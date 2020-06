Zapostavljeni vitamin K bitan je sastojak za smanjenje podočnjaka

Iako su od vitamina u beauty rutini najpopularniji A, C i E, tu je još jedan, nepravedno zapostavljen, vitamin K koji igra važnu ulogu u nekoliko ključnih tjelesnih funkcija

<p>Vitamin K potiče stanični metabolizam i ima protuupalna i antioksidativna svojstva te time ubrzava zacjeljivanje i obnovu kože. Najpopularniji je u kremama protiv podočnjaka i tamnih krugova oko očiju.</p><p>Obično dolazi u kombinaciji s ekstraktima biljke arnike, vitaminima C i E te kofeinom, ali i retinolom. Ti sastojci potiču bolju apsorpciju vitamina K. Ove formule idealne su za osvježenje područja oko očiju.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kako koža reagira na stres</strong></p><p>- Vitamin K je topiv u mastima koji naša jetra prirodno proizvodi. Igra važnu ulogu u mnogim tjelesnim funkcijama, uključujući zgrušavanje krvi, regulaciju kalcija u krvi i zdravlje kostiju. Ime mu dolazi od riječi koagulacija - istaknula je liječnica iz New Yorka, Claire Chang za<a href="https://www.byrdie.com/vitamin-k-for-skin-4801332"> Byrdie.</a></p><p>Iako je vitamin K poznat po mnogim benefitima, "mehanizam djelovanja vitamina K u koži još uvijek nije jasan", kaže Chang. Napominje da postoji mnogo različitih studija koje su istražile aktualne prednosti ovog vitamina, mada je brzo primijećeno da su potrebna daljnja istraživanja prije nego što se dođe do bilo kakvih definitivnih zaključaka.</p><p>- Vitamin K može poboljšati zacjeljivanje rana povećanjem kontrakcije rana te formiranjem kolagena i krvnih žila - kaže Chang.</p><p>Julie Russak, dermatologinja iz New Yorka, kaže da vitamin K pomaže u nestajanju tamnih krugova ispod očiju.</p><p>- Većina proizvoda za njegu kože koji sadrže vitamin K su kreme za oči za koje se tvrdi da osvjetljuju područje ispod oka. Teoretski bi to trebalo biti posljedica učinka vitamina na proces zgrušavanja krvi i načina na koji utječe na krv, koja se nalazi u sićušnim žilama ispod oka - ističe liječnica. </p><p>Dok Russak smatra da je to "sjajna opcija za ljude s tamnim krugovima i pigmentom ispod očiju", Chang je malo skeptična. Ističe pritom jednu malu studiju u kojoj su sudionici koji su koristili jastučiće koji sadrže vitamin K, kofein i ulje životinje emu, imali smanjenje bora i tamnih krugova te pritom upozorava da nije jasno je li poboljšanje posljedica vitamina K ili kofeina i ulja.</p>