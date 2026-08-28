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VIRUS UTVRĐEN KOD VRANA U ZAGREBU

Stručnjak: 'Najčešći izvor zaraze virusom Zapadnog Nila je na našim balkonima i prozorima...'

Piše Bojana Mrvoš,
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Stručnjak: 'Najčešći izvor zaraze virusom Zapadnog Nila je na našim balkonima i prozorima...'
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Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Prof.dr.sc. Vladimir Stevanović sa Zavoda za mikrobiologiju i zarazne bolesti pojašnjava može li se čovjek zaraziti virusom ako dođe u kontakt sa zaraženom vranom

Virusom groznice zapadnog Nila čovjek se ne može zaraziti ako dira uginulu vranu, ili ako ga vrana napadne, kaže za 24sata izv. prof.dr. sc. Vladimir Stevanović sa Zavoda za mikrobiologiju i zarazne bolesti Veterinarskog fakulteta u Zagrebu. Stručnjak je za virusne zoonoze. 

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Podsjetimo, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva objavilo je kako je na području Grada Zagreba utvrđen virus groznice Zapadnog Nila u divljih ptica. Hrvatski veterinarski institut potvrdio je prisutnost virusa groznice Zapadnog Nila u uginulim vranama na području Grada Zagreba. Prvi slučaj potvrđen je 27. kolovoza, kad je virus utvrđen u vrane pronađene uginule na području Zapruđa.

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Dan poslije, 28. kolovoza, laboratorijskim je nalazima virus ponovno potvrđen u još četiri vrane, pronađene na lokacijama Kvaternikov trg, Park Bartola Kašića, Savica i Dubrava (Dubec).

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- Prijenosnik virusa sa ptice na čovjeka je komarac. U pitanju su ornitofilni komarci, vrsta koja se primarno hrani krvlju ptica, i glavni su prijenosnici virusa među pticama. No ako je tih komaraca previše, velika populacija, odnosno ako im ptica nema dovoljno, hranit će se i krvlju čovjeka, i tako ga zaraziti, pojašnjava stručnjak. Ne ugibaju sve zaražene ptice, dodaje.

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- Virus se pojavljuje u valovima, i obično u godinama kad je i puno komaraca. I ne pojavljuje se samo kod nas, ističe profesor. Na pitanje kako se najbolje zaštititi, savjetuje korištenje repelenata no najvažnije je, upozorava, skloniti izvore legla komaraca iz blizine. 

- Izvor zaraze obično bude unutar 50 metara, što su najčešće tanjurići s vodom ispod tegli sa cvijećem, kante za polijevanje cvijeća, vaze, boce ili čaše, tegle s ostacima vode na balkonima, terasama, verandama, u vrtovima ili na prozorima... To treba skloniti, kaže prof. Stevanović. 

Komarce se, dodaje, više ne zaprašuje, jer to šteti pčelama i drugim korisnim kukcima, već ih se eliminira drugim, ekološkijim metodama poput ispuštanja steriliziranih jedinki u prirodu. Ta metoda ne ubija komarce izravno već onemogućava njihovo razmnožavanje, što dovodi do naglog pada populacije. Koriste se i metode uništavanja jajašaca komaraca i slično. 

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