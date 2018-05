Zaboravite stres: Pomoći će vam crni čaj, jogurt, čokolada...

Kortizol je hormon kojeg tijelo proizvodi u stresnim situacijama. Kad je njegova razina velika, dolazi do lošeg raspoloženja, ali i povećanja glukoze u krvi, povišenog krvnog tlaka te poremećenog rada štitnjače. No kortizol možemo pobijediti i sniziti na prirodan način.

Prva stvar je da pri ruci uvijek imate čašu vode jer sudjeluje u gotovo svim tjelesnim funkcijama i bez dovoljno tekućine organizam teško može funkcionirati.

- Dehidracija povećava razinu kortizola, a jednom kad osjetite žeđ, već je kasno - tvrdi nutricionistica Sandra Marić Bulat te upozorava na važnost redovitog ispijanja vode, a glavobolja i umor prvi su znakovi da tijelo nema dovoljno tekućine.

Snažan borac protiv stresa je i čokolada. Prepuna je antioksidansa koji djeluju kao prirodni antidepresivi, snižavaju krvni tlak i čuvaju srce.

- Samo 40 grama crne čokolade dnevno snižava hormon stresa, a na taj način je dokazana zdravstvena učinkovitost flavonoida, sastojka kakaa odgovornog za brisanje kortizola iz organizma.

Sličan učinak ima i crni čaj, koji doslovno uništava razinu hormona stresa u tijelu i tako nam daje dodatnu energiju.

- Istraživanje provedeno na Sveučilištu u Londonu otkriva da su razine kortizola kod ispitanika koji su redovito pili crni čaj pale za 47 posto - pojašnjava nutricionistica Marić Bulat.

Još jedan dobar način za rješavanje stresa je vitamin C, koji nije rezerviran samo za prehlade, jer djeluje kao antioksidans, što znači da se bori protiv slobodnih radikala u tijelu tijekom cijele godine.

- Mnogi hranjivi sastojci iz voća i povrća pozitivno utječu na izvore stresa. Možda je najznačajniji vitamin C, koji smanjuje lučenje kortizola te pomaže smanjiti fizičke i psihološke učinke stresa. Izvori C vitamina su agrumi, papaja, ananas, jagode, paprike, rajčica i brokula - kaže nutricionistica.

Od ostalih namirnica dobro je spomenuti i svu hranu koja je bogata topivim vlaknima.

- Probiotici kao što su jogurt i kiseli kupus pomažu smanjiti kortizol. Veliku ulogu imaju i namirnice niskog glikemijskog indeksa, poput jaja, ribe, mesa i povrća. Hranu treba jesti svakih 4-5 sati tijekom dana. Kako bi postigli što veću iskoristivost namirnica proteinskog podrijetla, preporučuje se s njima uravnotežiti unos šećera i žitarica - savjetuje Marić Bulat.

I zdrava ulja su najbolji čovjekov prijatelj kad je u pitanju brisanje stresa i lošeg raspoloženja.

- Omega-3 masne kiseline i DHA iz omega-3 masnih kiselina imaju značajnu ulogu u snižavanju kortizola. Problem je u tome što je prehrana prebogata omega-6 masnim kiselinama i preniska u omega-3 masnim kiselinama, kao što su ALA, EPA i DHA. Bogati izvori ALA uključuju laneno ulje i ulje konoplje, dok se EPA i DHA obilno nalaze u ribljim uljima, osobito od lososa. EPA ograničava proizvodnju arahidonske kiseline i eikozanoida, što smanjuje potrebu za kortizolom - upozorava nutricionistica i ponavlja dobro stara pravilo o konzumiranju ribe barem jednom tjedno.

- Riblje ulje također povećava proizvodnju serotonina, hormona u mozgu odgovornog za sreću i dobro raspoloženje, i omogućuje da se učinkovitije prilagodite stresu. Potrebno je 2000 miligrama ribljeg ulja dnevno kako biste značajno smanjli razinu kortizola - kaže.

NAJBOLJA HRANA PROTIV STRESA, ZA OPUŠTANJE I ENERGIJU:

Tamna čokolada

Podiže raspoloženje i pomaže regulirati stres, a antioksidansi u čokoladi s visokim udjelom kakaa (najmanje 70 posto) djeluju pozitivno na kardiovaskularni sustav.

Čajevi

Šalica dnevno u zimskim i ljetnim danima djelovat će opuštajuće, a i pomoći smanjiti stres djelovanjem antioksidansa u zelenom čaju.

Citrusi

Bogati su vitaminom C koji pomaže u održavanju imuniteta koji može biti narušen zbog stresa. Vitamin C posebno utječe na spuštanje razina hormona kortizola koji se pojačano luči tijekom stresa.

Indijski oraščići

Prepuni su cinka pa pomažu kod anksioznosti i depresije, a bogati su i nezasićenim mastima te proteinima. Preporučena doza je jedna šaka, a odlični su kao grickalica između glavnih obroka.

Đumbir

Tijekom stresnih situacija česti su želučani problemi, a đumbir sadrži svojstva koja djeluju smirujuće na želudac i mogu ublažiti želučane probleme.

Crno vino

Crno vino osigurat će antioksidanse koji su prijeko potrebni u borbi protiv stresa. Ipak, ne treba pretjerivati da učinak ne bi bio suprotan. Dovoljno je 2 dcl crnog vina.

Jogurt

Sadrži visokokvalitetne bjelančevine i kalcij, a odaberete li jogurt koji sadrži probiotike, pružit će prijeko potreban ‘melem’ stresom napaćenom imunološkom i probavnom sustavu.