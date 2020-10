Važno je: Jedan dio tijela koji ne bi trebali prati pod tušem

Tuširanje nas razbuđuje i revitalizira, ali za jedan osjetljivi dio našeg tijela, a to je lice - ono se ne preporučuje. Pretopla voda iz tuša i prevelika količina vode može isušiti lice

<p>Koža lica može biti posebno osjetljiva. Ona nije ista kao koža na rukama i nogama, a ako ste ikada imali problema s aknama ili drugim problemima s kožom lica, znate da na licu mogu izbiti upale, dok ostatak tijela ostaje čist. Puno je razloga zašto se to događa, od čimbenika vezanih uz okoliš do toga koliko često dodirujete lice, no kad je riječ o čišćenju, stručnjaci kažu da pranje lica vrućim tušem može nanijeti više štete nego dobrog.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Zašto je tuširanje zdravije od kupanja?</p><p>Osobito vruća voda, poput one u kojoj mnogi od nas uživaju kad su pod tušem, može napraviti štetu na osjetljivoj koži lica.</p><p>To može dovesti do kratkoročnih i dugoročnih oštećenja, uključujući puknuće ili proširene krvne žile, što može promijeniti izgled kože, pa čak potaknuti starenje brže od normalnog.</p><p>- Koža lica, kao i sva koža, može postati presuha ako ima previše kontakta s vodom. Stoga je opće pravilo tuširanja da ne bude predugo, prevruće i ne prečesto. Ako je toplina ograničena na mlaku vodu, tada je rizik od širenja kapilara minimaliziran - rekla je liječnica <strong>Hadley King</strong>.</p><p>Čišćenje lica vrućom vodom također može ukloniti prirodna ulja koja su neophodna za njegovo zdravlje. Svi 'masno' lice povezujemo s prljavim, ali postoji određena količina prirodnog ulja koje pomaže koži da ostane meka i zdrava. Bolja ideja je preskočiti čišćenje lica prilikom tuširanja, te ga čistiti izvan tuša i koristiti mlaku ili čak hladnu vodu za pranje i ispiranje lica. Pritom koristite nježno sredstvo za čišćenje, piše <a href="https://bgr.com/2020/10/09/face-washing-shower-health/" target="_blank">Bgr</a>.</p>