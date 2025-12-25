Obavijesti

JEDNI ZA DRUGE!

Zašto nas Božić veseli - čak i kad nemamo savršene blagdane

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: 123RF

Božić je vrijeme svjetla, mirisa kolača i topline doma. Iako često zamišljamo savršene blagdane – bor ukrašen do najsitnijeg detalja, stol prepun delicija i obitelj okupljenu u idiličnom raspoloženju – stvarnost je često drukčija

Milijuni ljudi i dalje osjećaju radost u ovom periodu, čak i kad planovi ne idu kako su zamišljeni. Što nas zapravo čini sretnima u ovo blagdansko vrijeme i zašto Božić djeluje gotovo čarobno, bez obzira na nesavršenstva?

Jan i Ljubomir Kerekeš čestitaju Božić 00:26
Jan i Ljubomir Kerekeš čestitaju Božić | Video: Kerekesh teatar

Atmosfera koja pokreće emocije

Jedan od glavnih razloga zbog kojih nas Božić veseli jest atmosfera. Svjetlucave lampice, mirisi cimeta i pečenih kolača, pjesme koje se čuju na radiju i u trgovinama – sve to aktivira našu emocionalnu memoriju. Čak i kad kuća nije savršeno ukrašena ili planirani posjeti ne uspiju, sama osjećajnost i ugođaj praznika mogu nas ispuniti toplinom.

A beautiful little boy of 4 years old in a Santa Claus hat is decorating a Christmas tree in the living room. Christmas Eve. The concept of celebrating Christmas and New Year 2024.
Foto: 123RF

Prema psiholozima, rituali i ponavljajuće tradicije igraju ključnu ulogu u tome da osjećamo sreću. Jednostavna radnja poput paljenja svijeća ili pripreme božićnog kolača može biti dovoljna da mozak poveže trenutak s ugodom i sigurnošću.

Obitelj i povezanost

Božić je također vrijeme kada se ljudi često fokusiraju na povezanost s bližnjima. Iako svi ne mogu biti zajedno ili savršeno uskladiti rasporede, sama ideja zajedništva – zajednički obrok, razgovor ili čak telefonski poziv rodbini – može podići raspoloženje.

Ljudi se najviše vesele osjećaju pripadnosti. Božić nam pruža priliku da se povežemo s drugima, čak i kada je sve ostalo kaotično ili neplanirano. Taj osjećaj pripadnosti je temelj emocionalne sreće.

SLANA I SLATKA JELA Najbolji recepti za blagdanski stol u Središnjoj Hrvatskoj
Najbolji recepti za blagdanski stol u Središnjoj Hrvatskoj

Radost u malim stvarima

I dok mediji i društvene mreže često prikazuju savršene, blistave blagdane, sreća često leži u malim trenucima. Topla šalica kakaa, miris božićnog drvca, smijeh s prijateljem ili gledanje omiljenog božićnog filma – to su sitnice koje donose zadovoljstvo.

Senior woman in front of Christmas tree
Foto: 123RF

Ljudi podcjenjuju moć sitnih rituala. Oni nisu samo ‘nebitni detalji’. Upravo oni čine da se osjećamo povezano s tradicijom, s drugima i sa sobom.

KAD MIRIS ISPUNI KUĆU Tradicionalni blagdanski recepti koji dolaze ravno iz Dalmacije
Tradicionalni blagdanski recepti koji dolaze ravno iz Dalmacije

Fleksibilnost i prihvaćanje

Još jedan razlog zašto Božić može biti veseo čak i kad nije savršen jest naše prihvaćanje stvarnosti. Ljudi koji znaju uživati u trenutku, prilagoditi se promjenama i otpustiti očekivanja – često izvlače najveću radost iz praznika.

Primjerice, ako planirani božićni ručak otpadne, netko može organizirati manje, spontano okupljanje ili se fokusirati na aktivnosti koje ne zahtijevaju savršenu pripremu – poput ukrašavanja kuće ili gledanja božićnih filmova.

Tradicija i nostalgija

Božić često budi osjećaje nostalgije. Mirisi i zvukovi podsjećaju nas na djetinjstvo, na trenutke kada smo bili bezbrižni i sretni. Čak i ako je sadašnja situacija drukčija ili stresna, sama prisutnost tih poznatih elemenata može nas ispuniti radošću.

Savršeni blagdani su rijetkost, ali upravo nesavršenost može Božić učiniti stvarnijim i emotivno bogatijim. Radost ne dolazi samo iz uređenog stola ili skupih poklona – ona leži u atmosferi, povezanosti s drugima, malim ritualima i u sposobnosti da prihvatimo trenutak.

Elderly couple in a room with New Year's decor
Foto: 123RF

U konačnici, Božić veseli jer budi osjećaje pripadnosti, nostalgije i topline, a to su emocije koje svatko od nas može osjetiti – bez obzira na savršene ili nesavršene okolnosti.

Tramvaj pun priča Slikovnica 'Zagrebačkim ulicama' predstavljena u vožnji u Božićnom tramvaju
Slikovnica 'Zagrebačkim ulicama' predstavljena u vožnji u Božićnom tramvaju

