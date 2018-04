Za ravnotežu nakon detoksa ručajte baš uvijek oko podneva

U danima nakon detoksa vraćamo se uobičajenom ritmu prehrane, ali i nastavljamo s nekim novim namirnicama.

Kao što nije preporučljivo naglo krenuti s reduciranim obrocima, niti vraćanje velikih količina hrane nakon dana čišćenja nije preporučljivo, a lakoća i polet koje ćete osjetiti mnogima su poticaj da izdrže, govori Senka Kušer-Mijić.

Nakon čišćenja osjetit ćete zdrave impulse koje tijelo daje, poput povratka istinske gladi. Prirodan znak zdravog apetita je glad i taj osjećaj ne treba potiskivati. Njime nam tijelo šalje jasne signale da smo potrošili zalihe.

Foto: Dreamstime

- Pretrpavanje hranom donijelo je zaborav gladi i poruke koje tijelo nosi - ‘Ako sam gladan, daj mi goriva’. Vrlo često jedemo bez pravog osjećaja gladi i najčešće smo neprekidno siti i puni, pa samo u sebe ubacujuemo hranu. Uz to, postoji i suprotnost - zanemarivanje stanja gladi, koja se na kraju ugasi i organizam pati - objašnjava ayurvedska stručnjakinja.

Mnogi se ujutro bude s osjećajem sitosti i punine, no to je znak da nam je organizam pretrpan još od prijašnjeg dana i da prbavlja to što smo unijeli.

- Ako ujutro jedemo, a nismo gladni, samo ćemo tijelu dati dodatni teret koji mora probaviti i sagorjeti. Pustite da probavi ono što je uneseno, poštujte znakove i jednostavno, ako ne osjećate jutarnju glad, jedite manje ili uopće ne jedite dok stvarno ne ogladnite.

Detoksikacija će vam povratiti i osvijestiti taj praiskonski osjećaj gladi - kaže Senka Kušer-Mijić te nastavlja:

- Uspješna detoksikacija je i osjećaj lakoće i poleta često praćen emocijama koje nas preplavljuju. Možete osjećati ponos na svoju ustrajnost, pa ne krijte zadovoljstvo i prepustite se tom osjećaju ispunjenja - kaže naša sugovornica. Potaknuti promjenama nakon detoksa, možda ćete lakše usvajati nove navike.

Foto: Dreamstime

ZNAKOVI DOBROG DETOKSA:

Puni smo energije, nema osjećaja nadutosti

Imamo redovitu stolicu

Apetit je dobar

Koža je sjajna i glatka, a jezik ružičast i bez naslaga

Jasno mislimo i bolje vidim

Top 10: Navike koje treba zadržati nakon detoksa

Čaša tople vode

Prije doručka popijte čašu tople vode. Navika koja prati cijeli program detoksikacije, s nekoliko kapi limuna ili ne. Topla voda grije, čisti stijenke želuca, aktivira probavnu vatru i potiče probavu.

Koristite limun

Foto: 123RF

Pun je antibakterijskih i antiseptičkih svojstava. Limun potiče aktivnost želučanih sokova, ali i uzrokuje oslobađanje slobodnih radikala u tijelu. Začinite njime salatu ili ga iscijedite u toplu vodu.

Zaboravite led i hladne napitke

Topli ili napitak sobne temperature najbolje djeluje na naš organizam, čak i ljeti. Hladna voda gasi probavnu vatru, pa za početak izbacite kockica leda iz hladnjaka.

Ručajte oko podneva

Iako ste zaposleni, jedite između 12 i 14 sati. Uvijek, pa i kad nemate kuhani obrok. Rad naše probavne vatre najjači je kad je sunce najsnažnije. Tad lakše izgaramo svu hranu.

Redovito čistite jezik

Jezik je spojen s probavnim traktom. Njegovim čišćenjem pomažemo eliminaciji toksina iz tijela. Čišćenje je najbolje raditi ujutro. Protokol je opisan na stranici 42.

Uvrstite začine u prehranu

Iz prehrane izbacite industrijske i umjetne začinske mješavine jer umjeto njih možete koristiti svježe - peršin, celer, đumbir, kadulju i brojne druge začine.

Ne zaboravite na ghee

Foto: Iz knjige Detox Senke Kušer-Mijić

Ayurvedsko žuto zlato jedna je od rijetkih uljnih supstancija koju hvale zbog pozitivnog učinka. Svakodnevna žičica u jelo jedan je od prvih koraka u očuvanju zdravlja.

Uljenje i samomasaža

Uljenje tijela i vlasišta te samomasaža revitalizirajući su postupci za kožu i cijelo tijelo. Ako nemate vremena svaki dan, primjenjujte ih u dane odmora i vikendom.

Uvedite svojih pet minuta

Ako nemate vremena za slobodne aktivnosti, vježbu ili meditaciju, uvedite “mojih 5 minuta”. Sjedite mirno osluškujući disanje. Tako ćete stvorit naviku za uvođenje mira.

Ayurvedske rasajane

Foto: Iz knjige Detox Senke Kušer-Mijić

Rasajane su supstancije koje djelju na hranjenje svih tkiva, potiču vitalnost i revitalizaciju te jačaju imunitet. To su biljke poput - Organic India Almaki, Ashwagandha, Brahmi, Tulsi, kaže Senka Kušer-Mijić.