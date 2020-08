Zašto je kokosova voda tako dobra? Odlična je za naše tijelo

Kokosova voda posljednjih je godina postala jedna od najslađih prehrambenih proizvoda. Ona je dobra za hidrataciju i dobivanje doze elektrolita, a daje sjaj koži i lijek je za mamurluk

<p>Dijetetičarka<strong> Kaleigh McMordie </strong>objasnila je kakve sve prednosti kokosova voda zaista ima, a prema njoj, ovaj napitak ima puno zdravstvenih benefita.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Superhrana: Zob, riba i mahunarke</p><h2>Antioksidansi</h2><p>- Kokosova voda sadrži antioksidante koji mogu neutralizirati štetne slobodne radikale koji uzrokuju oksidativni stres u tijelu - objašnjava McMordie. Antioksidansi se nalaze u raznim oblicima i proizvodima biljke kokosa koji pokazuju široku paletu njihove učinkovitosti.</p><p>- Najbolje je odabrati svježu kokosovu vodu za najveće antioksidacijsko djelovanje, jer će toplinska obrada smanjiti antioksidacijsku aktivnost - savjetuje.</p><h2>Elektroliti</h2><p>Hidratacija je jedno od najslavnijih obilježja kokosove vode i to s dobrim razlogom. Prema McMordie, kokosova voda prirodno sadrži elektrolite magnezija, kalija, kalcija i natrija, a svi su jednako važni za održavanje ravnoteže tekućine u tijelu. Osim što hidriraju, elektroliti pomažu u uravnoteživanju pH vrijednosti u tijelu, kontroliraju mišićne kontrakcije i pomažu u oporavku nakon vježbanja.</p><h2><x-inline attributes="css:none" custom_description="" entity="image" float="none" height="auto" model="repository.image" pk="1930737" render="server" resize="100%xauto" src="https://cms.24sata.hr/media/images/2020-24/dreamstime-xxl-186859437.jpg" title="" width="100%"></x-inline></h2><h2>Vitamin C</h2><p>Vitamin C važan je za održavanje zdravog imunološkog sustava, kao i antioksidans.</p><p>- Kokosova voda prirodno sadrži oko 10 posto preporučenog dnevnog unosa vitamina C po obroku - kaže McMordie.</p><h2>Alternativa soku</h2><p>Kokosova voda izvrsna je alternativa soku i drugim jako zaslađenim napicima. S laganim okusom kokosa, ovo je napitak bez gomile dodanog šećera, za razliku od sokova, koji mogu sadržavati gotovo cjelodnevnu dozu šećera, zajedno s umjetnim bojama i aromama (također, znanstvenici se slažu da sokovi imaju sposobnost uništavanja imunološkog sustava). Kokosova voda je također odlična opcija kao dodatak za koktele ili smoothieje.</p><h2>Oporavak od vježbanja</h2><p>- Kokosova voda se sastoji od oko 95 posto vode, a sadrži ugljikohidrate i elektrolite, što je odličan napitak za hidrataciju i oporavak nakon vježbanja - objašnjava McMordie. Prirodno ima puno manje šećera od sportskih pića i ne sadrži umjetne boje i okuse.</p><h2>Koje su opcije najbolje?</h2><p>Najvažnije je čitati oznake na prehrambenim proizvodima. Potražite kokosovu vodu s nižim razinama šećera, primjerice one koje sadrže samo 4 grama šećera po obroku od 340 grama, piše <a href="https://www.realsimple.com/food-recipes/shopping-storing/beverages/benefits-of-coconut-water" target="_blank">Real Simple</a>.</p>