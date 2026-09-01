Virus Zapadnog Nila ubija vrane u Zagrebu: Evo gdje prijaviti ako pronađete uginulu vranu

Potvrda virusa Zapadnog Nila u uginulim vranama na nekoliko lokacija u Zagrebu potaknula je gradske službe na hitnu reakciju i zabrinula dio javnosti. Dok Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" provodi izvanredne mjere suzbijanja komaraca, stručnjaci objašnjavaju stvarnu razinu opasnosti i daju ključne savjete za zaštitu.

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Pokretanje videa... 01:09 Prvi zaraženi kod nas ove godine! Što je virus Zapadnog Nila i zašto je tako opasan? | Video: 24sata/pixsell

Potvrda virusa i reakcija nadležnih

Prvi alarm oglasio se 27. kolovoza kada je Hrvatski veterinarski institut potvrdio prisutnost virusa u vrani pronađenoj u novozagrebačkom naselju Zapruđe. Ubrzo su uslijedile i nove potvrde. Analize su pokazale da je virus uzrok uginuća još četiri vrane, koje su pronađene na različitim dijelovima grada, uključujući Kvaternikov trg, Park Bartola Kašića na Trnju, Savicu te Dubravu. Ptice, a posebno one iz porodice vrana, izrazito su osjetljive i predstavljaju ključne rezervoare zaraze jer se virus u njima snažno umnožava. Komarci iz roda 'Culex', koji su rasprostranjeni diljem Hrvatske, prenose virus sišući krv zaraženih ptica, čime se zatvara prirodni ciklus njegova širenja. Ljudi i konji smatraju se slučajnim i "slijepim" domaćinima, što znači da se nakon uboda komarca mogu zaraziti i razboljeti, ali ne mogu dalje prenositi virus na druge ljude ili životinje.

Hitne protuepidemijske mjere u Zagrebu

Kao odgovor na potvrđenu prisutnost virusa, gradske vlasti i Nastavni zavod "Dr. Andrija Štampar" naložili su provedbu hitnih protuepidemijskih mjera. Cilj je smanjiti populaciju komaraca, koji su jedini prijenosnici virusa na ljude. Mjere su dvostruke: suzbijanje ličinki u stajaćim vodama i svim potencijalnim leglima te uništavanje odraslih, letećih jedinki. Tretmani suzbijanja odraslih komaraca provode se metodom hladnog zamagljivanja iz vozila ili ručnim aparatima, najčešće u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima kada je njihova aktivnost najveća. Prema najavama, pojačane mjere dezinsekcije obuhvatit će sva područja gdje su pronađene zaražene ptice, kao i šire zone gradskih četvrti poput Savice, Središća, Zapruđa, Travnog, Utrina, Sloboštine te šire područje Donjeg i Gornjeg grada.

Preporuke građanima: Kako se zaštititi i što učiniti s uginulim pticama?

Zdravstvene ustanove uputile su niz preporuka građanima, naglašavajući da je prevencija jedina učinkovita zaštita jer cjepivo za ljude ne postoji. Ključno je smanjiti broj uboda komaraca. To uključuje korištenje repelenata, sredstava koja odbijaju insekte, te nošenje odjeće dugih rukava i nogavica, po mogućnosti svjetlijih boja, osobito u sumrak i zoru kada su komarci najaktivniji. Preporučuje se i postavljanje zaštitnih mreža na prozore i vrata kako bi se spriječio ulazak komaraca u domove. Jednako je važno ukloniti potencijalna legla iz svoje okoline. To znači redovito prazniti vodu iz posuda u vrtovima i na balkonima, poput tanjurića ispod tegli za cvijeće, kanti i drugih predmeta u kojima se može nakupljati kišnica.

Poseban oprez potreban je prilikom nailaska na uginulu pticu. Iako se virus Zapadnog Nila ne prenosi izravnim kontaktom s ptice na čovjeka, stručnjaci savjetuju da se lešine ne diraju golim rukama zbog teoretskog rizika pri kontaktu s krvlju ili tkivom. Ako je pomicanje nužno, obavezno treba koristiti jednokratne rukavice. Građani Zagreba koji primijete uginulu životinju na javnoj površini pozvani su da obavijeste Higijeničarsku službu na dežurni telefon 091/3300-574. Veterinarske službe također apeliraju na građane da prijave ako na jednoj lokaciji uoče dvije ili više uginulih divljih ptica.

Virus Zapadnog Nila: Stvarna opasnost ili nepotrebna panika?

Iako vijesti o zaraženim osobama i pomoru ptica, o čemu su izvijestili i mediji, zvuče alarmantno, stručnjaci pozivaju na smirenost. Virus Zapadnog Nila nije novost u Hrvatskoj, gdje je kontinuirano prisutan već petnaestak godina i smatra se tipičnom sezonskom pojavom s vrhuncem ljeti. Klinička slika uvelike varira. Čak 80 posto zaraženih ne razvije nikakve simptome. Kod otprilike 20 posto ljudi javlja se blaži oblik bolesti nalik gripi, s povišenom temperaturom, glavoboljom, umorom i bolovima u mišićima, koji prolazi spontano. Tek kod manje od jedan posto zaraženih, najčešće kod starijih osoba i pacijenata s oslabljenim imunitetom, razvija se teški, neuroinvazivni oblik bolesti poput upale mozga (encefalitis) ili moždanih ovojnica (meningitis). Simptomi mogu uključivati jaku glavobolju, visoku temperaturu, ukočenost vrata, dezorijentiranost i konvulzije. Za bolest ne postoji specifičan lijek; liječenje je isključivo potporno, usmjereno na ublažavanje tegoba i podršku organizmu.

Stanje u Hrvatskoj i utjecaj klime

Prema posljednjim podacima, u Hrvatskoj je potvrđeno sedam slučajeva infekcije virusom Zapadnog Nila kod ljudi, od čega pet na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Tri osobe su hospitalizirane zbog teže kliničke slike, a dvoje pacijenata nalazi se na odjelu intenzivne njege. Stručnjaci upozoravaju da topliji klimatski uvjeti pogoduju širenju virusa jer produžuju sezonu aktivnosti komaraca i skraćuju period inkubacije virusa u njima, što može rezultirati intenzivnijom cirkulacijom. Događaji u Zagrebu stoga su podsjetnik na važnost kontinuiranog nadzora nad komarcima i virusima koje prenose u urbanim sredinama.

