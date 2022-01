Umor, žeđ, glavobolja, mučnina, vrtoglavica, drhtavica, nedostatak fokusa, bolovi u mišićima, nesanica i poremećaj raspoloženja, sve su to neugodni simptomi nekoga tko se večer prije malo opustio i uživao u alkoholu.

Kao opće pravilo, ako popijete puno alkohola, velika je vjerojatnost da ćete idući dan biti mamurni. Mamurluk će biti onoliko jak koliko ste alkohola unijeli u organizam, no na jačinu mamurluka može utjecati i opće zdravstveno stanje.

Mnogima vrlo dobro poznati simptomi mamurluka zapravo su rezultat dehidracije i intoksikacije organizma uslijed prekomjernog konzumiranja alkohola. Jedini potpuno siguran način da se izbjegnu simptomi mamurluka je konzumiranje umjerenih količina alkohola. Znajući da će u ovo blagdansko doba rijetki primijeniti ovu sigurnu metodu, ne preostaje ništa drugo nego ponuditi nekoliko savjeta koji će vam pomoći da alkohol lakše podnesete.

Kako pametno piti?

Pazite koliko pijete: Količina unesenog alkohola određuje kako ćete se osjećati sljedećeg jutra. Mamurluk će biti slabijeg intenziteta ukoliko se konzumiraju manje količine alkohola i ako se pritom konzumiraju umjerene količine hrane. Neka alkoholna pića uzrokuju jače mamurluke. Primjerice, pića koja sadrže višu količinu metanola uz etanol, poput konjaka, whiskeyja i crnog vina, uzrokovat će jači mamurluk nego pića poput gina i votke, koja ne sadrže metanol.

Prije konzumiranja alkohola, pojedite nešto i popijte 2-3 čaše vode.

Hrana, pogotovo masnija, smanjit će apsorpciju alkohola, a voda dehidraciju. Pijte mnogo obične vode, prije i poslije slavlja. Nekoliko čaša vode prije spavanja može napraviti čudo i spasiti vas od mamurluka.

Odmorite se: Uzmite si vremena za odmor. Vrijeme jedino i sigurno liječi mamurluk, a obično potpuno prolazi nakon 24 sata. Mamurluk se ne može "istjerati" trčanjem, znojenjem ili tjelovježbom. Međutim, svjež zrak i šetnja dobro su došli.

Voćni sokovi: Hrana i pića bogati voćnim šećerom fruktozom pokazali su se učinkovitima kod mamurluka. Jedite suhu i neutralnu hranu, poput krekera i prepečenca, ako osjećate mučninu. Ovakva hrana održava razinu šećera u krvi stalnom i daje osjećaj sitosti.

Osigurajte adekvatan unos vitamina B skupine prije i nakon prekomjernog konzumiranja alkohola. Vitamini B kompleksa esencijalni su u procesu razgradnje alkohola u organizmu.

Tradicionalni i pučki recepti za uklanjanje mamurluka su brojni i mnogima dobro poznati. U našim krajevima najčešće se spominju rasol ili salamura od kiselog kupusa, juha od rajčice, voda, nezaslađena kava s limunom, jogurt ili domaća pileća juha. Ako se nakon novogodišnjeg tulumarenja želite pribrati i mamurluk izliječiti u najkraćem mogućem roku, sljedeće namirnice i pića obavezno uvrstite na meni:

Kavu zamijenite čajem

Kava nam inače pomaže kod umora i glavobolje, ali kako je uzrok mamurluku dobrim dijelom dehidracija, kofein, koji je kao i alkohol diuretik, nije najbolje rješenje. Čaj od đumbira zaslađen medom i par kapi limuna i naranče bit će korisniji u borbi protiv glavobolje.

Pijte puno vode

Shvatite to kao ciklus ispiranja. Alkohol je diuretik, što znači da uzrokuje da vaše tijelo ispire tekućinu brže od ostalih pića i dovodi do ozbiljne dehidracije. Zato nakon tuluma treba piti i više vode nego što inače imate običaj.

U pomoć želucu dolazi soda bikarbona

Soda bikarbona jedan je od najboljih kućnih lijekova za želudac. Može ukloniti osjećaj nadutosti, kao i vratiti pH vrijednost u ravnotežu, no pazite da ne pretjerate jer može postići i suprotan učinak. Pomiješajte je s vodom i popijte.

Metvica protiv mamurluka - recept Grka i Rimljana

Metvica se za liječenje želuca koristi još od vremena starih Grka i Rimljana, koji su znali napraviti dobro vino i dobro se zabaviti. Za prvu ruku uzmite žvakaću gumu s okusom peperminta, a ako ste u prilici, napravite čaj od metvice. Možete je kombinirati s kimom i time pojačati učinak.

Mješavina vode, limuna i meda idealan je izbor za oporavak

Kad patite od mamurluka, nužno je nadoknaditi izgubljenu tekućinu. Idućeg dana popijte barem osam čaša vode.

