Vratili su se... Opet je najezda smrdljivih martina, ali i stjenica koje bodu i izazivaju alergije

Kako bi pronašli topla i skrovita mjesta na kojima će preživjeti zimu, smrdljivi martini u ovom dijelu godine zavlače se u stanove u kuće. Iz godine u godinu svjedočimo kako im raste broj

<p>Smrdljivi martin ime je dobio zbog dvije svoje značajke. Kad su ugroženi ispuštaju neugodan miris kojeg se teško riješiti, a pojavljuju se u doba Martinja. Topla i vlažna klima pogoduje razvoju raznih kukaca, a među njima su i smrdljivi martini kao i vrsta stjenica koje građani ovih dana opet pojačano susreću u svojim domovima.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kako se riješiti smrdljivih martina</p><p>- Slično kao i prošle godine, i ove godine smrdljive stjenice ulaze u stambene prostore kako bi se sklonile od nepovoljnih vremenskih uvjeta na prezimljenje. Prošle godine to je bila česta pojava koja se nastavila i ove godine. Osim smrdljivih stjenica na pojedinim područjima grada Zagreba zabilježena je i masovna pojava mrežaste stjenice platane (Corythuca ciliata) koja također ulazi u kuće ili je ljudi na odjeći donose u stambene prostore - objašnjava doc. dr. sc. <strong>Ivana Pajač Živković</strong> sa Zavoda za poljoprivrednu zoologiju Agronomskog fakulteta u Zagrebu.</p><p>Ističe kako je dodatni problem činjenica da se domaćoj vrsti stjenica pridružila i invazivna vrsta podrijetlom iz Azije koja se ubrzano širi Europom.</p><p>- Prijašnjih godina pronalazile su se samo domaće vrste smrdljivih stjenica - smrdljivi martin (Raphigaster nebulosa) i smrdljiva greta (Dolycoris baccarum), no sve se više pronalazi strana vrsta stjenice podrijetlom iz istočne Azije (Halyomorpha halys). Ova vrsta otkrivena je u Hrvatskoj 2017. godine u stambenoj zgradi na području Rijeke, a danas je proširena na kontinentalnom dijelu Hrvatske od Zagreba do Vukovara. Razlikovanje ovih vrsta laiku je dosta teško - pojasnila je naša sugovornica ističući kako prilikom uklanjanja smrdljivih martina iz stana valja biti oprezan.</p><p>- Smrdljive stjenice ispuštaju neugodan miris kada se nađu u opasnosti, a istraživanja su pokazala da su te komponente kod strane vrste Halyomorpha halys snažni alergeni koji kod osjetljivih ljudi mogu izazvati alergijske bolesti. Za razliku od smrdljivih stjenica koje ne bodu ljude jer su isključivi biljojedi, mrežasta stjenica platane može ubosti čovjeka i izazvati kožnu alergiju - upozorila je dr. Pajač Živković.</p><p>Stoga savjetuje da ih iz kuće izbacujete tako da ih podignete listom papira te otresete kroz prozor ili da koristite zaštitne rukavice.</p><p>Dodatno, pojedinci ističu kako ti kukci vole žutu boju, pa ako ih želite zadržati izvan svog stana valja u vrt, na balkon ili ispred vrata postaviti krpu ili papir žute boje kako bi se okupljali ondje i ne bi ulazili u domove. Navodno ne vole miris mente ni češnjaka pa se preporučuje koristiti ih kao repelente postavljajući ih pored prozora i vrata. No dr. Pajač Živković kaže kako zapravo nema učinkovitih repelenata ni pripravaka za odbijanje smrdljivih martina.</p><p>- Kako bismo spriječili stjenice da ulaze u stambene prostore uputno je postaviti zaštitnu mrežu protiv kukaca na prozore i zatvoriti sva oštećenja i pukotine na fasadi i stolariji. Kada jednom uđu u stambeni prostor vrlo ih se teško riješiti, a upotreba kemijskih sredstava može biti opasna za zdravlje ljudi - zaključila je ona.</p>