Zaboravite tablete, uz ove ćete namirnice spavati baš kao beba

Željeli biste da je usnivanje jednostavno. Legnete, zatvorite oči i već ste u carstvu snova. No za mnoge je situacija ipak puno kompliciranija, piše News. Postoje brojni razlozi koji mogu ometati normalan san, no postoje neki na koje ne mislimo često, a trebali bismo.

Znamo da određena hrana koja sadrži kofein ili šećer može stimulirati živčani sustav i tako otežati uspavljivanje. No isto tako postoje i namirnice koje će imati suprotan učinak. Australska nutricionistica Kathleen Alleaume objasnila je kojih će vam pet namirnica pomoći.

Ne zaboravite na ugljikohidrate

Dijete koje podrazumijevaju izbacivanje ugljikohidrata iz prehrane mogu poremetiti kemijsku ravnotežu organizma i na taj način onemogućiti dobar san. Umjesto da ih potpuno izbacite iz prehrane, radije pametno birajte ugljikohidrate koje konzumirate. Večeri dodajte raznolikost uz dodatak graha, leće, batata ili slanutka, savjetuje Kathleen Alleaume.

Uključivanje ugljikohidrata u prehranu pomaže u podizanju razine triptofana, esencijalne aminokiseline u krvi, koju tijelo pretvara u serotonin. Često ga zovu hormonom sreće, a on će vašem tijelu priuštiti smirenost i stanje zahvaljujući kojem ćete lakše utonuti u san.

Gutljaj kamilice

Ako ste pod stresom i ne možete se opustiti, popijte topli čaj od kamilice. Ova čudotvorna biljka ne sadrži kofein, a puna je krizina koji ima antioksidativni učinak s dokazanim sedirajućim svojstvima. Dapače, o djelotvornosti te tvari govori činjenica da se često koristi kao lijek protiv nesanice i drugih poremećaja spavanja.

Šaka trešanja

Trešnje sadrže čak četiri kemikalije važne za dobar san. To su melatonin, triptofan, serotonin i kalij. Njihovo zajedničko blagotvorno djelovanje brzo će vas uljuljati u snove. Dodatno, trešnje su bogate antioksidansima koji imaju protuupalna svojstva te poboljšavaju kognitivnu funkciju, a to uključuje i bolju regulaciju stanja sna i budnosti. Pritom nije važno jesu li vam na dohvat ruke svježe trešnje ili pijuckate sok od trešanja. Istraživanja su pokazala da na kvalitetu sna i njegovo trajanje to nema nikakvog utjecaja, a pojedine studije čak tvrde da je sok bolji.

Šaka badema

Siromašni šećerom, a bogati proteinima i magnezijem, bademi su odličan medij za opuštanje bolnih mišića. Sadrže zdrave masnoće i vlakna te stabiliziraju razinu šećera u krvi, što će vas spriječiti da u gluho doba noći otvarate hladnjak. Ako se brinete zbog viška kilograma, ne pretjerujte s konzumacijom. Dovoljna vam je šaka badema na dan, odnosno 30 grama.

Zrela banana

Banane su odličan izvor kalija, moćnog minerala koji će umiriti živčani sustav. Sadrže velike količine vitamina B koji pomažu pretvoriti triptofan u serotonin.

Što izbjegavati?

Prije spavanja nikako ne biste trebali piti pića koja sadrže kofein ni alkohol. Izbjegavajte šećer i tešku hranu koja će teško pasti na probavu. Zbog pogrešne hrane kemikalije u tijelu mogu poremetiti razine šećera u krvi i to bi vas mogli buditi tijekom noći, kazala je Kathleen Alleaume.

