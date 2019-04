Vođenje ljubavi vam pomlađuje lice, poboljšava san i skida kile

Najbolja tjelovježba je ona u krevetu jer se tijekom pola sata seksa potroši 200 kalorija, što je podjednako kao da ste 15 minuta trčali na pokretnoj traci.

To nisu jedine blagodati vođenja ljubavi. Tijelo tada proizvodi ogromne količine hormona sreće koji ostaje u tijelu satima i pojačava bliskost između partnera. Ljudi se osjećaju voljenima te među partnerima jača osjećaj privrženosti. Tada se proizvode ogromne količine hormona oksitocina koji doslovno ‘isključuje’ stres te pomaže živčanom sustavu da se opusti. U toj navali hormona otpušta se i endorfin koji smanjuje osjećaj tjeskobe i lošeg raspoloženja. No endorfin ima i analgetski učinak jer doslovno ublažava bolove uslijed artritisa, te one u leđima, ali i migrenu te menstrualne grčeve.

Foto: Dreamstime

Tijekom seksa pojačava se i osjet njuha, a ako ste redoviti, ovom aktivnošću potičete mršavljenje te si osiguravate kvalitetan san. Vođenje ljubavi ima i anti-age učinak - naime u cijelom tijelu pokreće se cirkulacija. Krv brže kola venama te je koža nakon seksa mekša, glađa i zategnutija. Isto tako, zbog hormona DHEA, koji se luči tijekom seksa, kosa je sjajnija, a oči doslovno sjaje.

Međutim, tijekom vođenja ljubavi u tijelu se podižu i razine dopamina, hormona koji stvara ovisnost. Tome ide u prilog činjenica da ljude više usrećuju seks i hrana nego novac. Naime, mozak tijekom seksa izgleda isto kao i mozak ovisnika o heroinu pa ljudi u njemu vole uživati.

Zanimljivosti o seksu:

17 litara sperme u prosjeku izbaci muškarac tijekom života

Do vrhunca ženama treba otprilike 12, a muškarcima 2,5 minute

Ljudi koji se seksaju barem jednom tjedno imaju snažniji imunitet

Muškarci koji se seksaju 3 puta tjedno imaju 50 posto manji rizik od srčanog i moždanog udara

Tijekom orgazma tijelo proizvodi pet puta više oksitocina - poznatog kao hormon ljubavi

Dok vodite ljubav, u mozgu se aktivira amigdala, centar koji orkestrira emocijama

Čak 30 posto žena starijih od 80 redovito uživa u seksu, točnije - barem jednom tjedno

