Valentinovo kod kuće: 5 slanih i 3 slatka recepta za večeru koja 'izgleda kao iz restorana'

Donosimo pet slanih recepata i tri desertna klasika koji će večer učiniti posebnijom, bez stresa i bez previše kuhinjskih akrobacija.

Tjestenina s kozicama i limunom

Sastojci (za 2 osobe):

200 g tjestenine (špageti, linguine ili tagliatelle)

200 g očišćenih kozica

2 češnja češnjaka

1 neprskani limun (korica i malo soka)

100 ml slatkog vrhnja ili 3 žlice maslinova ulja

Maslinovo ulje

Sol i papar

Svježi peršin (po želji)

Priprema:

Skuhajte tjesteninu u posoljenoj vodi prema uputama. Na tavi zagrijte malo maslinova ulja i kratko popržite sitno nasjeckani češnjak, tek da zamiriše. Dodajte kozice i pecite ih 2–3 minute sa svake strane, dok ne postanu ružičaste. Umiješajte limunovu koricu, malo limunova soka i vrhnje ili maslinovo ulje. Dodajte ocijeđenu tjesteninu, začinite solju i paprom, dobro promiješajte i poslužite posuto peršinom.

Losos iz pećnice s medom i senfom

Sastojci (za 2 osobe):

2 fileta lososa

2 žlice meda

1 žlica senfa

Sok pola limuna

1 žlica maslinova ulja

Sol i papar

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 200 °C. U zdjelici pomiješajte med, senf, limunov sok i maslinovo ulje. Filete lososa stavite u posudu za pečenje, posolite i popaprite te premažite pripremljenom mješavinom. Pecite 12–15 minuta, dok losos ne postane mekan i sočan. Poslužite uz zelenu salatu ili pečeni krumpir.

Svinjski medaljoni u umaku od senfa i vrhnja

Sastojci (za 2 osobe):

300 g svinjskih medaljona (ili svinjski file)

1 žlica senfa (ili običnog senfa)

150 ml vrhnja za kuhanje

1 žlica maslaca

1 žlica maslinovog ulja

Sol i papar

(Po želji) malo bijelog vina

Priprema:

Medaljone posolite i popaprite.

Na tavi zagrijte maslinovo ulje i kratko ispecite medaljone sa svake strane (oko 3–4 min). Izvadite ih i stavite sa strane.

U tavu dodajte maslac, pa lagano zagrijte. Ako želite, dodajte malo bijelog vina i kratko reducirajte.

Dodajte vrhnje i senf, promiješajte i pustite da umak lagano kuha 2–3 minute.

Vratite medaljone u umak i kuhajte još 2–3 minute da se sve sjedini.

Poslužite uz pečeni krumpir, rižu ili povrće.

Rižoto s gljivama i parmezanom

Sastojci (za 2 osobe):

180 g riže za rižoto

250 g gljiva (šampinjoni ili miješane gljive)

1 manji luk

1 češanj češnjaka

700 ml povrtnog ili pilećeg temeljca

50 g ribanog parmezana

30 g maslaca

Maslinovo ulje

Sol i papar

Priprema:

Zagrijte temeljac i držite ga toplim. Na maslinovu ulju pirjajte sitno nasjeckani luk dok ne postane staklast, zatim dodajte češnjak i narezane gljive te kratko popržite. Dodajte rižu i miješajte minutu, a zatim postupno dolijevajte temeljac uz stalno miješanje dok riža ne postane kremasta i kuhana al dente (oko 18–20 minuta). Na kraju umiješajte maslac i parmezan, začinite i odmah poslužite.

Pileći file u kremastom umaku s gljivama

Sastojci (za 2 osobe):

2 pileća filea

200 g gljiva (šampinjoni ili miješane)

1 manji luk

2 češnja češnjaka

150 ml vrhnja za kuhanje

1 žlica maslaca

1 žlica maslinovog ulja

Sol i papar

Peršin za posip

Priprema:

Pileće filee posolite i popaprite.

Na tavi zagrijte maslinovo ulje i kratko ispecite filee sa svake strane (oko 4–5 min). Izvadite ih i stavite sa strane.

Na istoj tavi dodajte maslac i nasjeckani luk, pa pirjajte dok ne postane staklast.

Dodajte nasjeckani češnjak i narezane gljive, pirjajte dok gljive ne puste vodu i lijepo porumene.

Vratite piletinu u tavu, dodajte vrhnje i kuhajte još 5–7 minuta dok se umak ne zgusne.

Poslužite uz tjesteninu, rižu ili pire krumpir, posuto peršinom.

Čokoladni lava kolač (brza verzija)

Sastojci (za 2 kolača):

60 g tamne čokolade

40 g maslaca

1 jaje

2 žlice šećera

1 žlica brašna

Prstohvat soli

Maslac za kalupe

(Po želji) sladoled od vanilije za posluživanje

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 200 °C.

Čokoladu i maslac otopite na pari ili u mikrovalnoj (kratko, u intervalima).

U zdjelici umutite jaje i šećer, dodajte otopljenu čokoladu s maslacem, promiješajte.

Umiješajte brašno i prstohvat soli.

Kalupi za muffine ili male posudice namažite maslacem i ulijte smjesu do pola.

Pecite 8–10 minuta (rubovi trebaju biti čvrsti, sredina još mekana).

Izvadite, kratko ohladite, okrenite na tanjur i poslužite uz sladoled.

Jagode u čokoladi (opcionalno s dodatkom banane)

Sastojci (za 2 osobe):

250 g jagoda

2 velike banane

100 g tamne ili mliječne čokolade

1 žlica maslaca (po želji, za sjaj)

(Po želji) mljeveni bademi, kokos ili posip

Priprema:

Jagode operite i dobro osušite (da čokolada bolje prianja).

Čokoladu otopite na pari ili u mikrovalnoj, dodajte maslac ako želite sjajniji premaz.

Svaku jagodu umočite u čokoladu i stavite na papir za pečenje.

Ako želite, pospite mljevenim bademima ili kokosom.

Ostavite u hladnjaku 15–20 minuta da se čokolada stisne.

Tiramisu u čaši (bez pečenja)

Sastojci (za 2 čaše):

200 g mascarponea

150 ml slatkog vrhnja

2 žlice šećera

1 žlica vanilija šećera

1 espresso ili jaka kava (ohlađena)

8–10 piškota

Kakao za posip

(Po želji) malo ruma ili likera (npr. Amaretto)

Priprema:

Umutite slatko vrhnje u čvrsti šlag.

U drugoj zdjeli pomiješajte mascarpone sa šećerom i vanilijom, zatim lagano umiješajte šlag.

Piškote kratko umočite u kavu (ne smiju biti premekane).

U čaše složite: piškote, kremu, piškote, kremu.

Završite posipom kakaa i ostavite u hladnjaku barem 1 sat prije posluživanja.