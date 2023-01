Zašto moj dečko gleda druge djevojke? Ovo su pravi razlozi

Ako ste ikada primijetili da vaš dečko odmjerava druge djevojke kad je s vama vjerojatno ste se zbog toga osjećali ljubomorno, pomalo nesigurno ili možda ljuto. Ali ovo zapravo i nije nešto posebno. Svi dečki - ali svi - ponekad pogledaju druge žene.

Ne mogu si pomoći. Pogledi su im usmjereni prema lijepim ženama čak i kad ste vi u blizini. Sigurno ste se pitali zašto on to radi.

Možda zato što je smatra privlačnom. Također može biti zbog fizičke privlačnosti ili određene kemijske reakcije, ili se pak samo radi o lošoj navici koju je naslijedio od ranije dok je bio samac. Ali sve ovo ne znači automatski da mu se više ne sviđate.

Ovo su glavni razlozi zašto tvoj dečko gleda druge djevojke:

Fizički ga privlači

Jedan od mnogih razloga zašto gleda je zato što ga privlači. Ova vrsta seksualne privlačnosti kod muškaraca je uglavnom nenamjerna, odnosno nehotična. To što ga privlači ne znači nužno da je emocionalno vezan za tu drugu djevojku. Istina je da ih uzbude nasumične žene na isključivo fizičkoj razini - ne postoji emocionalna povezanost ili kompatibilnost uključena u ovu privlačnost.

Muškarci mogu biti potpuno posvećeni jednoj partnerici, a ipak ih na fizičkoj razini privlače druge nasumične djevojke. Oni si jednostavno ne mogu pomoći.

Foto: Dreamstime

To je kemijska reakcija

Kad god muškarci vide lijepu ili privlačnu ženu, njihovi mozgovi otpuštaju neurotransmitere - dopamin i serotonin, koji im izazivaju nehotičan val zadovoljstva. Ovi hormoni potiču veselo raspoloženje i pozitivne osjećaje. Ovo samo pokazuje da je njegova reakcija potpuno izvan njegove kontrole.

On je zainteresiran za nju na nevin način

Ako na izlasku pogleda slučajnu djevojku koja je prošla pored vašeg stola, znači da ga zanima, ali samo u bezopasnom smislu. Ne osjeća nikakvu potrebu da izlazi s tom drugom ženom. Iako je istina da dio njega želi ili se pita kako bi bilo biti s njom, na fizički način, način na koji on o tome razmišlja je nevin i bezopasan. Istina je da je zainteresiran, i možda u alternativnoj stvarnosti u kojoj se vi ne družite, a on je sam, sigurno bi je promatrao kao seksualnog partnera.

Što pogled ne znači?

Ako izbacimo žensku prirodnu sklonost za dramu i ostavimo po strani vlastitu nesigurnost i paranoju, trebali bismo moći vrlo jasno vidjeti da njegov pogled ne znači sve te negativne stvari i misli poput toga da je ljepša od vas, da ga više ne privlačite, da je jako nezadovoljan vama i vezom, da mu niste dovoljno privlačne ili seksi, da će vas prevariti ili da je vaša veza osuđena na propast.

Ako je pogledao, divio se njezinoj ljepoti, kao što se vi divite slici ili skulpturi. To ne čini njegovu ljubav prema vama ništa manjom. Zapravo, to nema nikakve veze s vama.

Foto: Dreamstime

Kada to postaje problem?

Kad dečko dugo zuri u druge djevojke

Ne samo da je štetno, neugodno i uvredljivo za vas, nego je uvredljivo i za djevojku u koju zuri. Zapravo, ako on ne skida pogled s nje, mogla bi se uvrijediti...

Kad joj dečko kaže nešto neprikladno

Bilo izravno ili neizravno, to se također može smatrati problemom. Čak i ako je to mislio kao kompliment, bilo koja vrsta seksualno neprimjerenog komentara ili šale također se može protumačiti kao uznemiravanje. To nije samo nepoštovanje, već je i uvredljivo.