Dehidracija izaziva mnogobrojne simptome mamurluka, a osim vode možete piti i vodu u koju ste iscijedili limun. Naravno, opcija za nadoknadu tekućine je i čaj. To može biti zeleni čaj, a prema nekim starijim recepturama, origano se, osim kao začin za pizzu, koristi i za pripremu čaja.

Žudite li za toplim napitkom, a ne želite piti origano, možete pomiješati vruću vodu, med i limun. Ta će mješavina nadomjestiti izgubljenu tekućinu i šećere. No važno je upotrijebiti med, a ne zamijeniti ga bijelim šećerom. Prokuhajte šalicu vode pa dodajte limunov sok i med, koliko vam odgovara. Napitak pijte nekoliko puta na dan. Dobri su i sportski napici jer će, osim tekućine, nadomjestiti i elektrolite i glukozu. Simptome poput glavobolje, slabosti i bolova u mišićima može olakšati i svježe iscijeđen sok od naranče.

No pazite - ako vam je mučno i želudac vam je nadražen, izbjegavajte sve kiselkaste sokove. Umjesto narančina u tom slučaju možete piti sok od jabuke. Osim jabučnog soka kod mamurluka pomaže i jabučni ocat. U pola čaše vode pomiješajte žličicu jabučnog octa sa žličicom sode bikarbone. Soda će nadomjestiti izgubljene elektrolite i smanjiti osjećaj dehidracije, a jabučni ocat će pomoći smanjiti količinu otrova u tijelu i time olakšati posao jetri.

Većinu simptoma mamurluka ublažit će čaj od đumbira. Ogulite svjež đumbirov korijen veličine palca te ga narežite na 10-12 kriški. Pomiješajte s četiri šalice vode i pustite da kuha desetak minuta.

Ocijedite (tako da iz tekućine maknete komadiće korijena) te dodajte sok jedne naranče, pola limuna i pola šalice meda. Pijuckajte napitak dok ne osjetite da vam je lakše.

Pomaže i crna limunada

Ovaj super napitak spasit će vas od mamurluka, koji danas muči veliku većinu ljudi. Brzo će vam vratiti energiju, razbistriti glavu i smiriti želudac. Crnu limunadu je vrlo jednostavno napraviti.

Sastojci:

Priprema: Sve sastojke dobro promiješajte pa popijte limunadu. Inače, aktivni ugljen se daje ljudima nakon što su se otrovali nečim. On ima sposobnost na sebe vezati otrov.

Jedite jaja

Unos prevelike količine alkohola navodi tijelo na proizvodnju otrovne supstance acetaldehida koja uzrokuje simptome mamurluka. Na to tijelo reagira proizvodnjom protuaktivnog kemijskog spoja koji se zove glutation, čija je proizvodnja ipak ograničena. Međutim, jaja su prepuna cisteina koji sadržan u glutation, što će tijelu pomoći da očisti preostale toksine.

Pileća juha

Pileća juha savršeno je jelo nakon mamurluka jer ćete u jednom obroku dobiti proteine dobiti iz piletine, elektrolite iz juhe i lako probavljive ugljikohidrate iz rezanaca – djelovat će poput najboljeg lijeka. Ako ne jedete proteine životinjskog podrijetla, posegnite za juhom od rajčice koja je puna kalija i elektrolita te pomaže ubrzati rad jetre.

Špinat

Jedna od boljih namirnica u slučaju mamurluka je špinat. Naime, sadrži sve što vam je prijeko potrebno – folnu kiselinu, sumpor i vitamin C – sve hranjive tvari koje liječe mamurluk.

Banane

Što ste više alkohola popili, to je vaše tijelo više dehidrirano, a što je veći stupanj dehidracije, tijelo gubi veću količinu kalija. Nedostatak kalija izaziva osjećaj umora, a mogu se pojaviti i simptomi poput grčeva, povraćanja i mučnina. Stoga navalite na banane i skratite si muke.

Limeta

Baš kao i limun, limeta je odlična u borbi protiv mamurluka. Probajte popiti dvije čajne žličice svježe iscijeđenog soka od limete ili pak nekoliko kapi tog soka dodajte u žlicu meda. Razliku ćete odmah uočiti, posebice ako to napravite čim se probudite.

Mljevena crvena paprika

Mljevena i ljutkasta crvena paprika zapravo je prirodni analgetik, tako da bi vam ovaj začin mogao postati poprilično dobar saveznik u borbi protiv mamurluka, točnije glavobolje.

Naime, ljute namirnice pokreću metabolizam, a samim time i prirodni detoksikacijski proces tijela.

Naspavajte se

I za kraj, lijek poznat svima koji je i najbolje rješenje kada ništa drugo ne pomaže. Udobno se smjestite u krevet i prespavajte cijeli dan. To je uistinu jedan od najpouzdanijih lijekova za mamurluk koji će vam pomoći da se bolje osjećate. Pronalaženje učinkovitih lijekova za mamurluk nije lako, osobito ako ste u potrazi za što prirodnijim načinima liječenja. Tulumarenje može biti zabavno, ali mamurluk nije stoga dobro razmislite prije nego krenete s opijanjem.

