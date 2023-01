Vrste znoja i što sve otkrivaju: Od pretjeranog znojenja do slanog i onog neugodnog mirisa

Znojenje kroz apokrine žlijezde obično počinje oko puberteta, i zapravo ne prestaje, pa ako se tijekom planinarenja uopće ne znojite, to bi mogao biti znak nekog zdravstvenog stanja. Apokrine žlijezde neprestano otpuštaju znoj, a u fazi puberteta dolazi do porasta hormona koji znojne žlijezde čine dinamičnijim.

Znojenje pomaže uravnotežiti tjelesnu temperaturu i definira se kao oslobađanje tekućine na bazi soli iz znojnih žlijezda. Može biti uzrokovano emocionalnim stanjem, ozbiljnim zdravstvenim stanjem ili čak menopauzom i trudnoćom (zbog hormonalnih promjena).

Evo što znače različite vrste znoja:

Pretjerano znojenje

Ne samo da se ljudi mogu ne znojiti, već se mogu i prekomjerno znojiti, a ovo stanje obično prolazi nezapaženo i zanemareno. Prekomjerno znojenje naziva se hiperhidroza i može se dogoditi čak i tijekom hladnog vremena bez ikakvog razloga. Također se može dogoditi i ženama tijekom menopauze.

Ponekad ovo stanje može biti opasno. Ako osjetite znojenje i gubitak težine, znojenje koje se uglavnom javlja tijekom spavanja ili osjećaj pritiska u prsima tijekom znojenja, onda je vrijeme da pozovete liječnika.

Znoj neugodnog mirisa

Znoj zapravo nema nikakav miris, potpuno je bez mirisa. Ali kada se bakterije u vašoj koži pomiješaju sa znojem, to uzrokuje neugodan miris, a to je posljedica stresa.

Postoje dvije vrste znoja koji dolazi iz različitih žlijezda: jedan je obično bez mirisa iz ekrinih žlijezda, a drugi je ne baš ugodnog mirisa iz apokrinih žlijezda. Operite područja na kojima se znojite i imajte na umu da vaša prehrana, okoliš i lijekovi utječu na vaš tjelesni miris.

Slani znoj

Baš kao i suze, normalno je da je znoj slan. Međutim, ako je neobično slan do te mjere da vam peče oči, onda je to znak da vam možda nedostaje natrija.

Jedan vrlo važan sastojak za zdravo tijelo je hidratacija, a iako zvuči nelogično, mogli biste biti dehidrirani kada vam nedostaje natrija u prehrani. Mogli biste piti više energetskih napitaka kako biste povećali elektrolite koji upravljaju vašim razinama natrija i kalija. To će pak spriječiti super slani znoj.

Trudnički znoj

Tijekom trudnoće, žene imaju tendenciju da se znoje više nego inače, a to je povremeno jedan od prvih simptoma trudnoće. Tijelo mijenja svoj miris kada ste trudni, čak i prije nego što zapravo shvatite da ćete nositi bebu.

Pijenje puno vode, tuširanje svaki dan, nošenje široke odjeće i držanje podalje od začinjene hrane su rješenja za manje znojenje.

Jedva se znojite

Svačije tijelo je drugačije, neki se ljudi znoje više, a neki manje, i to je sasvim prirodno. Međutim, kao i sve ostalo, previše ili premalo nečega obično nije dobar znak.

Ako se jedva znojite po vrućem ljetnom danu ili dok vozite bicikl, to znači da vaše žlijezde znojnice ne rade dobro. Ovo je ozbiljno stanje koje se zove anhidroza i može utjecati na cijelo tijelo. To dovodi do pregrijavanja, toplinske iscrpljenosti i toplinskog udara, što je sve alarmantno i opasno po život, piše Brightside.

