'Vježbala sam u trudnoći, kćer Vitu koristim umjesto utega...'

Svaka žena je ‘moćna’ žena. Jer kako drugačije nazvati ženu koja ujedno uspijeva biti majka, supruga, sportašica i zaposlena žena, kaže Diana Krznarić (37), stjuardesa koja se zadnjih osam godina aktivno bavi tajlandskim boksom, trčanjem i fitnessom.

Uskoro u suradnji s klubom Zagreb Muaythai Yokkao pokreće novi program treninga pod nazivom Q BOX, kombinaciju tajlandskog boksa i aerobika, dok se istodobno bavi s kćeri Vitom (5), s kojom obožava trenirati.

- Za mene trudnoća ni porođaj nisu bili razlog da prestanem trenirati. Prilagodila sam se mogućnostima, ali uvijek sam smatrala da je za dijete, bilo u utrobi majke ili dok ga doji, bitno da je majka smirena i zdrava. Osobno potičem ‘prirodno roditeljstvo’ (posebnu konekciju s djetetom, što dulje dojenje) te sam nakon porođaja često teretanu zamjenjivala treningom sa svojom curicom. Meni je bila odličan ‘uteg’, a njoj je to uvijek vrhunska zabava - priča Diana. Smatra da su balans i zdravlje na prvome mjestu pa svojim primjerom pokušava naučiti i svoje dijete zdravim navikama.

- Predivan je trenutak kad moja djevojčica na pitanje: ‘Zašto mama trenira?’, odgovara: ‘Mama trenira da bude sretna!’ - kaže Diana. Često svoje videe dijeli na društvenim mrežama, potičući i druge da se na takav, aktivan način bave svojom djecom. I Vita je već u sportskim vodama, trenira ritmičku gimnastiku.

- Danas, ako nemam vremena za odlazak u teretanu, doma uvijek zajedno vježbamo. Iako je Vita već u natjecateljskom timu, svakog dana učimo nešto jedna od druge. Odlasci sa mnom na treninge približili su joj pojam sata treninga i poštovanja trenera te već ima izraženu sposobnost fokusa - govori nam Diana. U trudnoći je trenirala gotovo svakodnevno, do zadnjeg dana, ali pod nadzorom trenerice, koja je odmah nakon vježbe mjerila puls, njezin, ali i bebin.

- Govorili su mi da će mi se mišići jako stisnuti, no ja sam rodila za pola sata. I nakon prve kontrole za mjesec dana doktorica mi je dala zeleno svjetlo da nastavim - priča nam Diana i nastavlja:

- Pohađala sam školu za balet i ritmiku. Plesne vještine brusila sam na baletu i jazzu. To je moja prva ljubav.

Kratak period osvajala je čak i atletske medalje te se, kako kaže, svakoga dana natječe sa samom sobom. I to je, kaže, izvrsno:

- Intenzivno treniram još i danas jer volim svoje tijelo. Želim serotoninom ispunjenu dušu i zdravlje u svakom trenutku. Ujedno bih htjela motivirati i ljude oko sebe. Trening je moj trenutak, u njemu se osjećam najviše živom i najviše svojom. U današnje vrijeme biti fit znači brinuti se o sebi kroz vježbanje, zdravu prehranu i navike koje nas čine sretnima.

Uvijek zdravo počinje dan: Za doručak jede zobenu kašu, chia puding ili smoothie od voća i povrća

Jede 4-5 obroka na dan. Zbog proteina meso, jaja i sir obavezan su dio Dianina jelovnika

10 godina usvaja znanja o tajlandskom boksu od trenera koji se usavršavaju u Tajlandu

5 treninga tjedno: Dva puta ide na tajlandski boks, dva puta trči i jednom Diana ide u teretanu

Godinama je bila u manekenskim vodama i modnoj karijeri nakon što je 2000. izabrana za Best Model Hrvatske interneta. No svoj ured konačno je pronašla na najljepšoj lokaciji - na nebu. Članica je kabinske posade Croatia Airlinesa. Nekad se zbog posla diže u tri ili četiri ujutro, no tvrdi da sve stigne.

- Definitivno je važna dobra organizacija. Na poslu dobijemo mjesečni raspored pa znam što me kojih dana čeka. Ako radim ujutro, dođem doma i skuham ručak pa idem na trening. Ako sam ujutro slobodna, Vitu odvedem u vrtić, pa trening ili treniram s njom. Kad sam na putovanju, često treniram u hotelskoj sobi ili odem u njihovu teretanu ili na trčanje. Tad u pravilu imam najviše vremena za sebe - kaže Diana. Osim organizacije, napominje da je važan i kontinuitet.

- Ljudima kažem da je to isto kao i pranje zubiju. Ako ih operete jednom u mjesec dana, dobit ćete karijes. Treniram 4-5 puta na tjedan. Dva puta tjedno, kad Vitu odvedem na njezin trening ritmičke gimnastike, odem na tajlandski boks. Ostala dva treninga su trčanje rano ujutro dok kći spava i muž pije kavu, a 1-2 puta na tjedan idem u teretanu. Ne volim u teretani trčati na traci pa zato trčim vani - kaže Diana, koja povremeno trči i utrke od 10 kilometara. Priznaje da joj socijalni život pati pa ne stigne na kave s prijateljicama.

- Isprva su mi znale reći: ‘Joj, dosadna si s tim treninzima’, ali su se i one sad navukle pa izdržavaju taj tempo - smije se Diana. Često je i kolegice iz tvrtke mole da im složi trening.

- Mi žene smo kraljice, neki put se zapitam kako sve to ‘hendlamo’, svaka nam čast, jer je ponekad stvarno prenaporno. Suprug me podržava, ali on to razumije jer je i sam sportski tip. I on ima svoj ludi tempo kao i ja, no često nađemo vremena i odemo na izlet, negdje u prirodu i na Sljeme, a nekad i kampiramo. U slobodno vrijeme Vita sa mnom obožava rolati, klizati, plivati, pa i trčati, a često nam se priključi i suprug - govori Diana. Jednostavno, kaže, ima snage za sve, jer je to kao domino efekt - ako trenira, mora se zdravo hraniti. Za doručak obično pojede zobenu kašu, chia puding ili smoothie od voća i povrća, a tijekom dana pazi da pojede 4-5 obroka. Meso, jaja i sir su obavezni zbog puno proteina, a obično nakon treninga popije proteinski shake.

- Teško mi je dobiti kile pa moram paziti što i koliko jedem. Pazim i da ne odem gladna na spavanje pa zato navečer obavezno pojedem posni sir kako bih drugi dan mogla sve izdržati - priča Diana. Želja joj je potaknuti svakoga da se posveti sebi i svojemu zdravlju, bez obzira na izgovore.

- Majke kojima je dijete isprika, mlade ljude koji ne znaju od kuda krenuti, starije ljude koji su na neki način odustali od sebe... Voljela bih sve njih pokrenuti! Kad samo jedna osoba, zbog mene, ne bi odustala od sebe - moja misija je ispunjena. Najbitnijim smatram kakav odnos stvaramo sami sa sobom, jer to je odnos za cijeli život. Osjećajmo se dobro i činimo dobro drugima - kaže.

