Za bolji san napravite detoks spavaće sobe uz ovih 5 koraka

Najbolji način da to učinite je da se riješite nereda, posebno oko svog kreveta i na noćnom ormariću. Također možete i morate često mijenjati svoje plahte

<p>Dobra higijena spavanja znači kvalitetniji odmor, opuštanje i miran san, a to ne možete postići bez ovih 5 koraka 'detoksikacije' spavaće sobe. Mobilni telefoni, igranje igrica, gledanje serija na Netflixu, ali i nered u sobi, onemogućuju vam spavanje. Dokle god provodite vrijeme prije spavanja u tim aktivnostima nećete brzo zaspati.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Plan za dobar san: Lezite na lijevi bok i tako ublažite žgaravicu</p><h2>1. Odmaknite se od ekrana</h2><p>Prvi i najvažniji korak detoksikacije spavaće sobe odnosi se na micanje ekrana iz spavaće sobe.</p><p>Gledanje Netflixa u krevetu, pretraživanje Instagrama ili odgovaranje na e-mailove prije nego što odete spavati je recept za katastrofu što se spavanja tiče.</p><p>To je prije svega zbog činjenice da svi naši ekrani - od prijenosnih računala do iPada, telefona i televizora - emitiraju umjetnu plavu svjetlost, što odgađa oslobađanje melatonina, hormona koji proizvodi san. Zasloni su stimulansi: oni drže vaš mozak budnim, blokirajući svaku šansu da prirodno zaspete.</p><p>Umjesto toga postavite alarm na vrijeme kad biste trebali isključiti telefon (idealno sat vremena prije spavanja) i uređaje stavite puniti izvan spavaće sobe.</p><h2>2. Kupite budilicu</h2><p>Ako se nećete osloniti na svoj pametni telefon da biste se ustali ujutro, vjerojatno ćete morati uložiti u neku vrstu alarma.</p><p>Sjećate se budilice? Ti mali uređaji koji su od jutra zujali i zveckali, možda bi vas mogli probuditi iz sna. Većina ih je potpuno nestala s pojavom pametnih telefona, koji često dolaze s ugrađenim budilicama.</p><p>Ali, budilice imaju svoje prednosti.</p><p>Jedna od prednosti budilice nad telefonskim alarmom je što mnoge od njih dolaze sa svjetlima - pa ako se probudite usred noći i želite znati vrijeme, to možete saznati bez da pogledate poticajno plavo svjetlo na vašem telefonu.</p><h2>3. Poboljšajte svoj krevet</h2><p>Ako ozbiljno razmišljate o detoksikaciji spavaće sobe, morate nadograditi svoj krevet.</p><p>Kad je riječ o okviru kreveta, razmislite o onome napravljenom od održivih materijala poput recikliranog čelika i bez isparljivih organskih spojeva, koji mogu negativno utjecati na kvalitetu zraka u vašoj sobi.</p><p>Isto tako, najjeftiniji madraci mogu se izrađivati ​​od materijala s visokim sadržajem HOC-a, poput poliuretanske pjene. Ono što biste trebali potražiti je madrac koji koristi prirodne materijale, bilo da je to vuna, organski pamuk ili prirodni lateks.</p><h2>4. Promijenite svoje plahte</h2><p>Također možete i morate često mijenjati svoje plahte - jer to izrazito utječe na kvalitetu odmora koju ste u mogućnosti dobiti.</p><p>Kao opće pravilo, trebali biste spavati na plahtama od prirodnih vlakana, jer to pomaže u regulaciji temperature spavanja potičući protok zraka oko tijela.</p><p>Također nemaju nikakve oštre kemikalije koje bi mogle nadražiti ili utjecati na vašu kožu.</p><p>Posteljina od lanenog materijala je najbolja tkanina za spavanje jer regulira temperaturu, vlaži i biorazgradiva je.</p><h2>5. Počistite sav nered</h2><p>Konačno, nijedan detoks nije potpun bez uklanjanja nereda.</p><p>Najbolji način da to učinite je da se riješite svih nereda, posebno oko svog kreveta. Očistite nered na vašem noćnom ormariću i držite tamo samo osnovne stvari poput budilice, svjetiljke, hidratantnog sredstva i knjige.</p><p>Pokušajte i da prostor oko vašeg kreveta bude uredan, osiguravajući da smanjite vizualni stres koji na vas utječe podsvjesno.</p><p>Nered trebate ograničiti, bilo da je to gomila časopisa ili knjiga - jer to može doprinijeti da se u svom prostoru osjećate neorganizirano i pod stresom, piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8443981/Expert-reveals-five-simple-steps-detoxing-bedroom-FAST.html" target="_blank">Daily Mail.</a></p>