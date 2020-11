Za efikasno kuhanje: S bakrom se ne može uspoređivati ni jedan drugi materijal posuđa

Dobri lonci i tave obično su vrlo skupi, a to se posebno odnosi na bakreno posuđe. Izgleda prekrasno, no razlika je ogromna u odnosu na suđe od inoksa

<p><strong>Mac Kohler</strong> suvlasnik je trgovine Brooklyn Copper Cookware i tvrdi da bakar omogućuje neusporedivo bolje provođenje topline od inoksa, što ga čini pogodnim ne samo za lonce i tave, već i za posude za pečenje, piše <a href="https://thetakeout.com/copper-vs-stainless-steel-cookware-pros-and-cons-1845633729">TheTakeout</a>.</p><p>Kohler kaže da je toplinska učinkovitost bakra nešto više od 400 vata po metru Kelvina dok je toplinska učinkovitost aluminija oko 230, a toplinska učinkovitost nehrđajućeg čelika oko 16. Čak i ako ne znamo što broj pokazuje, sama usporedba govori o učinkovitosti.</p><p>Vodljivost topline je izuzetno važna. Bakreno posuđe zagrijava se iznimno brzo, a također odlično distribuira toplinu. Ako ste među kuharima koji žele postići određenu temperaturu tave, nema materijala koji se može nositi s bakrom. Ako pak kupujete posudu za pečenje, bakar je apsolutno najbolji izbor jer će puno efikasnije peći sadržaj. To znači da će vam se smanjiti vrijeme kuhanja i pečenje će imati ljepšu smeđu boju. Osim što je lijep, ako se pravilno i nježno postupa s njim, bakar može trajati desetljećima.</p><p>Ipak, on ima i loših strana. Bakreno posuđe je prilično skupo, osobito kad je riječ o poznatim markama. Također lako potamni i teško je zadržati mekani sjaj koji ga čini tako lijepim. Riječ je o mekom metalu sklonom ogrebotinama i udubljenjima. Kada ga izložite kiseloj hrani, razvit će zelenkastu patinu koja je otrovna. Kako bi se spriječio prodor bakra iz posuđa u hranu, ono se oblaže drugim metalima poput nehrđajućeg čelika ili kositra.</p><p>No i kositar je također vrlo mekan metal kojeg može oštetiti pribor za pečenje ili drugo posuđe. Usto, bakar nije namijenjen za korištenje na indukcijskim pećnicama i štednjacima.</p><p>Biste li onda ipak trebali kupiti bakreno posuđe? To ovisi o vašim potrebama i vašoj kuhinji. Mnogi drže da dobrobiti nadilaze njegove negativne strane, a ideja o kuhinji punoj blistavog bakrenog posuđa je prilično primamljiva. Za druge je pomisao odbojna već u početku zbog visoke cijene.</p><p>Ako pak niste sigurni, razmislite za početak o kupnji bakrene posude za pečenje. Lijepa je i slaba je vjerojatnost da ćete je oštetiti priborom, osim za izradu umaka. Rezultati su sjajni, pa nakon toga možete odlučiti je li bakreno posuđe za vas ili ne.</p>