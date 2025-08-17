Vruće vam je? Ova greška dok se rashlađujete može povećati rizik od srčanog udara!

S obzirom na to da visoke ljetne temperature ne jenjaju ni u kolovozu, građanima se često preporučuje da ostanu kod kuće, u klimatiziranom prostoru, odnosno da n izlaze van dok traju visoke temperature bez potrebe. Mnogima će pritom ventilator postati pravi spas u potrazi za time kako se osvježiti, no stručnjaci upozoravaju da upravo ti uređaji za velikih vrućina mogu povećati rizik od - srčanog udara, piše The Sun.

POGLEDAJTE VIDEO: Nova pravila oko klima uređaja

Pokretanje videa... 01:22 DETALJAN VODIČ Gdje se smije ugraditi novi klima-uređaj, što ako imam stari i kolike su kazne | Video: 24sata/pixsell

Naime, znanstvenici sa Sveučilišta u Sydneyu regrutirali su 20 ljudi kako bi testirali kako ventilatori utječu na tjelesnu temperaturu, otkucaje srca, znojenje i udobnost kada se koriste u vrućem i vlažnom okruženju. Htjeli su saznati i utječe li razina hidratacije na sve to, budući da je već poznato da ventilatori ponekad mogu pogoršati toplinski stres.

Foto: Monika Wisniewska Amaviael

Ventilator na izrazito visokim temperaturama može povećati znojenje i dehidraciju, što dovodi do povećanog opterećenja srca, upozorili su stručnjaci

Sudionici su eksperiment odradili u klimatski kontroliranoj komori, postavljenoj na 39,2 °C, uz stopu vlažnosti od 49 posto. U dvije sesije bili su dobro hidrirani, konzumirajući preporučenu količinu tekućine 24 sata prije, a bilo im je dopušteno piti i tijekom ispitivanja. U druge dvije sesije, namjerno su dehidrirani, smanjivanjem konzumacije tekućine i hrane s visokim udjelom vode tijekom 24 sata i nije im bilo dopušteno piti tijekom ispitivanja.

Testovi su provedeni na svim skupinama, s uključenim ventilatorom i bez njega.

Stručnjaci su kod ispitanika kontrolirali niz mjera, uključujući otkucaje srca, rektalnu temperaturu, brzinu znojenja cijelog tijela, toplinsku nelagodu i razinu žeđi. Na koncu je otkriveno da korištenje ventilatora tijekom dehidracije može pogoršati opterećenje srca, što na kraju može dovesti do srčanog udara. Stručnjaci su zaključili da korištenje ventilatora povećava znojenje za oko 60 posto, što bi moglo značiti da je korištenje ventilatora štetnije ako ste dehidrirani.

Dakle, to u mnogim situacijama nije dobar način za rashlađivanje.

Foto: 123RF

Svima se preporučuje gašenje ventilatora na temperaturama iznad 39°C, a starijim osobama već iznad 36°C

Voditelj studije, dr. Connor Graham, rekao je: „Većina preminulih od ekstremnih vrućina nema klima uređaj, ali često posjeduje električne ventilatore. Korištenje ventilatora može smanjiti povišene temperature i kardiovaskularni stres povezan s vrućinom na temperaturama do otprilike 39 do 40°C", kazao je. Njegova je preporuka da se u vrijeme jako visokih temperatura ventilator isključi, jer može pogoršati toplinski stres.

Connor je rekao da je to zato što visoka temperatura zraka uzrokuje brže zagrijavanje tijela nego što se ono može ohladiti znojenjem.

Valja reći da to nije prvi put da se ventilatori povezuju s povećanim rizikom od srčanih problema. Prethodna istraživanja su pokazala da korištenje ventilatora može smanjiti toplinu i opterećenje srca na temperaturama do oko 39°C, ali kada živa prijeđe 40°C, bolje ih je isključiti. Kad je riječ o osobama od 65 godina i više, ta je granica nešto niža, odnosno gašenje ventilatora preporučuje se već kod 38°C. Štoviše, ako je riječ o osobama koje uzimaju antikolinergičke lijekove protiv pojačanog rada mjehura, poput oksibutinina, granica rizične temperature spušta se na ispod 37°C.

Kako ostati siguran na izrazito visokim temperaturama

Agencija za zdravstvenu sigurnost Velike Britanije ističe kako se u sredini dana, između 11 i 15 sati, trebamo kloniti direktnog izlaganja suncu, odnosno boravka na otvorenom. Ako ćete se baviti fizičkom aktivnošću poput vježbanja ili šetnje psa, planirajte to u doba dana kad je hladnije.

Foto: 123RF

Možda je osjećaj ugode uz ventilator isprva veći, no kad temperature prijeđu granice, to može biti vrlo opasno

Održavajte svoj dom hladnim zatvaranjem prozora i zamračivanjem zavjesama ako su prozori direktno okrenuti prema suncu. Ako izlazite, odjenite se lagano, a obavezno treba nositi odgovarajući šešir i sunčane naočale te nanijeti na otvorene dijelove kože kremu sa zaštitnim faktorom.

Pijte puno tekućine, ali ograničite konzumaciju alkohola, odnosno najbolje ga je izbjegavati. Dobro je informirati se o simptomima toplinskog udara te o tome što učiniti ako ih primijetite kod sebe ili osobe u vašoj blizini. Također, pazite na članove obitelji, prijatelje i susjede koji bi mogli biti izloženi većem riziku od toplinskog udara, a ako ste i sami izloženi većem riziku, zamolite bližnje da povremeno prekontroliraju kako ste.