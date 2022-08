Vitamin K važan za jake kosti i zdravo srce: Navalite na špinat, kelj, jetrica i jaja te - šalšu

Ako imate problema sa zaustavljanjem krvarenja kad se porežete, preobilnim menstruacijama ili čestim krvarenjima iz nosa, jedan od mogućih uzroka je nedostatak vitamina K, koji je vrlo važan u sintezi proteina za zgrušnjavanje krvi. Za to je najveći krivac nedostatak vitamina K1, jednog od spojeva tog vitamina koji se mogu pronaći u tijelu. No, malo se zna da se nedostatak tog i drugih spojeva K vitamina može povezati i s problemima kod niza drugih funkcija u tijelu, piše portal The Healthy.