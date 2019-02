Za ublažavanje kašlja pijte čaj od majčice dušice i podbjela

Kašalj nije bolest, već simptom brojnih bolesti i u pravilu je prirodan, zaštitni refleksni mehanizam dišnog sustava na brojne čimbenike radi održavanja prohodnosti dišnih putova i normalnog disanja. Najčešći uzrok kašlja je akutna infekcija dišnih putova, a najčešći uzročnici su virusi na koje antibiotici ne djeluju. Stoga je bolje pomoći si ljekovitim biljem koje se je već počelo pojavljivati.

Podbjel (Tussilago farfara) je jedan od prvih vjesnika proljeća - njegovi zlatnožuti cvjetovi počinju se pojavljivati već tijekom veljače. Do 20 cm visoke, zelenim ili ružičastim ljuskavim listićima obrasle stabljike na vrhu nose po jednu cvjetnu glavicu. Njegovi široki, srcoliki listovi pojavljuju se tek u svibnju, nakon što je biljka već ocvala. Prepoznati se mogu po tome što su odozgo kožasti a odozdo prekriveni mekim bijelim dlačicama. Podbjel je poznat i pod imenima jurjovka, konjsko kopito, konjski lopuh, podbilj i pustica. Najčešće uspijeva na vlažnim mjestima, uz šume, potoke i rijeke, osobito na ilovači, uz jarke, kanale, pruge, nasipe i strma mjesta gdje se odranja zemlja. Na takvim mjestima podbjel prvi obrasta tlo i priprema teren za rast drugom bilju. Raste i kao korov na njivama, u vrtovima i vinogradima.

Cvjetovi podbjela, zajedno sa dugačkim stabljikama mogu se za jelo pripremati poput šparoga ili miješati s drugim proljetnim zelenilom. Jedu se i listovi - u salatama, varivima ili kao špinat (katkad i u kombinaciji s drugim biljem). Sva su ta jela ukusna samo ako se prirede iz zaista posve mladog i nježnog lišća. Već malo stariji listovi podbjela tvrdi su, kožasti i gorkasti pa više nisu za jelo. U 100 g mladog lista ima 14-38 mg vitamina C i oko 7 mg karotina. Trjeslovine koje sadrži imaju antiseptička svojstva, dok sluz pomaže jačanju imuniteta, ublažavanju upale i omekšavanju sluzi kod kašlja. Kombinacija flavonoida i fitosterola daje ovoj biljci protuupalna svojstva, dok flavonoidi, sami za sebe, pomažu smanjivanju napetosti i grčeva mišića. Ovakva raznolikost svojstava čini pripravke podbjela učinkovitima u liječenju astme, kroničnog bronhitisa, suhog kašlja, nadraženosti usta i grla, promuklosti i plućnih bolesti izazvanih poslovima na kojima se udišu veće količine prašine. Čaj od podbjela vrlo je dobar za ispiranje kod akutnih i kroničnih upala usne šupljine i ždrijela. Djeluje i blago diuretički pa se često upotrebljava kod zadržavanja tekućine, u kombinaciji s biljkama snažnijeg djelovanja. Vrlo pozitivno utječe na kožne upale i osipe.

Mast ili melem od podbjela mogu biti vrlo učinkoviti kod porezotina i iritirane kože jer ubijaju bakterije i smanjuju upalni proces. Podbjel se uzgaja iz sjemena u vlažnoj neutralnoj ili lužnatoj zemlji, na sunčanom ili blago zasjenjenom mjestu. Za ljekovite svrhe sakupljaju se mladi, tek otvoreni cvjetovi ili pupoljci pred otvaranje. Ne smiju se sakupljati stariji, potpuno otvoreni cvjetovi jer se tokom sušenja pretvaraju u sjemenke. Suše se u hladu, ne na suncu i toplim prostorima. Listovi se skupljaju kad im otpadnu dlačice sa gornje strane, najbolje u svibnju i lipnju, no može i do rujna. Beru se potpuno zdravi listovi bez peteljke, koji nisu zaraženi rđom, u obliku većih ili manjih točkica i tamnih mrlja. Prikupljeni listovi suše se u tankom sloju na propuhu, u hladu.

