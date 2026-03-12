Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
I ZDRAVO I FINO

Volite kisele bombone? Ovu zdravu verziju morate isprobati!

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 1 min
Volite kisele bombone? Ovu zdravu verziju morate isprobati!
Foto: Instagram/quick.fork.recipes

Ako ste posljednjih mjeseci proveli barem nekoliko minuta na društvenim mrežama poput TikToka ili Instagrama, velika je vjerojatnost da ste primijetili novi viralni snack - zdravu verziju gumenih bombona

Ovaj trend privukao je veliku pažnju jer nudi jednostavan način da se zadovolji želja za slatkim, ali uz nutritivno prihvatljivije sastojke.

POGLEDAJte VIDEO: 

 

Pokretanje videa...

Ivan Pažanin: Ako ste mislili da sendviči nisu zdravi, razuvjerit ćemo vas! 02:28
Ivan Pažanin: Ako ste mislili da sendviči nisu zdravi, razuvjerit ćemo vas! | Video: 24sata/pixsell

Viralni snack koji je osvojio internet

Ideja iza ovog recepta je vrlo jednostavna – napraviti bombone koji podsjećaju na popularne kisele gumene slatkiše, ali bez velikih količina rafiniranog šećera i umjetnih dodataka. Upravo zato mnogi ih nazivaju “zdravijom verzijom omiljenih bombona iz djetinjstva”.

Popularnost ovog recepta naglo je porasla zahvaljujući društvenim mrežama, gdje korisnici dijele videe pripreme i različite varijacije ovog slatkog međuobroka.

ISTOPILA 47 KG U GODINU DANA Ivana Perić uživa u slatkom i mršavi: Ovo su njezini recepti uz koje joj je to uspjelo!
Ivana Perić uživa u slatkom i mršavi: Ovo su njezini recepti uz koje joj je to uspjelo!

Jednostavan recept s nekoliko sastojaka

Najveća prednost ovog snacka je što se priprema vrlo brzo i zahtijeva samo nekoliko osnovnih sastojaka. U pravilu se koriste:

  • voće ili voćni sok
  • želatina ili biljna alternativa poput agar-agara
  • prirodno sladilo poput meda ili javorovog sirupa
  • dodatak za kiseli okus, primjerice limunov ili jabučni ocat

Nakon što se sastojci pomiješaju i zagriju, smjesa se ulije u silikonske kalupe, najčešće u obliku medvjedića ili malih bombona. Nakon hlađenja u hladnjaku dobiva se tekstura vrlo slična klasičnim gumenim slatkišima.

@aussiefitness Literally the best sweet tooth snack hack! 🤯🔥 #lowcalorie #snackhacks #weightloss #fatloss #lowcaloriesnacks #caloriedeficit ♬ original sound - Aussie Fitness 🇦🇺💪🏼

Evo zašto je viralan

Glavni razlog popularnosti je činjenica da mnogi pokušavaju smanjiti unos prerađenog šećera i umjetnih aditiva. Ovakva verzija omogućuje da i dalje uživamo u slatkom okusu, ali uz sastojke koje možemo sami kontrolirati.

Osim toga, recept se lako prilagođava – mogu se koristiti različite vrste voća, prirodna sladila ili čak kombinacije okusa kako bi se dobile nove varijacije bombona.

ZDRAVA I FINA Isprobajte aromatičnu zelenu pizzu: Sadrži sve što tijelu treba
Isprobajte aromatičnu zelenu pizzu: Sadrži sve što tijelu treba

Savršena ideja za zdravi snack

Zbog jednostavne pripreme i mogućnosti prilagodbe, ovi bomboni postali su popularni među ljubiteljima zdrave prehrane, ali i roditeljima koji traže bolju alternativu industrijskim slatkišima za djecu.

Uz samo nekoliko sastojaka i malo vremena u hladnjaku, moguće je dobiti slatki snack koji je istovremeno zabavan, ukusan i nešto zdraviji od klasičnih bombona.

RESTORAN NA SREDNJACIMA Hit u Zagrebu: 'Ovdje jedite bez brige i mršavite. Sva jela radimo na 5 grama masnoće'
Hit u Zagrebu: 'Ovdje jedite bez brige i mršavite. Sva jela radimo na 5 grama masnoće'

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Dnevni horoskop za četvrtak 12. ožujka: Bika razočarava bolja polovica, Lav se zaljubljuje...
ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za četvrtak 12. ožujka: Bika razočarava bolja polovica, Lav se zaljubljuje...

Pročitajte dnevni horoskop za četvrtak 12. ožujka i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
Svima idu na živce! Ovi znakovi Zodijaka su iritantni i naporni
NEMOGUĆI SU

Svima idu na živce! Ovi znakovi Zodijaka su iritantni i naporni

Ako ste se ikad pitali zašto vas neke osobe izluđuju svojim ponašanjem, možda je odgovor skriven u njihovom horoskopskom znaku. Neki su znakovi mirni kao bubice, a neki prava mala napast
FOTO 'Prirodno sam oblikovala stražnjicu i dobro zarađujem. Nitko ne vjeruje da je prava'
SAVRŠENA FIGURA

FOTO 'Prirodno sam oblikovala stražnjicu i dobro zarađujem. Nitko ne vjeruje da je prava'

Fitness influencerica Jasmine Chiquito poznata je po oblikovanoj figuri i velikom broju pratitelja na društvenim mrežama. Tvrdi da jede gotovo sve što želi, ali redovitim vježbanjem uspijeva održati oblik tijela, posebno naglašene gluteuse

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026