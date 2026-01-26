'Vjerujem Brooklynu Beckhamu. I mi smo svekrvu izbacili jer je na svadbu došla u vjenčanici'

Obiteljska drama Beckhamovih, nekoć neslužbene britanske kraljevske obitelji, tjednima ne silazi s naslovnica. No dok se svijet zabavlja internetskim memovima o Victoriji Beckham koja sinu Brooklynu navodno "otima" prvi ples na vjenčanju, jedna je žena iz Velike Britanije istupila s pričom koja pokazuje da ovakvi sukobi nisu rezervirani samo za slavne.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:13 Sve što trebate znati o velikoj svađi u slavnoj obitelji Beckham | Video: 24sata/reuters

Jade Katie na društvenim je mrežama otkrila zašto u potpunosti razumije frustraciju Brooklyna Beckhama, podijelivši vlastito traumatično iskustvo sa svekrvom koja je na njezin dan iz snova odlučila odjenuti - vjenčanicu. Njezina je priča postala viralna i pokrenula lavinu ispovijesti o "svekrvama iz pakla".

Saga o vjenčanici koja je podijelila svijet

Sve je počelo s vjenčanicom. Još od raskošnog vjenčanja Brooklyna Beckhama i Nicole Peltz u travnju 2022. godine, šuškalo se o narušenim odnosima. Mediji su nagađali da je Nicola odbila nositi haljinu s potpisom svoje svekrve Victorije, što je protumačeno kao prva javna uvreda.

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

Nicola se branila tvrdeći da Victorijin atelje jednostavno nije mogao izraditi haljinu na vrijeme. No u siječnju ove godine, Brooklyn je prekinuo šutnju i u dramatičnoj objavi na Instagramu iznio svoju stranu priče. Tvrdio je da je njegova majka namjerno otkazala izradu vjenčanice "u jedanaesti sat" te da je pokušala sabotirati vjenčanje.

Kao kap koja je prelila čašu naveo je situaciju s prvim plesom, tvrdeći da je Victoria "otela" taj trenutak i "vrlo neprimjereno plesala" sa sinom pred pet stotina gostiju, zbog čega se osjećao poniženo. Njegove optužbe da su roditelji stavili brend ispred obitelji i pokušali ga kontrolirati odjeknule su svijetom, no mnogima su zvučale i bolno poznato.

Kad svekrva ukrade show

Slično se dogodilo i Jade Katie. Njezina svekrva na vjenčanje je stigla u dugoj, bijeloj haljini koja je nedvojbeno izgledala kao vjenčanica. U videu koji je podijelila na društvenim mrežama, Jade je objasnila da je taj potez bio vrhunac niza neprihvatljivih ponašanja te da je nakon toga odlučila prekinuti sve odnose sa suprugovom majkom. Njezina priča postala je simbolom borbe za poštovanje i postavljanje granica unutar obitelji.

​- U potpunosti razumijem Brooklynove frustracije - poručila je, a njezina je objava potaknula tisuće žena da podijele slična iskustva.

U zapadnoj kulturi, dolazak gošće u bijeloj haljini na vjenčanje smatra se jednim od najvećih prekršaja bontona. To je nepisano pravilo koje simbolizira poštovanje prema mladenki, kojoj je taj dan u potpunosti posvećen.

Potez svekrve koja odabire bijelu toaletu često se tumači kao pasivno-agresivan čin kojim pokušava privući pozornost na sebe i umanjiti važnost mladenke. Upravo zbog toga, priča Jade Katie i optužbe na račun Victorije Beckham dirnule su u živac mnogih koji su se na vlastitom vjenčanju osjećali kao sporedni likovi.

Niste jedini: Ispovijesti koje lede krv u žilama

Da ovakvi slučajevi nisu rijetkost, potvrđuju brojne ispovijesti objavljene na forumima i mrežama. Jedna žena ispričala je kako je njezina svekrva na vjenčanje došla u bijeloj haljini i crnim mrežastim čarapama.

Foto: Dreamstime

Druga, Joanna iz Škotske, za The Scottish Sun je izjavila kako se zbog svekrve koja joj je kontrolirala svaki korak, od načina na koji usisava do slaganja donjeg rublja, na kraju razvela od prvog supruga. Njezin bivši muž, baš poput Brooklyna u ranim fazama sukoba, nikada nije imao snage suprotstaviti se majci.