifer Ligibel iz Dana Faber instituta za rak u Bostonu.

Foto: 123RF

- Izbalansirana prehrana koju smo osmislili je umjerena, a čak i sad nakon 20 godina pomaže u očuvanju zdravlja - kazao je voditelj istraživanja dr. Rowan Chlebowski. Onkološka specijalistica dr. Lidia Schapira iz Sveučilišta u Stanfordu kaže da se ove rezultate treba vrlo ozbiljno razmatrati. Pokazalo se da su žene koje su konzumirale manje masnoća karcinom razvile kasnije te ih je manje umrlo zbog bolesti.

- Ovo je snažan dokaz da žene u postmenopauzi koje nisu imale rak mogu smanjiti rizik od nastanka bolesti. Zdrava prehrana može im pomoći. Iako povremene poslastice neće naštetiti, postoji mnogo više razloga da nastave sa prehranom koja ima manji udio masnoća. Čak i male promjene su dobar početak, pa i to da slatke obroke zamijenite voćem ili orašastim plodovima - kazala je Delyn Morgan iz centra za istraživanje raka Breast Cancer Care and Breast Cancer Now.

Foto: Dreamstime

- Ono što je sigurno, prehrana voćem i povrćem bogata je vitaminima, mineralima, antioksidansima i drugim spojevima koji neutraliziraju slobodne radikale u tijelu i preventivno djeluju da ne dođe do razvoja karcinoma. Dodatno, djeluju i tako da ako se pojave loše stanice, oni ih također neutraliziraju. Ipak, važno je naći pravu mjeru i ne treba pretjerivati. Naime voće je puno šećera, pa je tu i pitanje kalorijskih vrijednosti. Istraživanja pokazuju da je debljina među vodećim uzrocima pojave karcinoma. Tako nutritivno gledano, mikroelementi čak i u tragovima djeluju pozitivno. Kod voća i povrća poželjno je da ta hrana bude kao spektar duginih boja, da se namirnice biraju prema žutim, crvenim, zelenim i drugim bojama jer su tu zastupljeni svi važni vitamini i minerali. Kad je to izbalansirano s mastima i ugljikohidratima niskog glikemijskog indeksa, onda je to uravnotežena prehrana. Ni u čemu ne treba pretjerivati jer tada dolazi do pretilosti, a povećana mast u organizmu djeluje na razvoj kardiovaskularnih i karcinomskih bolesti - zaključila je nutricionistica Mirela Marić iz tvrtke Nutrilife.