Kad dečko dodiruje ili koketira s drugom djevojkom

Zbog toga se osjećate kao stara igračka koju su odbacili u potrazi za novijom i sjajnijom verzijom. To je također problem. To znači da vas ne poštuje i ne voli dovoljno da biste se osjećali sigurnima i voljenima u vezi. Vara vas u lice. Ovo je problem.

Kako to da prije niste primijetili njegovo 'lutajuće oko'?

Muškarčevo znatiželjno oko zapravo nije problem dok je par još uvijek u fazi medenog mjeseca. Nakon otprilike godinu dana, kad magija malo popusti, može se javiti ovakvo ponašanje. Međutim, to ne znači da njegova strast prema vama počinje jenjavati i da želi pronaći neku drugu ili istražiti druge mogućnosti. On nije izgubio interes za vas.

U ranim fazama veze, doslovno postajete 'opijeni' ljubavlju, odnosno snažnim i opojnim kemijskim koktelom koji je mozak napravio. Ovo prirodno tjera sve misli o drugim ženama iz njihovih umova. To smanjuje ili eliminira tendenciju da pogled muškarca luta.

Foto: Dreamstime

Druga stvar je što smo na početku veze skloni idealizirati partnere. To uključuje i dopuštanje njegovog ponašanja koje inače vjerojatno ne biste dopustili. Čak previđate i njegove dosadnije navike i osobine. Međutim, nakon nekoliko godina faza medenog mjeseca dolazi kraju.

Mozak se mijenja, a to utječe na to kako reagiramo na partnere. Također mijenja kako se osjećamo i ponašamo kada smo zajedno. Tip će vjerojatno opet postati 'lovac'. Pogled će mu ponovno privući svaka privlačna žena koja mu se nađe na putu. Vi ćete, s druge strane, primijetiti te stvari, iako ste do sada bili u blaženom neznanju o tome.

Kako se nositi s dečkom koji često gleda druge djevojke?

Pokušajte ništa ne pretpostavljati

Ne pridajte značenje njegovim postupcima kada ih nema. Ako je i bacio pogled na drugu ženu jer je lijepa, to ne znači ništa, možda ste i vi zurili u njezino savršenstvo. Zapamtite da vas voli i da mu je stalo do vas. Uostalom, od svih koje je mogao imati, izabrao je tebe.

Budite realni

Prihvatite činjenicu da na svijetu ima puno lijepih žena. Ova vas činjenica ne čini ružnom. Vi ste lijepi na svoj način - samo što niste jedina djevojka na svijetu koju će on smatrati privlačnom. - i to je u redu. To je realno.

Priopćite mu svoje osjećaje

Recite mu što osjećate. Samo pazite da ga ne krivite ili ne optužujete za bilo što. Ako vam smetaju njegovi pogledi na druge žene, dajte mu do znanja.

Postavite granice

Ako vas dečko voli, vjerojatno će se složiti oko granica. Samo se pobrinite da budu zdrave umjesto otrovne. Možda možete uključiti u svoj popis želja da on ne bi trebao zuriti bez obzira na to koliko žena zgodna bila.

Foto: Dreamstime

Zašto dečko gleda druge žene na internetu?

To je ono što dečki rade. Ovakvo ponašanje je sasvim normalno, kao i za žene. Sva ljudska bića privlači ljepota. Ako su mu druge žene na internetu privlačne i lijepe, vjerojatno će ih htjeti vidjeti.

Je li normalno da dečko gleda druge žene na društvenim mrežama?

To je potpuno normalno ponašanje. Međutim, ono što je normalno za druge vama možda nije normalno ili prihvatljivo. Dakle, ako vam smeta, trebali biste nešto učiniti u vezi s tim. Nije nešto drastično. Možda možete pokušati pitati dečka o tome ili mu reći kako se osjećate, ali na način koji nije prijeteći.

Ako stvarno samo gleda, nema ništa loše u tome. Muškarci si ne mogu pomoći u ovakvom ponašanju. Nije bezobrazno. Samo ga privlači fizička ljepota druge djevojke. Međutim, ako počne bezočno buljiti ili se podsmjehivati, to je druga priča, donosi MSN.

