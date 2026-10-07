Voćne mušice posebno su česte krajem ljeta i početkom jeseni, a dovoljno je tek malo prezrelog voća ili ostataka hrane da ih se u kuhinji pojavi cijelo mnoštvo
Voćne mušice okupirale su vam kuhinju? Evo kako ih se riješiti
Voćne mušice u dom često stignu upravo s voćem i povrćem koje donesemo iz trgovine, s tržnice ili iz vrta. Zato bi svježe namirnice prije odlaganja trebalo pregledati te ukloniti sve što je oštećeno ili već prezrelo.
Ako se mušice već pojavljuju po kuhinji, voće i povrće koje se može čuvati na hladnom dobro je privremeno premjestiti u hladnjak. Tako im se uklanja jedan od najprivlačnijih izvora hrane i mjesta na kojima se mogu razmnožavati.
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Dobro očistite cijelu kuhinju
Nisu problem samo komadi voća. Ostaci hrane, mrvice i prolivena pića također privlače mušice i mogu im stvoriti pogodne uvjete za razmnožavanje.
Zato treba redovito obrisati radne površine, dobro oprati kantu za smeće, odmah ukloniti prolivenu hranu i piće te ne ostavljati prljavo posuđe dugo u sudoperu. Ako u kuhinji držite posudu za biootpad ili kompost, i nju treba često prazniti i čistiti.
Provjerite sudoper i odvod
Ako primijetite da se mušice najviše skupljaju oko sudopera, moguće je da problem zapravo dolazi iz odvoda. Ostaci hrane u kombinaciji s vlagom stvaraju mjesto pogodno za njihovo razmnožavanje.
Odvod zato treba temeljito očistiti, kao i sve dijelove sudopera u kojima se mogu nakupljati sitni ostaci hrane. U američkim kuhinjama česti su i drobilice za otpad ugrađene u sudoper, koje također treba redovito čistiti jer se unutar njih može nakupljati hrana. Za njih se mogu koristiti i posebne tablete za čišćenje koje uklanjaju naslage i neugodne mirise.
Napravite jednostavnu zamku od dvije namirnice
Jedan od najjednostavnijih načina hvatanja voćnih mušica zahtijeva samo nekoliko stvari koje većina ljudi već ima kod kuće – jabučni ocat, deterdžent za pranje posuđa te malu zdjelicu ili staklenku.
U posudicu ulijte malu količinu jabučnog octa, zatim dodajte nekoliko kapi deterdženta za posuđe. Posudu postavite na mjesto na kojem se mušice najčešće pojavljuju.
Miris octa privlači ih prema tekućini, dok deterdžent smanjuje površinsku napetost tekućine pa se mušice, nakon što dođu do nje, zarobe u zamci.
Kod većeg problema mogu pomoći i gotove zamke
Ako se mušica nakupilo puno, može se koristiti i komercijalna zamka za voćne mušice. Najbolje ju je staviti ondje gdje ih se najviše primjećuje – u blizini sudopera, zdjele s voćem, kante za smeće ili posude za biootpad odnosno kompost.
Kako spriječiti da se ponovno vrate?
Nakon što mušice nestanu, najvažnije je ukloniti uvjete koji su ih prvotno privukli. Voće i povrće, kada je to moguće, držite u hladnjaku, a prezrele namirnice bacite čim ih primijetite.
Mrvice i prolivena pića očistite odmah, smeće redovito iznosite, a posebnu pažnju posvetite sudoperu i odvodu. Upravo redovito održavanje i uklanjanje ostataka hrane može napraviti najveću razliku i spriječiti novu najezdu voćnih mušica.
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