LJEKOVITI RECEPTI:

Čaj od podbjela

Jednu punu žlicu usitnjena lista podbjela prelijete s pola litre vrele vode i ostavite poklopljeno 15 minuta, procijedite, zasladite medom i pijete dva do tri puta na dan po jednu šalicu.

Foto: 123RF

Ljuti sirup

Potrebne su vam 4 žlice meda, 1 sitno nasjeckani luk i naribani komad svježeg đumbira (oko 3 cm). Promiješajte sve sastojke i pustite smjesu da odstoji tijekom noći. Potom sastojke možete izvaditi iz meda ili ih ostaviti, po želji. Uzimajte jednu žlicu smjese 5-6 puta na dan.

Čaj od sapunike

Dvije čajne žličice sapunike držimo u hladnoj vodi i ostavimo da odstoji 6 do 8 sati, a potom grijemo do vrenja i pijemo po jednu šalicu, do dva puta na dan. Za vanjsku primjenu kod gljivičnih bolesti ili prištića čaj razrjeđujemo vodom ili čajem od kamilice.

Astmatični kašalj

Korijen omana, list podbjela, gaveza i stolisnika u jednakom omjerima dobro promiješati. Od te mješavine veliku žlicu preliti s 2 dl kipuće vode. Ostaviti poklopljeno 10-15 minuta. Nakon toga ocijediti i piti.

Suhi kašalj

Pomiješati 6 žlica sjemenki suncokreta, po 3 žlice listova suncokreta i listova podbjela, te jednu žlicu plućnjaka. Od te mješavine 2 žlice kuhati 3-3 minuta. Dodati malo soka od limuna i po želji zasladiti medom. Pije se svaki sat-dva po nekoliko gutljaja ili triput na dan prije jela po šalicu.

Vino od komorača i kopra

U jednoj litri suhog bijelog vina prokuhate 15 g komorača, 15 g kopra i 5 g marulje te pustite da lagano kuha deset minuta, a nakon toga procijedite. Od toga vina odrasli mogu triput na dan popiti po čašicu, a djeca triput na dan po žlicu.

Čaj od komorača

Svježe izmrvljene ili mljevene plodove komorača prelijete vrućom vodom i ostavite pokriveno od tri do pet minuta. Za odrasle stavljamo po dvije žličice, za djecu jednu. Čaj se pije dva do tri puta na dan. Umjesto s vodom, možete ga napraviti s mlijekom te zasladiti medom. Zbog opuštanja dišnih organa također ga koristimo u obliku inhalacija kod grčevitoga kašlja i hripavca.

Ljuske luka

Foto: Dreamstime

Ljuske luka (najbolje ljubičastog) posušite, usitnite i pripremite kao čaj – prelijte vrućom vodom, ostavite 10 minuta i procijedite. Pijte 2-3 šalice na dan. Ljuske luka bogate su kvercetinom, antioksidansom koji može pomoći smanjiti upalu i spriječiti oslobađanje histamina iz imunosnih stanica.

Lipov čaj

Prelijte dvije do tri žličice narezanih cvjetova lipe šalicom kipuće vode i pustite da odstoji pet do deset minuta. Zasladite medom i pijte dvije do tri šalice na dan. Ne pijte veće količine.

Čajna mješavina

Pomiješajte jednake količine listova kadulje, listova podbjela, Omanova korijena i uskolisnog trpuca. Pri pripremi čaja žličicu mješavine prelijte vrućom vodom i ostavite da odstoji deset minuta. Pije se svježe pripremljen čaj, što je god moguće topliji. Želite li ga zasladiti, dodajte malo meda. Pijte dva do tri puta na dan po šalicu čaja.

Dugotrajni kašalj

Protiv dugotrajnoga kašlja pomaže mješavina od 40 g korijena jaglaca, 20 g sjemenki anisa, 2 g sjemenki komorača i 20 g lista podbjela – od jedne žličice mješavine pripremi se čaj koji se pije dva do tri puta na dan, zaslađen medom.

