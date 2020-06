8 neprijatelja lijepe kože: Šećer te premalo sna, vode i vitamina

Koža kao naš najveći organ prolazi kroz mnoge promjene tijekom života, a na njeno zdravlje utječu razni unutarnji i vanjski faktori. Čim primijetimo da je suha ili umorna, to pokušavamo sakriti šminkom

<p>Postoje faktori koji utječu na našu kožu, a na koje ne možemo utjecati, a među njima je svakako onečišćeni zrak, no na zdrav izgled kože možemo utjecati ako poradimo na higijeni spavanja, uvedemo promjene u prehrani ili pak pronađemo omiljenu aktivnost za ublažavanje stresa - jednog od najvećih neprijatelja lijepog tena. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Moć antiage hrane</strong></p><p><strong>1. Onečišćenje</strong><br/> <br/> Onečišćeni zrak utječe na okoliš, ali i na stanje kože. Sitne čestice ugljičnog monoksida ili dušikovog oksida koje emitiraju automobili, zatvaraju pore i smanjuju dotok kisika u stanice kože te je njihov utjecaj podjednako štetan poput sunčevih zraka. Zagađeni zrak potiče stvaranje slobodnih radikala, ubrzava starenje kože potičući brži nastanak bora.</p><p>Rješenje: <br/> Vrlo je važno svaki dan, dobro očistiti lice, osobito uvečer prije spavanja. U protivnom ćete omogućiti da nečiste čestice dublje prodru u kožu. Istraživanja su pokazala da upotreba nježnih spužvica najučinkovitije uklanja sve nečistoće s kože. Iznimno je važno i nanošenje preparata za zaštitu od sunca jer UV zrake pojačavaju djelovanje zagađivača iz zraka. </p><p><strong>2. Premalo antioksidansa u prehrani </strong></p><p>Oksidativni stres još je jedan od čimbenika koji utječe na zdravlje cjelokupnog organizma, ali i kože. Dok stanice tijela prirodno proizvode slobodne radikale, marljivo rade i na proizvodnji antioksidansa koji neutraliziraju njihov negativan učinak.</p><p>U slučaju da tijelu ne pomažete osigurati dovoljne razine antioksidansa, riskirate razvoj kroničnih upala, uslijed čega se ubrzava nastanak bora, širenje pora te natečenost i podbuhlost. Mnogo je čimbenika koji pridonose oksidativnom stresu, a najveći učinak svakako imaju izlaganje UV zračenju te nepravilna prehrana.</p><p><strong>Rješenje: </strong><br/> Pronađite kvalitetan dodatak prehrani koji će pomoći neutralizirati oksidativni stres poput astaksantina. Istraživanja su potvrdila da je sjajan antioksidans koji utječe na obnavljanje stanica kože, te stvaranje elastina i kolagena. Također, pokazalo se da igra ključnu ulogu u zaštiti kože od oštećenja izazvanih izravnim izlaganjem UV zrakama.</p><p><strong>3. Previše mrtvih stanica kože</strong></p><p>Vanjski, rožnati sloj kože uglavnom čine mrtve stanice. No to je dobro jer one štite slojeve ispod površine. No ako ih je previše to nije dobro budući da koža stalno odbacuje odumrle stanice, višak može izazvati razne probleme kao što su začepljenje pora, nastanak prištića i akni te beživotan izgled kože pa i potaknuti nastanak bora. Zato je važno redovito, pravilno čišćenje. </p><p><strong>Rješenje: </strong><br/> Redovito čišćenje pilingom oslobodit će pore i ukloniti višak odumrlih stanica te spriječiti nagomilavanje prašine i toksičnih čestica iz zraka, pa tako onemogućiti razvoj bakterija. Nježan piling jednom do najviše dva puta na tjedan omogućit će koži da diše te joj vratiti sjaj. </p><p><strong>4. Stres</strong></p><p>Odnos stresa i zdravlja kože je dvosmjeran i nemoguće ga je prekinuti. Nezdrave razine hormona stresa u tijelu očituju se na više načina, a može izazvati suhoću, ali i razne kronične kožne bolesti. U trenucima kada ste izloženi snažnim dozama stresa, tijelo ubrzava dotok krvi prema vitalnim organima kao što su srce, mozak i pluća, a koža u tom slučaju ostaje zakinuta za potrebne zalihe. </p><p><strong>Rješenje: </strong></p><p>Potrebno je poraditi na ublažavanju stresa. Suludi rokovi na poslu, problemi u ljubavnoj vezi, izazovi roditeljstva, sve to utječe na razine hormona stresa koje se nekontrolirano nakupljaju u organizmu.</p><p>Zato je važno pronaći vrijeme za sebe. Opustiti se. U tome vam može pomoći meditacija, omiljeni hobi, dobra knjiga ili vrtlarenje - nije važno o kojoj je aktivnosti riječ, važno je da na vas djeluje opuštajuće. No, možete isprobati i neke antistres tehnike kao što je tehnika dubokog disanja koja će potaknuti blagotvorne procese u tijelu, pa tako i ljekovito djelovati na zdravlje kože.