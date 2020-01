Zabranili joj račun jer je gola prikupljala novac za Australiju

Model i influencerica iz Los Angelesa Kaylen Ward (20) nedavno je, kaže, gledala izvještavanje o strašnim požarima u Australiji i pitala se kako bi ona mogla pomoći u prikupljanju donacija za izgorene dijelove te zemlje. Ward je inače već online prodavala svoje golišave fotografije, pa je odlučila kako je najlogičnije da radi "ono što već zna i u čemu je dobra" - ali u dobrotvorne svrhe.

Objavila je tako na Twitteru da će svakome tko pošalje dokaz da je uplatio najmanje deset dolara (oko 66 kn) za neku od australskih dobrotvornih organizacija s njenog popisa - dobiti njenu golišavu fotografiju. Njena se poruka brzo proširila po društvenoj mreži - podijelilo ju je više od 40.000 ljudi. Poruke sa zahtjevima za fotkom i dokazima o uplati su se gomilale.

I’m sending nudes to every person who donates atleast $10 to any one of these fundraisers for the wildfires in Australia. Every $10 you donate = one nude picture from me to your DM. You must send me confirmation that you donated.

Please RT #AustraliaOnFire #AustraliaFires pic.twitter.com/VIgzCUy6Wf — THE NAKED PHILANTHROPIST (@lilearthangelk) 4. siječnja 2020.

- Očekivala sam da ću prikupiti možda 1000 dolara (oko 6670 kn), ali tweetovi su samo pristizali - rekla je influencerica, koja su prozvali i "Gola filantropistica". Nakon nekog vremena shvatila je da će trebati pomoć da svima odgovori pa je zaposlila tim od četiri osobe koje joj pomažu da riješi tisuće pristiglih zahtjeva. Za nju rade puno radno vrijeme i potvrđuju pristigle donacije.

happy girl 👼🏼 I’m in Anguilla but next week I’ll be in Austria!!! I am so excited pic.twitter.com/66Ympk9zMV — THE NAKED PHILANTHROPIST (@lilearthangelk) January 5, 2020

Zahvaljujući svojoj golišavoj kampanji, Ward je samo tri dana od objave ove 'moralne ponude' prikupila više od 500.000 dolara (oko 333.619.000 kn).

I am a 20 year old girl. I am just one person. Think about how the shit you do affects me. Now think about millions of people doing things to me all at once. Leave me ALONE. — THE NAKED PHILANTHROPIST (@lilearthangelk) 6. siječnja 2020.

Na njeno iznenađenje, većina je ljudi na ovu kampanju imala pozitivne reakcije - osim čelnih ljudi Instagrama koji su influencerici ugasili profil. Iako je kampanja vođena na Twitteru, vijest o njoj proširila se i na Instagramu gdje je Ward imala 50.000 pratitelja, a u subotu su joj s te platforme javili da je "prekršila njihove smjernice" jer je na mreži objavila "seksualno sugestivan sadržaj", što ona negira.

INSTAGRAM DEACTIVED MY SECOND ACCOUNT. I don’t have an Instagram. None of these are real pic.twitter.com/YXDiGQJyAh — THE NAKED PHILANTHROPIST (@lilearthangelk) 5. siječnja 2020.

Influencerica je za BuzzFeed objasnila kako je "požari posebno pogađaju jer je prošlog ljeta njena obitelj morala pobjeći od požara u Kaliforniji, gdje je izgorjelo više od 200.000 hektara zemlje a osmero ljudi smrtno stradalo.