Sirup od lovora

Potrebno vam je 6 svježih ili 8 suhih listova lovora, 2,5 dcl vode, 6 žlica smeđeg šećera ili meda i sok 1 limuna. Zakuhajte vodu, a kad zavrije, dodajte lovorovo lišće i poklopljeno kuhajte 6-10 minuta. Izvadite lovor, a tekućinu prelijte u drugu posudu. Dodajte smeđi šećer (ili med) i iscijedite limun. Sve dobro izmiješajte dok se šećer (ili med) posve ne otopi. Uzimajte 1-3 žličice sirupa dnevno (može se uzimati hladan ili topao). Lovorov sirup čuvajte u hladnjaku, u staklenoj bočici. Tako može stajati nekoliko dana, a potom po potrebi napravite novi.

Suhi kašalj

Foto: Milena Lazovic

Isjeckani prženi luk pomiješajte s kozjim mlijekom i medom u jednakim dijelovima i sve dobro izmiješajte. Smjesa se uzima svaki sat tijekom dana po jednu žličicu sve dok se kašalj potpuno ne izliječi.

Sirup od luka

Ogulite i sitno narežite 6 srednje velikih glavica luka. Pomiješajte luk s 4 žlice meda i stavite u posudu, koja se nalazi iznad zdjele vode koja kuha. Poklopite i lagano kuhajte 2 sata. Procijedite i uzmite 1 veliku žlicu svaka 2 ili 3 sata.

Sirup od crne rotkve

Crnoj rotkvi odrežite gornji dio kao poklopac, a unutrašnjost izdubite tako da dobijete “posudu” debljine 1-1,5 cm. U udubinu stavite žlicu cvjetnog meda te ostavite da poklopljeno odstoji dok ne nastane sirup (od četiri do pet sati). Kad potrošite sirup, ponavljajte postupak dok se rotkva ne smežura. Uzimajte po žlicu triput na dan. Učinkovit je protiv bronhitisa, osobito kod djece.

Sljezov čaj

Foto: Dreamstime

Prelijte 2 žličice listova i cvjetova crnog sljeza šalicom hladne vode i ostavite nekoliko sati. Prije uporabe lagano zagrijte.

Bazga

Uzimajte pripravke od bobica ili pripremite čaj od cvjetova. Vrhom puna žličica cvjetova bazge prelije se s dva decilitra vrele vode, ostavi poklopljeno deset minuta da odstoji, a zatim se, što je moguće toplije, popije, odmah legne u krevet i dobro se pokrije. Uz dvije vruće šalice čaja od bazge možete na taj način provesti kuru znojenja, koja će izliječiti mnoge prehlade i gripu već na početku. Pijte nezaslađeno, a kod kašlja dodajte žličicu meda. Triput na dan pije se jedna do dvije šalice vrućeg čaja.

Majčina dušica

Stavite dva grama osušene majčine dušice u šalicu kipuće vode. Pokrijte pa ostavite da odstoji oko pet minuta. Pijte tri šalice na dan.

Sirup od trpuca

Foto: Dreamstime

Potrebno vam je 4 šake svježeg trputca, 300 g šećera i 250 g meda. Oprani trputac sameljite u stroju za mljeveno meso. Dolijte malo vode, šećer i med te polako zagrijte da lagano zakuha. Neprekidno miješajte dok ne dobijete gusti sirup.

Sirup od majčine dušice

Svježe cvjetove i stabljike majčine dušice lagano ovlažite mokrim rukama. U staklenku stavite red bilja pa red šećera. Sve ostavite oko tri tjedna na suncu ili toplome mjestu. Pri cijeđenju cvjetove i stabljike koji su bili natopljeni šećerom isperite u malo vode, koju zatim dodajte u sirup.Stavite sirup na štednjak i zagrijavajte na laganoj vatri dok se ne zgusne. Ne smije zakuhati, a treba i pripaziti da ne bude pregust. Gotovi sirup nalijte u staklene bočice. Uzimajte tri žlice na dan, najbolje prije obroka. Pijte tijekom prehlade i gripe.

Ječmeni čaj

Protiv dugotrajnoga kašlja pomoći može mješavina ječma i majčine dušice. Potrebne su vam 2 žlice ječma, 2 žlice suhe majčine dušice, litra vode i 4-5 žlica meda. Usitnjenu majčinu dušicu i ječam stavite u vodu, zakuhajte te lagano kuhajte dok ječam ne omekša. Tekućinu procijedite, zasladite medom i popijte tijekom dana. Redovito uzimajte dok kašalj ne prestane.