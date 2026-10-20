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Samo 611 kalorija?!

VIDEO Biste li mogli živjeti na ovome? Influencerica isprobala dijetu Victoria's secret modela

Piše Anamarija Dukši,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Biste li mogli živjeti na ovome? Influencerica isprobala dijetu Victoria's secret modela
Foto: Instagram/rebeccajannee
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Njezin prvi obrok sastojao se od tri bjelanjka, pola avokada i malo bobičastog voća, što je ukupno iznosilo 267 kalorija, a za ručak je pripremila zdravi tiramisu

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Poznata kreatorica sadržaja Rebecca Jane šokirala je pratitelje novim videom u kojem je odlučila testirati ekstremnu dijetu Viktorijinih anđela. Umjesto da oskudne obroke rasporedi kroz dan, cijeli dnevni unos kalorija strpala je u jedan doručak kako bi pokazala koliko je ovakav režim zapravo restriktivan. Njezina objava brzo je pokrenula raspravu o toksičnim standardima i nerealnim očekivanjima u modnoj industriji.

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Pokretanje videa...

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Šokantan dnevni meni u jednom doručku

U videu koji je izazvao lavinu reakcija, Rebecca je odlučila pojesti tri obroka i jedan međuobrok odjednom, kako bi demonstrirala apsurdnost tako malog unosa hrane.

Njezin prvi obrok sastojao se od tri bjelanjka, pola avokada i malo bobičastog voća, što je ukupno iznosilo 267 kalorija. Za ručak je pripremila neobičnu kreaciju koju je nazvala 'tiramisu terorizmom', a koja se sastojala od svježeg sira, žlice kakaa i nekoliko kapi stevije. Ovaj pokušaj deserta donio je dodatnih 136 kalorija, no influencerica je priznala da je unatoč svemu i dalje jako gladna.

Kao međuobrok odabrala je žvakaću gumu bez šećera s okusom lubenice, našalivši se da broj kalorija ovisi o tome koliko puta je prožvače. Posljednji obrok, koji bi trebao predstavljati večeru, sastojao se od kuhane piletine i nekoliko kriški krastavca, što je 208 kalorija. Sveukupno, cijeli dnevni meni iznosio je mizernih 611 kalorija, što jedva pokriva potrebe za jedan pošten doručak.

Na kraju videa, Rebecca je gurnula sve prazne tanjure na hrpu i priznala poraz pred strogim pravilima modnog svijeta.

​- Upravo sam za doručak pojela cjelodnevni meni modela i sada trebam jedan pošteni burger - poručila je u videu.

Opasnosti ekstremnog gladovanja

Reakcije njezinih pratitelja u komentarima bile su pune nevjerice i zabrinutosti zbog promoviranja ovakvih restrikcija. Mnogi su istaknuli da je unos ispod 1600 kalorija dnevno potpuno nezdrav te su izrazili žaljenje prema ženama koje su prisiljene živjeti pod takvim pritiskom. Neki su komentatori dodali kako stvarni modeli zasigurno jedu više jer svakodnevno intenzivno treniraju.

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Stručnjaci se slažu da su ovakvi režimi prehrane iznimno opasni za ljudsko zdravlje. Dijeta od 611 kalorija spada u kategoriju vrlo niskokaloričnih dijeta, a medicinski stručnjaci redovito upozoravaju da redoviti unos ispod 800 kalorija može dovesti do trajnih posljedica. Tijelo u takvim uvjetima usporava metabolizam kako bi sačuvalo energiju, što dugoročno otežava održavanje zdrave tjelesne težine.

Osim usporenog metabolizma, ekstremno niske kalorije dovode do nedostatka ključnih nutrijenata, kroničnog umora i gubitka gustoće kostiju. Nutricionisti uvijek preporučuju uravnotežen pristup hrani koji tijelu osigurava dovoljno energije za svakodnevne izazove, umjesto opasnog izgladnjivanja koje narušava i fizičko i mentalno zdravlje.

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*Uz korištenje AI-ja

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