Za Valentinovo nije potrebno komplicirano kuhati niti trošiti puno novca – dovoljno je odabrati nekoliko jednostavnih jela koja se brzo pripremaju, a izgledaju i nose okuse kao da su iz restorana
Valentinovo kod kuće: 5 slanih i 3 slatka recepta za večeru koja 'izgleda kao iz restorana'
Donosimo pet slanih recepata i tri desertna klasika koji će večer učiniti posebnijom, bez stresa i bez previše kuhinjskih akrobacija.
Tjestenina s kozicama i limunom
Sastojci (za 2 osobe):
- 200 g tjestenine (špageti, linguine ili tagliatelle)
- 200 g očišćenih kozica
- 2 češnja češnjaka
- 1 neprskani limun (korica i malo soka)
- 100 ml slatkog vrhnja ili 3 žlice maslinova ulja
- Maslinovo ulje
- Sol i papar
- Svježi peršin (po želji)
Priprema:
Skuhajte tjesteninu u posoljenoj vodi prema uputama. Na tavi zagrijte malo maslinova ulja i kratko popržite sitno nasjeckani češnjak, tek da zamiriše. Dodajte kozice i pecite ih 2–3 minute sa svake strane, dok ne postanu ružičaste. Umiješajte limunovu koricu, malo limunova soka i vrhnje ili maslinovo ulje. Dodajte ocijeđenu tjesteninu, začinite solju i paprom, dobro promiješajte i poslužite posuto peršinom.
Losos iz pećnice s medom i senfom
Sastojci (za 2 osobe):
- 2 fileta lososa
- 2 žlice meda
- 1 žlica senfa
- Sok pola limuna
- 1 žlica maslinova ulja
- Sol i papar
Priprema:
Zagrijte pećnicu na 200 °C. U zdjelici pomiješajte med, senf, limunov sok i maslinovo ulje. Filete lososa stavite u posudu za pečenje, posolite i popaprite te premažite pripremljenom mješavinom. Pecite 12–15 minuta, dok losos ne postane mekan i sočan. Poslužite uz zelenu salatu ili pečeni krumpir.
Svinjski medaljoni u umaku od senfa i vrhnja
Sastojci (za 2 osobe):
- 300 g svinjskih medaljona (ili svinjski file)
- 1 žlica senfa (ili običnog senfa)
- 150 ml vrhnja za kuhanje
- 1 žlica maslaca
- 1 žlica maslinovog ulja
- Sol i papar
- (Po želji) malo bijelog vina
Priprema:
Medaljone posolite i popaprite.
Na tavi zagrijte maslinovo ulje i kratko ispecite medaljone sa svake strane (oko 3–4 min). Izvadite ih i stavite sa strane.
U tavu dodajte maslac, pa lagano zagrijte. Ako želite, dodajte malo bijelog vina i kratko reducirajte.
Dodajte vrhnje i senf, promiješajte i pustite da umak lagano kuha 2–3 minute.
Vratite medaljone u umak i kuhajte još 2–3 minute da se sve sjedini.
Poslužite uz pečeni krumpir, rižu ili povrće.
Rižoto s gljivama i parmezanom
Sastojci (za 2 osobe):
- 180 g riže za rižoto
- 250 g gljiva (šampinjoni ili miješane gljive)
- 1 manji luk
- 1 češanj češnjaka
- 700 ml povrtnog ili pilećeg temeljca
- 50 g ribanog parmezana
- 30 g maslaca
- Maslinovo ulje
- Sol i papar
Priprema:
Zagrijte temeljac i držite ga toplim. Na maslinovu ulju pirjajte sitno nasjeckani luk dok ne postane staklast, zatim dodajte češnjak i narezane gljive te kratko popržite. Dodajte rižu i miješajte minutu, a zatim postupno dolijevajte temeljac uz stalno miješanje dok riža ne postane kremasta i kuhana al dente (oko 18–20 minuta). Na kraju umiješajte maslac i parmezan, začinite i odmah poslužite.
Pileći file u kremastom umaku s gljivama
Sastojci (za 2 osobe):
- 2 pileća filea
- 200 g gljiva (šampinjoni ili miješane)
- 1 manji luk
- 2 češnja češnjaka
- 150 ml vrhnja za kuhanje
- 1 žlica maslaca
- 1 žlica maslinovog ulja
- Sol i papar
- Peršin za posip
Priprema:
Pileće filee posolite i popaprite.
Na tavi zagrijte maslinovo ulje i kratko ispecite filee sa svake strane (oko 4–5 min). Izvadite ih i stavite sa strane.
Na istoj tavi dodajte maslac i nasjeckani luk, pa pirjajte dok ne postane staklast.
Dodajte nasjeckani češnjak i narezane gljive, pirjajte dok gljive ne puste vodu i lijepo porumene.
Vratite piletinu u tavu, dodajte vrhnje i kuhajte još 5–7 minuta dok se umak ne zgusne.
Poslužite uz tjesteninu, rižu ili pire krumpir, posuto peršinom.
Čokoladni lava kolač (brza verzija)
Sastojci (za 2 kolača):
- 60 g tamne čokolade
- 40 g maslaca
- 1 jaje
- 2 žlice šećera
- 1 žlica brašna
- Prstohvat soli
- Maslac za kalupe
- (Po želji) sladoled od vanilije za posluživanje
Priprema:
Zagrijte pećnicu na 200 °C.
Čokoladu i maslac otopite na pari ili u mikrovalnoj (kratko, u intervalima).
U zdjelici umutite jaje i šećer, dodajte otopljenu čokoladu s maslacem, promiješajte.
Umiješajte brašno i prstohvat soli.
Kalupi za muffine ili male posudice namažite maslacem i ulijte smjesu do pola.
Pecite 8–10 minuta (rubovi trebaju biti čvrsti, sredina još mekana).
Izvadite, kratko ohladite, okrenite na tanjur i poslužite uz sladoled.
Jagode u čokoladi (opcionalno s dodatkom banane)
Sastojci (za 2 osobe):
- 250 g jagoda
- 2 velike banane
- 100 g tamne ili mliječne čokolade
- 1 žlica maslaca (po želji, za sjaj)
- (Po želji) mljeveni bademi, kokos ili posip
Priprema:
Jagode operite i dobro osušite (da čokolada bolje prianja).
Čokoladu otopite na pari ili u mikrovalnoj, dodajte maslac ako želite sjajniji premaz.
Svaku jagodu umočite u čokoladu i stavite na papir za pečenje.
Ako želite, pospite mljevenim bademima ili kokosom.
Ostavite u hladnjaku 15–20 minuta da se čokolada stisne.
Tiramisu u čaši (bez pečenja)
Sastojci (za 2 čaše):
- 200 g mascarponea
- 150 ml slatkog vrhnja
- 2 žlice šećera
- 1 žlica vanilija šećera
- 1 espresso ili jaka kava (ohlađena)
- 8–10 piškota
- Kakao za posip
- (Po želji) malo ruma ili likera (npr. Amaretto)
Priprema:
Umutite slatko vrhnje u čvrsti šlag.
U drugoj zdjeli pomiješajte mascarpone sa šećerom i vanilijom, zatim lagano umiješajte šlag.
Piškote kratko umočite u kavu (ne smiju biti premekane).
U čaše složite: piškote, kremu, piškote, kremu.
Završite posipom kakaa i ostavite u hladnjaku barem 1 sat prije posluživanja.
