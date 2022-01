Pospremanje ormara savršeno je da na kratko skrenete misli s negativnih stvari, pogotovo u trenutnoj situaciji koja je zadesila cijeli svijet. Zato je dobra ideja da se primite čišćenja ormara, izbacite ono što ne nosite i stavite na prve police odjeću koja vam se sviđa i koju želite nositi. Vjerojatno to planirate već dulje vremena, ali to je uvijek obaveza koja nikada do sada nije uspjela doći na red.

Pospremanje ormara je zapravo proces koji se može napraviti u šest koraka. Zato se uhvatite posla i pomoću ovih savjeta lakše organizirajte svoj ormar.

Prvi korak: Započnite sa spremanjem

Neki ljudi će vam reći da započnete pospremanje ormara tako da izvadite sve iz ormara i podijelite odjeću na hrpe. No, to baš i nije dobra ideja. Radije umjesto toga, počnite s malim odjeljcima. Ispraznite ladicu za čarape, bacite one koje vam ne trebaju i pogledajte što još imate.

Ako imate dovoljno čarapa u dobrom stanju, ne morate ostavljati one ružne da ih imate 'za svaki slučaj'. Napravite to sa samo jednom ladicom, a nakon toga napravite sebi šalicu čaja. To isto možete učiniti sa svojim donjim rubljem, zatim s pidžamama i sportskom opremom i tako dalje, malo po malo.

Drugi korak: Uređivanje ormara

Sada vam treba drugačija odjeća, pa krenimo s tim. Dozvoljeno je da ta odjeća bude udobna i to je jedna od rijetkih pozitivnih stvari ovog trenutka, zato iskoristite tu prednost, ali je i dozirajte. Ako radite od kuće, onda, možete imati sastanak preko Zoom-a ili Google Hangoutsa u bluzi, dok na donjoj polovici imate prljav džemper (iako to ne znači da je to sjajna ideja).

Ipak ne morate sjesti za svoj radni stol u odijelu. Par dobrih suknji i džemper idealni su za maksimalnu udobnost, a istovremeno izgledaju lijepo. Ako je rad od kuće za vas nešto novo, razmislite o spremanju odjeće za svaki radni dan, čak i ako odjeću obično ne planirate unaprijed.

Treći korak: Biranje kontrastom

Obucite se u bijelu ili crnu majicu i tenisice. Napravite hrpu od svakog para traperica ili hlača koje posjedujete, a zatim isprobajte svake od njih ispred ogledala. Usporedba i kontrast je jedini način da utvrdite koje vam traperice i hlače zapravo odgovaraju.

Zapitajte se koju odjeću zaista želite nositi, a ostalo možete izbaciti. Iako sada možda nije vrijeme za nepotrebne odlaske u dobrotvorne organizacije koje dijele odjeću (iako većina i dalje prihvaća donacije, uz mjere predostrožnosti), lako ih možete spremiti i odnijeti kasnije.

Četvrti korak: Najbolji komadi

Najbrži put do preuređenja ormara je fokusiranje na odjeću koju volite nositi i tako oko njih izgradite garderobu. Ovo je puno pametnije od besciljnog kopanja po ormaru koji traje godinama. Izvucite 10 komada iz svog ormara koje nosite sve vrijeme, bilo da su markirani ili ne, nije važno, to je vaše blago.

Te komade zamislite kao težište vaše garderobe, a zatim izvucite komade koji idu s njima. Ako se radi o ljetnoj haljini, pogledajte imate li blazer ili otmjeni kardigan koji bi i haljinu mogao učiniti prikladnom i za hladno vrijeme.

Postoje li neke stvari koje se ponavljaju? Boje koje vam se najviše sviđaju, duljina suknje koja vam najbolje odgovara? Ako je to slučaj, zabilježite to kao podsjetnik za sljedeću kupovinu.

Peti korak: Sklonite nepotrebno

Tko god je smislio 'ljetnu' i 'zimsku' garderobu, očito nikada nije proveo neko vrijeme u britanskoj klimi. To tamo jednostavno ne funkcionira. Na poslu u siječnju vam može biti potrebno manje slojeva nego na plaži u srpnju. Ali ono što je korisno jest maknuti nepotrebne stvari kako ne bi ometali vašu garderobu i vašu viziju.

Po zimi vam definitivno ne trebaju kupaći kostimi, ručnici za plažu i popratni arsenal koji uključuje šešire,japanke, torbe za plažu i slično. Te komade odvojite i pospremite do trenutka kad će vam zatrebati.

Na drugu stranu, pred ljeto kad se temperature dignu teški zimski kaputi mogu ići u kovčegu, zajedno s snježnim čizmama i debelim rukavicama. Isto tako,većinu kupaćih kostima ili prekrivača za plažu, odnosno stvari su nosive samo izvan vašeg ureda - možete spakirati u, recimo, slamnatu košaru i spremiti u neko spremište.

Šesti korak: Ostalo

Sljedeći put kada vam ostane slobodnog vremena, prođite kroz sve svoje haljine, izvucite svojih pet favorita, pa sljedećih pet, kao da birate sportski tim. Dodajte i nekoliko običnih, ali bezvremenskih komada, a ostatka se vjerojatno možete riješiti. Zatim učinite to isto i s pletenom odjećom.

Ponavljajte postupak sve dok ne uredite ormar kompletno. To možete činiti i malo po malo, ako vam treba i nekoliko tjedana, to je u redu, jer dok je svijet na pauzi, imamo vremena raditi stvari za koje inače nikada nemamo vremena. Vjerujte, nećete biti u trenirkama za po doma zauvijek, piše The Guardian.