</p><p><strong>5. Dehidracija </strong></p><p>Voda regulira tjelesnu temperaturu, doprema kisik i važne nutrijente stanicama te pomaže prirodne procese detoksikacije u tijelu. A premali unos vode može dovesti do mnogih poremećaja u organizmu, pa tako i kožnih problema. Dostatan unos vode igra ključnu ulogu u zdravlju kože, koja ako raspolaže dovoljnim zalihama doslovno blista.</p><p>No, manjak vodi do neželjenih posljedica koje se očituju tako da koža postaje gruba na dodir, ljuska se, na njoj se javljaju osipi i crvenilo, a bore se produbljuju i postaju vidljivije. Prve bore izazvane dehidracijom pojavit će se u području oko očiju, usana i na čelu. No ponekad ni voda nije dovoljna pa tu u pomoć stižu neki proizvodi koji će koži pomoći da održi vitalnost. </p><p><strong>Rješenje: </strong></p><p>Ne dopustite si da budete žedni! Naime, čim osjetite da ste žedni, zapravo ste već dehidrirali. Tu dolazimo do vječnog pitanja - koliko vode treba piti na dan? Dok je neki 'propisani' minimum osam čaša vode od 2 decilitra, neke preporuke, poput one Nacionalne akademije znanosti, inženjerstva i medicine u SAD-u, nalažu unos od tri i pol litre vode za muškarce i 2 i pol litre vode za žene na dan.</p><p>I za to imaju znanstveno objašnjenje - studijama su dokazali da dostatan unos vode ojačava dermu, elastični srednji sloj kože čije su glavne sastavnice kolagen i elastin. Ova vezivna tkiva koži daju fleksibilnost te su važni dijelovi zdrave kože. Ako ste od onih koji jednostavno ne vole piti vodu, unos zdravih tekućina možete povećati pijući čajeve, vodu aromatiziranu limunom ili hranom s visokim udjelom vode. Dehidriranoj koži pomoći će i razni serumi, kreme te losioni koji sadrže hijaluronsku kiselinu. </p><p><strong>6. Mikrobiom vaše kože je u rasulu </strong></p><p>To je prirodni ekosustav mikroba na koži koji naš najveći organ štiti od vanjskih oštećenja. Održavanje ovog sustava zdravim iznimno je važno za zdravlje kože. Ako dođe do neravnoteže u ovom ekosustavu, ona će se ispoljiti suhoćom, a može izazvati i nastanak atopijskog dermatitisa. </p><p><strong>Rješenje: </strong><br/> U ovom slučaju potrebno je paziti pri odabiru proizvoda za njegu. Naime, oni ne bi smjeli utjecati na njezin prirodni pH. Kao vrlo učinkovito rješenje u ovom su se slučaju pokazali probiotički kozmetički proizvodi koji jačaju mikrobnu barijeru na površini kože. </p><p><strong>7. Gubitak kolagena </strong></p><p>Zdrava koža mladenačkog izgleda blistavost duguje viskom udjelu kolagena, elastina i vode. No kako starimo, stari i koža, a tijelo prestaje proizvodi ove esencijalne sastojke. To sve dovodi do toga da se dermis stanjuje, a ten postaje tamniji pa lice djeluje umorno i iscrpljeno. </p><p><strong>Rješenje: </strong><br/> Tu nastupa uvođenje promjena u prehrani. Tijelu u ovom slučaju treba omogućiti dovoljne količine vitamina C koji će potaknuti proces sinteze kolagena i hijaluronske kiseline pa se zato preporučuje jesti više paprike, kelja, brokule i jagoda. Kako bi se potaknula proizvodnja kolagena, na jelovniku bi se trebale naći piletina, riba i školjke, bjelanjak, bobičasto voće te tamno zeleno lisnato povrće.</p><p>No, potrebne su i neke restrikcije pa iz prehrane treba izbaciti jednostavne šećere i ugljikohidrate koji izazivaju upalne procese u tijelu te narušavaju strukturu kolagena. I ono vrlo važno - kožu treba zaštiti zaštitnim faktorom jer i štetne UV zrake utječu na prisutnost kolagena. </p><p><strong>8. Premalo sna </strong></p><p>Koža voli kvalitetne doze sna jer će u suprotnom postati suha, ten će biti neujednačen te će se na licu vidjeti svi znakovi umora. Dok spavate, tijelo odbacuje mrtve stanice stvarajući prostora za nove, a ako ne spavate dovoljno ometate ovaj prirodni proces te si uskraćujete taj magični jutarnji sjaj. </p><p><strong>Rješenje: </strong><br/> Iako se navike spavanja razlikuju od čovjeka do čovjeka, odraslim ljudima je potrebno najmanje sedam sati sna. Poradite na higijeni spavanja - spavaća soba neka bude mirno mjesto u kojem ćete odmarati, ne pretopla ni prehladna.</p><p>Svakako pokušajte ići na spavanje svaki dan u približno isto vrijeme. A možete iskoristiti i moć nekih proizvoda kao što su eterično ulje lavande uz čiji ćete se miris lakše umiriti i utonuti u san, iz sobe izbacite sve elektroničke uređaje i prije spavanja očistite lice te nanesite hranjivo ulje ili kremu. </p>