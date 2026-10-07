Voćne mušice okupirale su vam kuhinju? Evo kako ih se riješiti

Voćne mušice u dom često stignu upravo s voćem i povrćem koje donesemo iz trgovine, s tržnice ili iz vrta. Zato bi svježe namirnice prije odlaganja trebalo pregledati te ukloniti sve što je oštećeno ili već prezrelo.

Ako se mušice već pojavljuju po kuhinji, voće i povrće koje se može čuvati na hladnom dobro je privremeno premjestiti u hladnjak. Tako im se uklanja jedan od najprivlačnijih izvora hrane i mjesta na kojima se mogu razmnožavati.

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Dobro očistite cijelu kuhinju

Nisu problem samo komadi voća. Ostaci hrane, mrvice i prolivena pića također privlače mušice i mogu im stvoriti pogodne uvjete za razmnožavanje.

Zato treba redovito obrisati radne površine, dobro oprati kantu za smeće, odmah ukloniti prolivenu hranu i piće te ne ostavljati prljavo posuđe dugo u sudoperu. Ako u kuhinji držite posudu za biootpad ili kompost, i nju treba često prazniti i čistiti.

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Provjerite sudoper i odvod

Ako primijetite da se mušice najviše skupljaju oko sudopera, moguće je da problem zapravo dolazi iz odvoda. Ostaci hrane u kombinaciji s vlagom stvaraju mjesto pogodno za njihovo razmnožavanje.

Odvod zato treba temeljito očistiti, kao i sve dijelove sudopera u kojima se mogu nakupljati sitni ostaci hrane. U američkim kuhinjama česti su i drobilice za otpad ugrađene u sudoper, koje također treba redovito čistiti jer se unutar njih može nakupljati hrana. Za njih se mogu koristiti i posebne tablete za čišćenje koje uklanjaju naslage i neugodne mirise.

Napravite jednostavnu zamku od dvije namirnice

Jedan od najjednostavnijih načina hvatanja voćnih mušica zahtijeva samo nekoliko stvari koje većina ljudi već ima kod kuće – jabučni ocat, deterdžent za pranje posuđa te malu zdjelicu ili staklenku.

U posudicu ulijte malu količinu jabučnog octa, zatim dodajte nekoliko kapi deterdženta za posuđe. Posudu postavite na mjesto na kojem se mušice najčešće pojavljuju.

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Miris octa privlači ih prema tekućini, dok deterdžent smanjuje površinsku napetost tekućine pa se mušice, nakon što dođu do nje, zarobe u zamci.

Kod većeg problema mogu pomoći i gotove zamke

Ako se mušica nakupilo puno, može se koristiti i komercijalna zamka za voćne mušice. Najbolje ju je staviti ondje gdje ih se najviše primjećuje – u blizini sudopera, zdjele s voćem, kante za smeće ili posude za biootpad odnosno kompost.

Kako spriječiti da se ponovno vrate?

Nakon što mušice nestanu, najvažnije je ukloniti uvjete koji su ih prvotno privukli. Voće i povrće, kada je to moguće, držite u hladnjaku, a prezrele namirnice bacite čim ih primijetite.

Mrvice i prolivena pića očistite odmah, smeće redovito iznosite, a posebnu pažnju posvetite sudoperu i odvodu. Upravo redovito održavanje i uklanjanje ostataka hrane može napraviti najveću razliku i spriječiti novu najezdu voćnih mušica.