Jelovnik protiv mamurluka za dan poslije

Budući da se radi o prvom danu u siječnju, predlažemo neke tradicionalne delicije koje se pripremaju na taj dan.

Kada se probudite - Prvo što trebate napraviti je popiti jednu do dvije čaše vode. Nakon toga si možete skuhati jaku crnu kavu u koju možete dodati malo limunovog soka (stari narodni lijek). Ako ne pijete kavu skuhajte si čaj od kamilice. Ako vam je stvarno loše napravite si juhu od rajčice. No ako vam i nije toliko loše i ako ste spremni za 'pravi' doručak pojedite dvije kriške integralnog kruha sa šunkom i mladim sirom i jedan jogurt. Popijte čašu soka od jabuke. Nakon toga se malo odmarajte. Do ručka.

Ručak - Neka se na vašem meniju pronađe bistra mesna juha s domaćom tjesteninom. Ako možete nastaviti jesti nešto težu hranu onda vam preporučujemo nezaobilaznu novogodišnju sarmu s kiselim kupusom i pireom od krumpira. Nikako ne smijete zaboraviti popiti čašu mineralne vode. Nakon ručka preporučuje se popodnevno spavanje. Možete popiti i čaj od mente s žličicom meda i iscijeđenim limunom.

Večera - Na grill tavi pripremite tikvice, patlidžane i šampinjone. Začinite ih s ekstra djevičanskim maslinovim uljem (1 žlica), 50 g kravljeg sira s 2 žlice vrhnja, sjemenkama lana i malo crvene paprike. Uzmite i jedno integralno pecivo s sjemenkama. Sve to poslužite s biljnim čajem.

Evo nekoliko recepata koji mogu pomoći:

1. Ruska juha solanka

Sastojci: 700 ml vode, 1 l mesnog temeljca, 3 kisela krastavca, 120 g maslina, 1 veća mrkva, 1/2 manje glavice celera, 70 g rajčice,

450 g šunke, 1 luk, 2 žlice maslaca i ½ žlice brašna, 60 ml tekućine od kiselih krastavaca, 2 žlice kiselog vrhnja, kopar, peršin, 1/2 žličice soli, papar, limun

Priprema: Nasjeckajte kisele krastavce, masline, mrkvu, rajčice, šunku i luk. U velikom loncu zagrijte vodu i temeljac pa kad proključa dodajte sjeckane krastavce te nakon nekoliko minuta, masline i šunku. Na maslacu popržite luk pa ubacite mrkvu i celer. Kad omekšaju dodajte brašno i kratko pržite, miješajući. Dodajte rajčicu i tekućinu od krastavaca, promiješajte i ugasite vatru. U lonac s juhom ubacite povrće pirjano na luku. Dodajte sol i papar pa kuhajte oko 10 minuta. Dodajte sjeckano začinsko bilje. Poslužite juhu u tanjurima s ploškama limuna i prema želji, limunova soka, kiselim vrhnjem i začinskim biljem.

Umjesto sjeckanih rajčica dodati možete pire od rajčica ili koncentrat.

2. Shakshuka

Kombinacija zdravih namirnica koje se koriste u ovom jelu mogle bi vas vratiti u život.

Sastojci: 5 jaja, glavica luka, 1 češanj češnjaka, 5 rajčica, 1 ljuta papričica, 2 paprike, sol, papar.. (po ukusu), peršun, 2 žlice maslinovog ulja

Priprema: U zagrijano maslinovo ulje dodajte luk, paprike i papričicu pa sve zajedno pirjajte na laganoj vatri. Nakon nekoliko minuta dodajte začine, rajčicu i češnjak. Miješajte dok se sastojci ne pretvore u umak u koji ćete uliti jaja. Nakon toga ih poklopite i kuhajte. Dobit ćete fino začinjena i obogaćena poširana jaja koja pospite zdravim i mirisnim peršunom.

3. Ajnpren ili prežgana juha

Sastojci: 30 grama brašna, 30 grama svinjske masti ili 30 ml ulja, 1 litra vode, 1 čajna žličica mljevene paprike, ½ čajne žličice kima

1 lovorov list, sol i papar po želji, jaje po želji

Priprema: U loncu zagrijte masnoću pa dodajte brašno. Pržite brašno uz stalno miješanje dok ne dobije zlatnosmeđu boju. U lonac postupno dodajte vodu uz stalno miješanje dok ne izgladite sve grudice. Ubacite u lonac lovorov list. Začinite juhu mljevenom paprikom, kimom, solju i paprom. Sve zajedno kuhajte 15-ak minuta. Pred kraj kuhanja u juhu dodajte razmućeno jaje. Prežganu juhu poslužite s preprženim kruhom. Dobar tek!

Ono što sigurno liječi mamurluk je vrijeme. Odmor, blaga hrana bogata vitaminima i obilje vode, juha i svježih voćnih sokova mogu biti od velike pomoći u smanjenu simptoma mamurluka.