Vruće noći mnogima remete san: Trikovi kako ćete se dobro naspavati iako nemate klimu

Nije tajna da se lakše utone u san u svježoj i prozračnoj spavaćoj sobi, no to je tijekom toplinskog vala nemoguće postići bez klima uređaja. Ako ga nemate, vjerojatno se vrtite u krevetu i preznojavate smišljajući kako doskočiti problemu. Stručnjaci upozoravaju da kognitivne sposobnosti opadaju, pamćenje pati i teško možete ostati usredotočeni na to što radite ukoliko ste neispavani.

Dobar san ujedno osnažuje imunitet i štiti od krvožilnih bolesti. Stručnjaci navode kako je idealna temperatura za spavanje oko 18 stupnjeva Celzijevih, budući da i tjelesna temperatura blago opada tijekom sna. Kada je prevruće, velika je vjerojatnost da ćete se okretati u krevetu i nećete moći zaspati.

- Prije nego što odete na spavanje, tijelo proizvodi hormon koji se zove melatonin. On uzrokuje pad unutarnje tjelesne temperature koja je potrebna za san - kaže terapeutkinja spavanja Christabel Majendie.

- Ako je temperatura okoline previsoka, ovaj se proces prekida, pa vam treba više vremena za usnivanje. Također, teže je postići duboki san, pa će vam možda biti teže ostati spavati - kaže Majendie savjetujući kako se oduprijeti toplinskom valu i postići kvalitetan san unatoč visokim temperaturama.

Zatvarajte prozore

- Spriječite ulazak vrućeg zraka u sobu tijekom dana tako što ćete zatvoriti prozore, rolete i zavjese dok temperatura raste - kaže Majendie.

Ako svoju spavaću sobu možete ohladiti prije nego što odete u krevet, osigurat ćete miran san i probudit ćete se osvježeni.

Provjetravajte kad su temperature niže

- Navečer kada je vani zrak hladniji, otvorite rolete i prozore kako biste pustili svježi zrak u sobu prije spavanja. Ako je sigurno i tiho, možete držati prozor otvoren dok spavate. Ako nije, spavajte s otvorenim vratima i otvorite sve prozore u kući koji su sigurni kako biste omogućili protok zraka - dodaje Majendie.

Stavite madrac na pod

Japanski futon je krevet koji se tradicionalno postavlja izravno na pod. Ispostavilo se da možda postoji dobar razlog da budete tako blizu tla dok spavate.

- Hladnije je spavati nisko pri zemlji, stoga pokušajte staviti madrac na pod - kaže Majendie za Healthline.

Danas postoji mnogo opcija, od niskih drvenih okvira do klasičnog futona.

Nabavite ventilator

Očito rješenje je uključiti klima uređaj, ali to ima utjecaja na račun za struju i okoliš. Ventilator je dobra opcija ako nemate klima uređaj, a može biti učinkovitiji ako hladite samo jednu prostoriju.

- Možete koristiti ventilator ako vam ne ometa san, ali nemojte ga stavljati da vam puše u lice i pobrinite se da nema prašine - savjetuje Majendie.

Spavajte goli

- Smanjite količinu posteljine koju inače koristite i pobrinite se da je izrađena od prirodnih vlakana jer ona reguliraju tjelesnu temperaturu bolje od sintetičkih materijala - kaže Majendie.

Neka istraživanja pokazuju da vam prirodna vlakna mogu pomoći u regulaciji tjelesne temperature, pa bi vam ljeti zamjena posteljine prozračnom pamučnom ili lanenom verzijom mogla pomoći da bolje spavate. Umjesto popluna, koristite lagane plahte, a besplatan i jednostavan način da se rashladite je i to da spavate goli.

Smanjite stres

- Ne morate se uzrujavati ako nekoliko noći ne spavate dobro jer i dalje možete funkcionirati - zaključila je Majendie.

Među trikovima koje možete pronaći na internetu je i onaj da napunite bocu hladnom vodom, zamrznete je i ponesete sa sobom u krevet ili da spavate na svilenoj posteljini koja bolje hladi.



Možete kupiti i jastuke ispunjene gelom koji će također hladiti glavu, no pripreme za spavanje su ključne kad je riječ o nesanici zbog vrućine. Nesanicu ćete izbjeći ako postanete mirni i opušteni, a u tome će pomoći izbjegavanje tableta, mobitela, laptopa, TV-a i drugih elektroničkih uređaja najmanje nekoliko sati prije spavanja.

Sleep Foundation navodi kako elektronički uređaji utječu na cirkadijalni ritam ili unutrašnji sat te remete proizvodnju hormona melatonina koji vodi u dobar san te zato dolazi do teškoća s usnivanjem.