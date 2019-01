Veliko seks-istraživanje: Hrvati imaju više partnera od Talijana

Istraživanje na temu seksa napravio je brend luksuznih intimnih proizvoda LELO. Njihova globalna anketa o seksualnom zadovoljstvu, u kojoj je sudjelovalo preko 10.000 ispitanika, otkrila je nekoliko zanimljivih detalja, između ostalog - da su Hrvati u zlatnoj sredini po broju partnera.

Ovo su rezultati njihovog istraživanja:

Tko se može pohvaliti s najviše seksa?

To su ljudi u dobi od 31 do 40 godina, a slijede ih oni stari između 25 i 30, stoji u rezultatima istraživanja.

- Proveo sam cijeli pubertet i dobar dio mladosti zabrinut hoću li se ikada poseksati. No u jednom sam trenutku odrastao i shvatio da seks radi toga kako bih mogao reći da sam se seksao, zaista nije vrijedan toga, seks je ipak nešto više - napisao je jedan od ispitanika (34).

Geografski gledano, Švicarska, Brazil i Grčka prednjače po prosječnom broju partnera s 15 do 20, stoji u istraživanju. Amerikanci, Talijani i Španjolci kao prosjek navode 1 do 3 partnera, dok su Englezi i Hrvati u zlatnoj sredini s prosječno 4 do 8 partnera.

- Važno je istaknuti kako se, globalno gledajući, prosječan broj seksualnih partnera nalazi između 10 i 20. Što, dakle, seks i dalje čini temom o kojoj se najviše čita, a najmanje priča - kažu istraživači.

Koje seks poze su najdraže?

Doggy poza je na samom vrhu po popularnosti, čak 50.41 posto ljudi reklo je da im je najdraža. Tzv. kaubojka našla se na drugom mjestu s 38.24 posto glasova, a na trećem mjestu se našla klasična misionarska poza sa 34.66 posto. Poza 69 prvi je izbor kod 17.69 posto ispitanika.

- Kada govorimo o ponašanju, samopouzdanje je definitivno ključna riječ, i to potvrđuje 52.15 posto ispitanika. Njih 32.46 posto žele snažnog i agresivnog, dominantnog partnera, nekoga tko će sve držati pod kontrolom i nekoga bez previše inhibicija. Tek 17 posto odgovora opisalo je nježnog i strpljivog partnera - navedeno je u rezultatima istraživanja.

Foto: Dreamstime

Kakva je kvaliteta seksa?

Većina ispitanika je svoj seksualni život ocijenila kao dobar, čak 29.26 posto njih, dok je čak 18.57 posto taj aspekt života nazvao nepostojećim. Samo je 17.89 posto izabralo pridjev 'avanturistički' u opisu svojeg seksualnog života, a najmanje njih (4.95 posto) pohvalilo se s fantastičnim seksom.

- Najveći krivac za manjak seksa je stres, s čak 57.46 posto glasova. Nakon stresa, dolazi gotovo jednako popularan problem - ne volimo vlastito tijelo. Mnogo je toga napisano na tu temu, ali na kraju dana sve se svodi na vrlo jednostavnu premisu - imate jedno tijelo, volite ga. Vaš partner voli vaše tijelo jer voli vas. Ako ste u vezi s nekim tko vas posramljuje zbog vašeg tijela i ako se zbog te osobe osjećate loše, vrijeme je da to ostavite iza sebe - smatraju istraživači.

Foto: Dreamstime

- Možda najzanimljivije od svega, 20.86 posto posto ispitanika proglasilo je mobitele najvećim 'mood-killerom'. Budimo realni, mobiteli nisu loša stvar, neke aplikacije mogu čak i pridonijeti raznolikom i zabavnom seksualnom životu. No događa li vam se da svake noći u krevetu gledate u mobitel umjesto u svojeg partnera, možda je vrijeme za mali detoks - dodali su.

Što ljudi rade kako bi im seks bio bolji?

Od Kegelovih vježbi do masaže prostate i svega između - odgađanja orgazma, vježbi disanja i lijekova, najviše je glasova otišlo na redovitu masturbaciju i upotrebu seks igračaka, čak 62.85 posto i 70.27 posto, stoji u rezultatima istraživanja.

Što se masturbacije tiče, 59.20 posto sudionika izjavilo je kako masturbira nekoliko puta tjedno, a čak 12.37 posto njih i do nekoliko puta na dan.

Foto: Dreamstime

- Osim što vam pomaže pri postizanju orgazma i pri upoznavanju vlastitog tijela, masturbacija itekako može poslužiti i kao odličan način za rješavanje nakupljenog stresa. Sljedeći put kada ćete biti pod stresom i neraspoloženi za ikakve horizontalne aktivnosti, pokušajte uzeti malo vremena za sebe. Možda vas dovoljno opusti da se predomislite i oko samog seksa - smatraju istraživači.

Jesu li orgazmi redovita pojava?

Čak 59.26 posto ispitanika priznalo je da do orgazma dolazi nekoliko puta tjedno, a 18.23 posto njih to doživi jednom tjedno. Postoje i sretnici koji dožive vrhunac po nekoliko puta na dan, tako se barem izjasnilo 12.43 posto njih. Ima i onih kojima je taj užitak uskraćen - 0.99 posto sudionika istraživanja izjavilo je kako nikada nisu doživjeli orgazam.