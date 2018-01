'Za bolje raspoloženje si upalim Star Trek i začas sam sretniji'

Svatko se ponekad osjeća loše i depresivno, i to je možemo slobodno reći - normalna pojava. Međutim, ne bi trebalo ostati u tom stanju i tonuti sve više u ponor negativnog raspoloženja.

Zapamtite, vi ste krojač svoje sreće! Ne čekajte da vas drugi ljudi oraspolože, već to napravite sami. Kada vam negativne i pesimistične misli krenu cirkulirati glavom, svjesno ih zaustavite i preusmjerite prema optimističnijim temama. Prošetajte parkom, slušajte omiljenu glazbu, družite se...

Imate samo jedan život koji traje relativno kratko i nemojte dopustiti da ga provedete u lošem raspoloženju.

Budući da je danas najdepresivniji dan u godini upitali smo nekoliko poznatih Hrvata kako se nose s depresivnim raspoloženjem i što ih veseli:

Željko Pervan: Roy Orbison mi pomaže

"Tuga i depresija ne dolaze bez razloga, ja uvijek nađem uzrok. Spašavaju me sitne pobjede u životu, onako da dobijem osjećaj da se nešto pomaknulo. Depresija je danas moderna, ona pogađa inteligentne ljude, to je znanstveno dokazano.

Kada sam tužan i depresivan, poslušam Roy Orbisona, mozak mi na njega odmah reagira pozitivno. I nakon prve jutarnje kave svijet izgleda ljepše i bolje."

Danijela Dvornik: Ja sam sretna svako jutro

"Ja nemam taj moment depresivnosti, jednostavno nisam taj tip. Sretna sam svako jutro kad se probudim. Zaokupirana sam raznim aktivnostima, uvijek imam posla i nešto radim, čak mi je ponekad 24sata dnevno premalo za sve.

Jednostavno ne volim biti u nekim tužnim elementima u životu. Mislim da je rad spas od depresivnog raspoloženja, a najgore je kada se ljudi zatvore između četiri zida i prepuste lošim mislima."

Jura Stublić: Problemi nestaju nakon višesatne šetnje

"Volim prošetati po Maksimiru, stanujem blizu ulaza. Nakon sat, dva šetnje nestane bilo kakav problem, osjećam se super kako god da sam se osjećao prije. Kao da neko unutarnje sunce zasja.

Priroda i njezini zvukovi zaista pomažu, a jako mi pomaže i muzika kada sam kod kuće. U osobito teškim situacijama stavim slušalice i to me umiruje. A i šalica čaja je dobra kod depresije. Volim popiti zeleni čaj bez ikakvih dodataka, samo čaj i vruća voda."

Ćiro Blažević: Dobar razgovor me uvijek razveseli

"Dijete moje, ja sam po prirodi optimističan čovjek, iako više nemam razloga da to budem. Pitam se često koliko ću još godina živjeti - godinu, dvije, tri. To me baca u deprimirajuće stanje. Normalnom čovjeku ne treba puno da bude sretan, ali ne treba mu puno ni da bude neraspoložen. Mene uvijek razveseli lijepo druženje i razgovor.

Neimaština, to je ono zbog čega su ljudi kod nas stalno u depresiji, to je elementarni razlog nezadovoljstva i političari bi morali voditi računa o tome da im narod bude sretan."

Ivan Šarić: Star Trek me brzo oraspoloži

"U takvim trenucima najviše se volim zatvoriti u stan, pokriti dekicom, naručiti neki junk food i staviti si na TV Star Trek: The Next Generation ili neki dokumentarac o svemiru.

Otkrio sam da me to najbolje digne iz depresije odnosno to da promijenim perspektivu na svoj položaj u svemiru. To mi uvijek smanji pritisak i očekivanja. Shvatim koliko sam malen, koliko su moji problemi nebitni."

Nekoliko savjeta kako da pokrenete hormone sreće u sebi:

ZAGRLITE NEKOGA

Kao i smijeh, i iskreni zagrljaj prijatelja, članova obitelji, partnera pa čak i potpunog neznanca ima ljekovit utjecaj na naše tijelo. Prema studiji američkih stručnjaka - zagrljaj povećava razinu oksitocina u tijelu. Njega nazivaju i hormonom ljubavi, a zaslužan je za emocionalnu povezanost s drugim ljudima kao i s vlastitom djecom.

Ljudi kojima nedostaje oksitocina manje se smiju, žive sami, vole raditi poslove u kojima ne moraju surađivati s drugima, teško im je voditi neobavezne razgovore i zapravo su najsretniji kada su sami. Žene kojima nedostaje ovog hormona imaju problema s postizanjem orgazama, a muškarci teško uspostavljaju duboke ljubavne odnose.

Oksitocin snižava količine kortizola (hormona stresa) u tijelu pa tako smanjuje rizik od srčanih i drugih bolesti.

ZAPALITE LOVOROV LIST

Stručnjaci kažu kako se radi o vrlo moćnoj biljci koja, između ostalog, popravlja raspoloženje i tjera turobno raspoloženje daleko od vas. Zapaljeni lovor pomoći će vam riješiti se tjeskobe i umora, a taj miris će vas i razbuditi.

Naime, kombinacija kemikalija u lovorovom listu djeluje smirujuće na tijelo i psihu. Sve što trebate napraviti je zapaliti nekoliko listića u prostoru u kojem boravite i udisati taj dim. Ali, to nemojte raditi prije spavanja jer će vas miris zapaljenog lovora razbuditi.

ODJENITE NEŠTO PLAVE BOJE

Plava boja usporava otkucaje srca i snižava krvni tlak te je idealna za opuštanje i popravak raspoloženja. Također, ova boja kod drugih ljudi stvara pozitivan prvi dojam.

I zelena je dobar izbor za dobro raspoloženje. Ona umiruje i osvježava.

I VOĐENJE LJUBAVI POMAŽE

Blistat ćete i sve depresivno raspoloženje će nestati. Lice će vam krasiti osmijeh što će pozitivno utjecati na druge ljude i atmosferu u prostoru. Bit ćete prepuni serotonina - hormona sreće.

Jutarnji seks je idealan za početak dana. Doživjeti orgazam ujutro definitivno će vam popraviti dan i raspoloženje. Ako jutro počne dobro, dobar bi trebao biti i ostatak dana jer ćete zračiti pozitivnom energijom.

JEDITE JAJA ZA OSJEĆAJ SREĆE

Jaja u ljudima stvaraju osjećaj sreće jer sadrže esencijalne aminokiseline koje su odgovorne za ublažavanje tjeskobe, smanjenje razine stresa u tijelu i bolje raspoloženje. One reguliraju serotonin, poznatiji kao hormon sreće.